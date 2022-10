Erste Premier je nejlepší prémiové bankovnictví na českém trhu, říká vrcholový manažer energetické společnosti a majitelka úspěšné firmy, která obchoduje s kosmetikou. Oba pro to mají pádné důvody.

Prémiové bankovnictví dnes nabízí řada bank. Ale navzájem se od sebe až tak moc neliší. Konkurence je vysoká a každý skvělý nový investiční produkt si brzy pořídí všichni. Erste Premier proto zvolila jinou cestu k výjimečnosti. Už roky si buduje elitní tým bankéřek a bankéřů, kteří nabízejí svým klientům špičkové, profesionální služby a zároveň osobní vztah založený na cennějších hodnotách, než je rychlý profit.

Světlo na konci tunelu

Branislav Posuch strávil řadu let ve vrcholovém managementu významných firem. Přesto se i on dostal před několika lety do finančních komplikací. Pomohl mu kamarád, který mu dal kontakt na bankéřku z Erste Premier. „Jmenovala se Jitka Bernášková. Říkal, že prý nezná nikoho lepšího,“ vzpomíná.

„Domluvil jsem si s ní schůzku a hned jak jsem se usadil do křesla naproti ní, věděl jsem, že je o mě postaráno. Uviděl jsem světlo na konci tunelu.“

Bankéřka navrhla plán, jak situaci vyřešit, a začali podle něj postupovat. Od té doby uplynuly tři roky. Finanční komplikace jsou minulostí a Branislava Posucha dnes zaměstnává hlavně otázka, kam investovat finanční přebytky. U Jitky Bernáškové už zůstal natrvalo.

„Kamarád měl pravdu, nikoho lepšího než tuto bankéřku mi nemohl doporučit,“ hodnotí zpětně. Díky ní si prý po mnoha letech, kdy byl v péči různých bankéřů z různých bank, poprvé připadá, že je víc než pouhá položka v účetnictví. Že je „váženým klientem“.

Člověk, kterému na vás záleží

Jako příjemný bonus pak Branislav Posuch vnímá některé klientské benefity Erste Premier. Především možnost využívat luxusní letištní salonky prakticky po celém světě.

„Když letíte na jednání a chcete si připravit poznámky, skutečně oceníte letištní lounge a tamější klid a pohodlí,“ vysvětluje. Ale vzápětí opět připomene, že oním váženým klientem Erste Premier je především díky své bankéřce. Díky její profesionalitě a lidským kvalitám.

„Je to podobné, jako když máte dobrého známého, který je skvělý automechanik. A vy víte, že když vám při opravě vašeho auta řekne, že tam musí dát nové čerpadlo za padesát tisíc, tak mu můžete věřit, že se vám nesnaží vnutit zbytečně drahé řešení. Protože víte, že je to skvělý odborník – a člověk, kterému na vás záleží.“

Důkaz, že vám bankéřka naslouchá

Lenka Šťastná podniká v oblasti přírodní a ekologické kosmetiky. Klientkou Erste Premier je od roku 2014 a prý by neměnila. I v jejím případě je důvodem její Premier bankéřka.

„Jmenuje se Jana Ibarlucea. Skvělá profesionálka, u níž mám navíc pocit, že o mě má i lidský zájem. Že na mne myslí. A umí předvídat, co bych potřebovala.“

Lenka to ilustruje na případu, kdy si její rodiče nechali instalovat na chalupě solární panely. Zhruba rok nato jí její bankéřka zničehonic zavolala: prý zjistila, že by jim na ty panely mohla zpětně sjednat dotaci.

„Pro mě to bylo potvrzení, že mi opravdu naslouchá. Zmíním se jí, že si zařizujeme na chalupě fotovoltaiku. Ona se o rok později dozví, že na to lze získat dotaci, a okamžitě si na mě vzpomene,“ říká Lenka Šťastná uznale.

Proč mě nikdy nenapadlo hledat jinou banku

I Lenka Šťastná si z klientských benefitů oblíbila hlavně letištní salonky. Vedle nich vyzdvihuje i službu concierge, kde jí před pár lety zařídili vstupenky na jedno divadelní představení v Londýně, o které hodně stála. Hrála v něm totiž její oblíbená herečka Juliette Binoche, držitelka Oscara za roli ve filmu Anglický pacient.

A pak si Lenka Šťastná vzpomene ještě na jeden benefit, který v oficiální nabídce Erste Premier nenajdete…

„Za ta léta, co je bankéřkou, nasbírala širokou skupinu klientů, které dokáže vzájemně propojovat. Mně, která dovážím do Česka přírodní, ekologickou kosmetiku, například seznámila s provozovatelkou webu, kde se píše o udržitelném byznysu,“ říká Lenka a posléze dodá: „Je to moje bankéřka, ale mezi námi už je vlastně přátelský vztah. Vnímám ji stejně jako třeba svého dlouholetého osobního lékaře, kterému naprosto věřím, že mu jde o moje zdraví a blaho. Proto mě nikdy nenapadlo poohlížet se po jiné bance.“