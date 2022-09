Milan Chromý se pohybuje v byznyse přes 30 let. Založil Omniku na Pánově, kterou později prodal. Stojí také za zrodem dalších hodonínských firem. Dnes má ambici přivést do Hodonína nové zaměstnavatele.

Milan Chromý | Foto: osobní archiv Milana Chromého

Dobrý den pane Chromý, většina lidí Vás zná jako podnikatele, zakladatele Omniky na Pánově. To ale nebyla Vaše první podnikatelská činnost, nebo ano?

Ani první ani poslední. Začínal jsem po revoluci jako obchodník s elektromateriálem. Později jsem přidal výrobu žaluzií a ta postupně převážila. Byla to doba velkých příležitostí…

Vy jste je dokázal proměnit. Proč se vlastně obchodník s elektromateriálem rozhodl založit podnik, který vyrábí rolety?

Obchod byl kapitálově náročný a já kapitál neměl. Vyrábět žaluzie se tehdy dalo za pár korun. V těch dobách se na žaluzie čekalo rok, takže trh byl velmi nenasytný a žaluzie drahé.

Takže jste první žaluzie vyráběl sám někde v garáži na kolenou jako takový hodonínský Steve Jobs?

Garáž by byla luxus. První žaluzie se vyráběly na půdě. Byly to prima časy. Lidé podnikatelům fandili. Než si začali kupovat auta. Je zajímavé, jaký mělo auto vliv na lidské vztahy.

Jaký?

Tak lidé byli po revoluci nadšení a plní pochopení, jak jsou podnikatelé důležití, vytvářejí pracovní místa a vůbec byli tak nějak nakloněni tomu kapitalismu. Protože věděli, že tam v tom západním světě je plno zboží a blahobyt a že to je ta cesta do ráje. Ale začalo se ukazovat, že ráj nejde vyležet nebo vyfňukat ale že je to pěkná dřina. A že ti podnikatelé to vlastně dělají pro sebe. A tak se společnost začala vrstvit a ti méně šťastní a odvážní zůstali v pozadí frustrovaní. Se všemi projevy s tím spojenými. Spousta lidí prostě nedokázala tak rychle změnit myšlení z "někdo to za mě vyřeší" na "jsem zodpovědný sám za sebe". A nese se to u starší generace dodnes. Musím ale říct, že doba se opravdu posunula a vy mladí už tento mentální zádrhel v takové míře nemáte.

Zpět ještě k Omnice. Jak se teda z firmy, která vyrábí na pude, stane velký podnik?

Jednoduše to chce přesvědčovat stále více lidí, aby si od vás něco koupili. V jakém bodě pro Vás byla Omnika nejúspěšnějším podnikem v její historii? Když jsem z ní odešel.

To je vtipné. :) Chápu, že jste skromný, ale trochu se nám pochlubte. Kolik jste zaměstnával lidí, jak vznikla spolupráce s Holandskem?

K té půdě postupně přibývaly výrobní prostory, které byly v té době k dispozici. Tak třeba ve Výzkumné stanici vinohradnické v Mutěnicích, v bývalé hospodě v Rohatci, něco Rohatec-kolonie a ve volné jídelně na Hodoňanu. Z půdy tak byla jen "centrála" s kancelářemi. Přišly i první úspěchy s prodejem do Rakouska, kde jsme postupně překonávali nedůvěru a vybudovali síť zákazníků. V těch časech jsme také jezdili vystavovat na veletrh ve Frankfurtu. Asi tak 5 let a nikdo o nás nezakopl. Byli jsme tam tehdy za exoty z východu. Až jednou přišel zákazník z Holandska, který začal odebírat žaluzie. Po čase mi učinil nabídku na koupi části firmy, kterou jsem přijal. To umožnilo nakoupit areál na Pánově a všechny výroby přesunout na jedno místo. To přišlo v pravý čas, protože poptávka z Rakouska a Německa narůstala a bylo třeba rozšiřovat kapacity. To už jsme měli ca 100 zaměstnanců. Společník pak přivedl velkého zákazníka z Holandska, kvůli kterému bylo potřeba zaměstnat dalších 50 lidí. Když jsem odcházel bylo v Omnice cca 170 pracovních míst.

Už se posuneme jinam, ale ještě přece jen jedna otázka o Omnice. Co to vlastně Omnika znamená?

