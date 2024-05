S nedostupným bydlením pro mladé rodiny se potýkají všechna významná města v ČR. Má to vůbec nějaké řešení?

Radek Kaňa, lídr kandidátky Spolu MSK | Foto: DS10 entertainment s.r.o.

Já opakovaně říkám v mnoha rozhovorech, že mladí lidé mají v dnešní době nespočet možností a příležitostí, kde prožít život. Novou generaci lákají pryč z kraje lukrativnější pracovní nabídky v zahraničí, ale také v Brně a Praze. Je na jednu stranu dobře, když jdou na zkušenou jinam, ale je také důležité, aby po pár letech měli důvod vrátit se do rodného kraje. Musí mít ale kam - jak do práce, která odpovídá jejich vzdělání a praxi, tak musí mít kde bydlet.

Problematika, která se nevyhýbá řadě našich významných měst, má více úrovní a nejde jen o fyzickou dostupnost bytů, domů, úvěrů a tržních cen nemovitostí. Asi tušíte, že v každém větším městě jsou volné byty, o které z nejrůznějších důvodů není zájem. Tady jsou samozřejmě obrovské rezervy. Vidíme ale na příkladech ve světě i u nás, že i z vyloučené lokality může být časem lokalita atraktivní. Velkou roli samozřejmě hraje místní samospráva, pokud dbá o veřejný prostor vyváženě a nesoustředí se pouze na centrum města a výstavbu na zelené louce.

Je vůbec ve finančních možnostech obcí měnit významně situaci na trhu s bydlením?

Záleží samozřejmě na struktuře i velikosti obcí a měst. Aktuálně je ale velkou příležitostí pro náš kraj státní fond podpory investic (SFPI), který poskytne obcím a regionům v následujících dvou letech až 5 miliard korun formou dotací a zvýhodněných úvěrů právě na investice do bydlení. Můžeme se tak stát krajem, kde bude start života mladé rodiny rázem nejlevnější, a nalákat na pracovní příležitosti studenty a mladé rodiny z jiných částí ČR. Cílem projektu je nastartovat obecní výstavbu a cílem kraje je pomoci dostat peníze až k obcím. Kraj musí být hnacím motorem, který obcím poskytne veškerou infrastrukturu a poradenství, jak tyto peníze efektivně čerpat. Mimo ekonomických studií proveditelnosti musí obce podporovat celý životní cyklus projektu – od vize, přes DÚR, DSP až po kolaudaci a provoz. Toho musíme využít.

Pak jsou ale lidé, co chtějí stavět sami. Neustále slyšíme, jak je proces stavby zakonzervovaný a složitý.

Ano, máme občany, co mají příležitost, mají prostředky a chtějí stavět a my jim opravdu házíme složitými zákony a nařízeními klacky pod nohy. Celý proces realizace stavby je v naší zemi zdlouhavý. Vidíme, že to jde v zahraničí jinak a rychleji.

Já jsem teď například nadšen návrhem kolegů poslanců (Havránek a Janda - pozn. redakce), kteří připravili skvělý pozměňovací návrh “Vejmínek”. Na svém pozemku, kde už stojí stavba, budete moci postavit domek do 80 m2 s tím, že se napojíte na stávající inženýrské sítě, a to vše bude možné jen v rámci ohlášky. Myšlenkou je, aby děti neodcházely z rodinných domů od rodičů a postavily sobě, nebo rodičům, malý domek bez zbytečných průtahů se stavebním povolením. To jsou za mě velmi jednoduchá, ale efektivní řešení.

To zní dobře, myslíte, že budou tuto možnost rodiny využívat často?

Věřím, že ano. Musíme se totiž dívat na celou problematiku dostupnosti bydlení komplexně, to vůbec neděláme. Dělají to ale například v Singapuru, kde má podpora společného bydlení dvou generací svůj dotační program. Pokud si mladá rodina pořídí byt do určité vzdálenosti od alespoň jednoho ze svých rodičů, má nárok na dotaci. Záměrem je, aby senior bydlel blízko svých dětí a vnoučat. Většinou senioři zastávají částečně také hlídání „dětí svých pracujících dětí“, jsou tak neustále v sociálním kontaktu, mají důvod být aktivní s vnoučaty. Senior není sám a dostává se mnohem později do pečovatelských zařízení, prodlužuje se délka jeho dožití ve zdraví. Návrh „Vejmínek“ s bydlením v rodinných domech má vlastně podobný vedlejší cíl.

