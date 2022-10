V době stále rostoucích nákladů na elektřinu je namístě otázka, zda se vyplatí mít saunu doma nebo raději zajít do některého z wellness center. Odpověď na ni se pokusíme dát na následujících řádcích.

Foto: saunujeme.cz

Aktuální růst cen bezprostředně souvisí s napjatou situací ohledně války na Ukrajině, je namístě otázka efektivního nakládání s touto komoditou. Daleko více dnes uvažujeme nad tím, jak zacházíme s našimi domácími spotřebiči a obecně se v tomto úhlu pohledu snažíme minimalizovat náklady domácnosti. Méně často tedy zapínáme naše pračky a myčky a počkáme s jejich zapnutím až do doby, kdy je skutečně řádně naplníme, aby byl jejich provoz co nejvíce ekonomický. Pečlivě kontrolujeme, zda nesvítíme zbytečně či zda naše televize neběží jen tak. A co když máme doma nebo na zahradě saunu? Nebo si ji chceme teprve pořídit? Není to zbytečně drahé? Nebude lepší zajít občas do veřejné sauny, abychom dopřáli tělu i duši relaxaci a odpočinek a při tom ušetřili peníze za drahý domácí provoz? Odpověď na tyto otázky se pokusíme dát na následujících řádcích.

Zdroj: saunujeme.cz

Každý majitel domácí sauny si může jednoduše vypočítat, kolik prostředků z rodinného rozpočtu musí vyčlenit na její provoz. Stačí k tomu znát příkon topidla, který se u domácích saun zpravidla pohybuje mezi 6 – 9 kWh, vynásobit jej dobou, po kterou je sauna v provozu, a tento výpočet pak ještě jednou vynásobit sazbou poskytovatele energie. Pro názornost si ukážeme výpočet na příkladu domácí sauny pro 4 osoby s půdorysem 2 x 2 m s topidlem s příkonem 9 kWh:

Příkon topidla: 9 kWh

Doba provozu:

vyhřátí sauny na požadovanou teplotu: ca. 45 min.

3 saunovací cykly á max. 15 min.: ca. 45 min.

2 relaxační pauzy s ochlazením á ca. 20 min.: ca. 40 min.

Celkem: ca. 130 min., tj. ca. 2,2 hod.

Sazba: 9,- Kč / 1kWh

Celkové náklady: 113,40 Kč s DPH

Zdroj: saunujeme.cz

Za cenu necelých 150,- Kč s DPH tedy mohou plnohodnotně saunovat až čtyři osoby. Při porovnání s cenou vstupného do veřejných saun za jednoho dospělého, která začíná okolo 250,- Kč, jsou tedy náklady na domácí saunování mnohem příznivější. Pochopitelně, že zde platí přímá úměra, kdy s rostoucím příkonem topidla roste i cena. Ta však zůstává i u topidel s vyšší spotřebou energie zpravidla pod cenou vstupného do veřejných saun za jednoho dospělého. Je na místě rovněž připomenout, že po dosažení nastavené teploty, což je zpravidla nejdéle do jedné hodiny po zapnutí sauny, již topidlo nepracuje stále na plný výkon, ale pouze dotápí na třetinový výkon topidla a tím se snižuje spotřeba elektrické energie. Budou-li tedy chtít dva dospělí jednou týdně po dobu deseti měsíců v roce navštívit veřejnou saunu, zaplatí celkem 20.000,- Kč při ceně 250,- Kč za jeden vstup. Při té samé frekvenci zaplatí titíž dva dospělí za provoz své vlastní sauny s topidlem s příkonem 7,5 kWh maximálně 6.000,- Kč. Roční úspora nákladů domácnosti tak činí 14.000,- Kč. Připočteme-li k tomu výhodu domácího prostředí a skutečnost, že svou vlastní saunu mohu použít kdykoliv, je odpověď na otázku z úvodu tohoto článku nanejvýš jasná. Standardní domácí sauna se i přes počáteční investici zkrátka vyplatí!

Zdroj: saunujeme.cz

V naší společnosti SAUNUJEME jsme si této skutečnosti dávno vědomi. Saunování chápeme jako očistný proces pro naše tělo, při kterém se z něj vyplavují škodliviny, posiluje se kardiovaskulární systém a zvyšuje se obecná imunita, ale i jako balzám na naši mysl a duši. Jsme přesvědčeni, že investice do vlastního zdraví se vyplatí, a proto pro Vás vyrábíme s maximální pečlivostí a nadšením originální sauny na míru do Vašich interiérů i zahrad. Inspirujte se na www.saunujeme.cz