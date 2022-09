Dožíváme se čím dál vyššího věku, nicméně bohužel poměrně často nejde vysoký věk ruku v ruce s kvalitním žitím. Nejsme již soběstační, fyzické síly nestačí a paměť ochabuje.

Centrum služeb pro senoiry Kyjov s PhDr. Ladislavou Brančíkovou, ředitelkou. | Foto: Centrum služeb pro seniory Kyjov/archiv

Zkrátka pravý čas na připuštění faktu, že stárneme a lepší už to nebude. Zřejmě každý by rád žil a dožil svůj příběh doma, ve svém prostředí, obklopen svými blízkými, nicméně vzhledem k výše uvedenému, to mnohdy nelze. Rozhodnutí odejít ze stávající domova do nového prostředí, kde o nás bude pečováno, bývá většinou skutečně přetěžké. O to intenzivněji je dotyčný člověk později mile překvapen, když v novém prostředí necítí strach, smutek a obavy, ale naopak zažívá pocit bezpečí, sounáležitosti a jistoty. Neboť, jak známo, šťastný je ten, kdo může strávit život mezi sobě rovnými, žít klidně, bez strachu a předstírání…

Mezi zařízení, kde je vážně možné ŽÍT v pravém slova smyslu, patří bezpochyby Centrum služeb pro seniory Kyjov, p.o. Nepřehlédnutelná budova přímo naproti nemocnice s krásnou rozlehlou zahradou, jež přímo vybízí k relaxaci a odpočinku, je domovem pro 131 seniorů a skutečně srdeční záležitostí pro cca stovku zaměstnanců. Veškeré informace o poskytovaných službách, jejich poslání a cíle jsou zveřejněny na webových stránkách www.centrumproseniorykyjov.cz, kde je mimo jiné k vidění také obrovské množství fotografií z nejrůznějších aktivit a akcí, jež místní uživatelé zažívají.

Již první dojem při vstupu do zařízení je velmi pozitivní, příjemné prostředí, nosu lahodící vůně, korzující, odpočívající a debatující usměvaví senioři a všudypřítomný milý personál. Zjevně to zde, pod taktovkou oblíbené a pozitivitou sršící, paní ředitelky PhDr. Ladislavy Brančíkové, šlape, jak hodinový strojek. Stejným způsobem, jak je zvyklá paní ředitelka, tj. precizně a za každých okolností empaticky, se snaží každodenně pracovat i ostatní zaměstnanci. Společně potom všichni dělají maximum pro to, aby místní obyvatelé, ať už je sužuje jakákoliv lapálie, nelitovali své volby a v zařízení prožívali plnohodnotný život dle svých zvyklostí. Rozsáhlá nabídka aktivit pro volný čas vnáší do všedního dne radost a rozptýlení a každý si vybere to své, co jej baví. V dílnách ručních prací vznikají tradiční i netradiční výrobky, kterými se zařízení s oprávněnou pýchou následně prezentuje. Základem pro výrobu ovocných marmelád, bylinných mastí, polštářků, čajových směsí, sirupů, likérů, mýdel a dalších specialit typu Svatojánské ořechy, jsou vlastní výpěstky z místní zahrady.

K této zahradě nutno dodat, že kromě spousty laviček a kýženého stínu, nabízí také dvě velmi působivá a důstojná místa, kam se uživatelé uchylují za rozjímáním a modlitbou. Jsou jimi Boží muka s reliéfem obrazu svaté rodiny a pietní vzpomínkový kámen s vševypovídajícím nápisem „Věčně žít ve vzpomínce živých“. Zde je možné bezpečně zapálit svíčku za své blízké a v klidu nerušeně zavzpomínat.

Velký společenský sál již také zažil spoustu emocí, smích i slzy dojetí. Během různých hudebních a tanečních vystoupení přivítal mnoho účinkujících. Jedna ze stěn, které dominují nepřehlédnutelné fotoobrazy s folklórní tématikou, je důkazem úcty k místním tradicím. Společenské a kulturní akce zde mají v oblibě nejen uživatelé, ale i samotní vystupující, kteří se často a rádi na místo činu vracejí.

Potvrzením faktu, že věk v životě lidském nehraje roli zásadní, je do posledního místa zaplněná, vkusně zrekonstruovaná tělocvična, v níž pod ochrannými křídly RHB pracovnic a zkušené fyzioterapeutky, procvičují uživatelé dle svých schopností tělo a rozvíjí paměť. Také nově implementovaná aromarelaxace během masáží nebo koupelí, napomáhá harmonizovat organismus po fyzické i psychické stránce a uživatelé si jí velmi pochvalují.

A nejen aktivní podzim života, ale i jeho samotné naplnění, kdy si více než jindy uvědomujeme, že čas dostáváme pouze jako dar, je v zařízení vnímáno velmi intenzivně, důstojně a s pokorou. V rámci koncepce paliativní péče je doprovázení na konci života postaveno na principu maximálního respektu, úcty a útěchy, zkrátka nejlépe, jak je možné.

Říká se, že domov je tam, kde je srdce a zde SRDCE nalézáte ve všem. Slyšíte-li slova devadesátiletého seniora, který „si tady život užívá“ nebo pozdrav uživatelky vracející se z víkendového pobytu mimo zařízení: „Ráda vás vidím, konečně zase doma.“, tehdy si troufnete myslet, že tady, v Centru služeb pro seniory Kyjov, je skutečně dobré místo pro život…