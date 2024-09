Sociální služby nejsou jen otázkou základní péče, ale jejich dostupnost určuje kvalitu života i vztahy ve společnosti.

Daniela Weissová | Foto: Česká pirátská strana

Každý den kolem sebe vidíme lidi, kteří potřebují pomoc, a stačilo by i málo, aby se jim žilo lépe. Jenže je potřeba dívat se na sociální služby jinak než jen přes domovy seniorů a sociální dávky, na které se diskuse v této oblasti obvykle stočí. „Mnohem více potřebujeme terénní a ambulantní služby, které umožní lidem zůstat ve svém domově a mít kvalitní život,“ říká Daniela Weissová, dvojka Pirátů do letošních krajských voleb. Poslední čtyři roky byla předsedkyní výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje a pracovala v turnovském Fokusu, kde zajišťovala sociálně terapeutické dílny pro osoby s duševním onemocněním. Potřeby sociálních služeb zná tak z obou stran – jak z pohledu sociálního pracovníka, tak z pohledu politika, který musí do úvahy brát všechny možnosti a dostupné prostředky na jejich zajištění.

Dvojka pirátské kandidátky Daniela WeissováZdroj: Česká pirátská strana

Dlouhodobě se snaží prosadit, aby se v síti sociálních služeb v kraji udělal pořádek. Jsou města, ve kterých služby fungují a v jiných se jich nedostává. Především pro lidi s tělesným a mentálním postižením, a taky pro jejich rodiny, každodenní dojíždění do sousedního města představuje velkou zátěž. „Potřebujeme, aby se služby vzájemně potkávaly a byly dostupné v celém kraji. Mnoho lidí si myslí, že v Liberci je situace nejlepší, ale třeba Turnovu může i krajské město závidět,“ podotýká Daniela Weissová s tím, že potřebujeme především centra denních služeb. Pro mnoho rodin pečujících o zdravotně postižené znamená rozhodnutí, že svoje děti nepošlou do ústavu, sociální a ekonomický propad. Přitom tím, že pečují o své nejbližší, vlastně šetří státu obrovské prostředky. Piráti tak plánují podpořit nabídku odlehčovacích, svépomocných a dalších služeb pro pečující.

Daniela Weissová rozdává radost i jako zdravotní klaunZdroj: Česká pirátská strana

Daniela Weissová se dlouhodobě věnuje loutkovému divadluZdroj: Česká pirátská strana

Když se Daniely Weissové zeptáte, co považuje za největší úspěch za uplynulé čtyři roky, pak to je určitě vyřešení dlouhodobého problému předfinancování sociálních služeb. Každý rok se na začátku sociální služby, především z neziskového sektoru, ocitly v situaci, že dotace z MPSV na jejich účet přicházely až se zpožděním a musely tak řešit, kde vezmou na provoz a platy zaměstnanců. Když Piráti přišli na kraj, dával jim kraj nedostačujících pět milionů, pro příští rok se počítá se 60 miliony. Druhým úspěchem, za kterým stojí, bylo zřízení centra duševního zdraví. Liberecký kraj byl totiž jediný a poslední kraj, který žádné neměl. Nakonec se to podařilo, první centrum se otevřelo v Liberci na začátku tohoto roku a počítá se se zřízením tří dalších.

Zadavatel/zpracovatel: Česká pirátská strana