Pří první registraci v roce 1990 nebylo zcela jasné, ve kterém oboru podnikání se budu pohybovat. A když jsem tehdy přišel registrovat živnost, jediná tam pracující úřednice, paní Tomanová, se mne zeptala jak se bude moje firma jmenovat. Tak jsem vzal latinský slovník a padlo mi do oka slovo omnia=všechno. Ale Omnia byl tehdy ještě existující podnik zahraničního obchodu, tak jsem přidal K. Docela se mi to tehdy zamlouvalo a vydrželo to dodnes.

Co jste dělal po Omnice?

Založil jsem firmu ScreenLine a.s., vzal dvě děvčata do výroby a snažil se vyrábět jistý speciální druh stínící techniky, který jsme v Omnice nedělali. Myslel jsem, že budu mít malou firmičku na zahnání nudy. Nicméně opět se to začalo rozrůstat a když jsem měl 25 zaměstnanců tak jsem ji prodal. Dnes je z toho Pellini na Kapřiskách.

Čemu se věnujete dnes?

Dnes jsem se věnoval přípravě na dozorčí rady Lázní a Bytovky, které se budou konat příští týden.

Jste členem dozorčích rad těchto dvou městských firem, do kterých vás nominovali paní Mlýnková Išková a panem Buráněm. Jak si myslíte, že dozorčí rady fungují?

V Bytovce funguje výborně. V Lázních si dozorčí rada odhlasovala poměrem 6:1 (moje maličkost), že nechce vidět účetnictví. Takže tam žádnou činnost ani provádět nemůže. Hospodaření je tak plně v rukou jediné osoby, jednatele, zcela bez dozoru.

Letos kandidujete do městského zastupitelstva. Chtěl byste se více věnovat právě transparentnosti ve fungování městských firem?

Určitě je to priorita. Kupříkladu Lázně docela slušně vydělávají, což lze zjistit z veřejných zdrojů. Ovšem vydělané peníze nikdo nekontroluje. Informoval jsem o situaci starostu, ale on usoudil, že je to tak v pořádku.

Co jste dělal potom, když nebyly Vaše obavy vyslyšeny?

Starosta je volen občany Hodonína a takto zřejmě plní jejich vůli. Kdo jsem já abych se příčil vůli lidu?

Co je vaší motivací při snaze zapojit se do veřejného dění jako zastupitel?

Mojí motivací je zúročit zkušenosti a pokusit se přivést do Města dalšího významného zaměstnavatele. Zejména jde o to nastavit určité principy, které budou pro investory atraktivní.

To je ambiciózní plán. Myslíte si tedy, že Hodonín má co zaměstnavatelům nabídnout? Máte v plánu sem přivést i zaměstnavatele pro kvalifikované lidi?

Jsem přesvědčen, že nic není nemožné. Každé město má co nabídnout a Hodonín není výjimkou. Koneckonců Cupertino bylo taky jen obec sadařů.

Cupertino?



Sídlo Apple.

A jsme znovu u toho Steva Jobse. Máte nějaký konkrétní cíl, co byste z hlediska zaměstnanosti chtěl za ty 4 roky změnit?

Konkrétně mám v šuplíku několik firem, které měly zájem o spolupráci. Existují veletrhy investičních příležitostí. Máme Czech Trade, skvělá organizace s kontakty po celém světě. Možností je mnoho, ale dosud Hodonín nic z toho nevyužívá. Přitom je to za pár korun. Politici si myslí, že získat investora musí být hrozně drahé. Protože se nikdy v byznysu nepohybovali. Přitom je to o kontaktech a chce to vědět, jak takový podnikatel uvažuje. Pokud někdo sedí v kanceláři někde na úřadě a do zahraničí jezdí jenom na dovolenou, nemůže pochopitelně v tomto směru být úspěšný.

Děkuji za konkrétní odpověď.

Poslední otázka se bude týkat zase vás. Čemu se věnujete ve volném čase? Slyšela jsem, že je vaší vášni dřevo?

Ano, jsem amatérský truhlář. Ale mou vášní je fotografie. A pokud Město nebude potřebovat mé služby, budu fotografem na plný úvazek..

Děkuji za rozhovor.

I já děkuji.

Ptal se Marek Šoška

