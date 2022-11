Při výměně starých neekologických kotlů a kamen na tuhá paliva, nebo elektrického vytápění za tepelné čerpadlo můžete získat od státu až 100 000 Kč.

Foto: Daikin

Tepelná čerpadla patří mezi obnovitelnými zdroji energie k těm široce využitelným. Dát ho můžete prakticky do jakékoliv stavby. Nízkoteplotní tepelná čerpadla se hodí spíše do novostaveb nebo kompletních rekonstrukcí, kde místnosti vytápí podlahové topení nebo nízkoteplotní radiátory. Tam, kde se vytápí zejména staršími typy radiátorů, je vhodnější vysokoteplotní tepelné čerpadlo, které do systému dodává vodu o vyšší teplotě. „Jeho pořizovací cena je vyšší, ale zase nemusíte rekonstruovat celou otopnou soustavu a můžete ho napojit na stávající trubky v domě,“ upozorňuje Vladimír Macháček, zodpovědný za prodej rezidenčních výrobků Daikin.

Venkovní jednotka vysokoteplotního tepelného čerpadla vzduch-voda Altherma 3 H HT.Zdroj: Daikin

Tepelné čerpadlo bez problémů zvládne i ohřev vody pro domácnost. Pokud zvolíte vnitřní jednotku čerpadla s integrovaným zásobníkem teplé vody, ušetříte prostor v koupelně či technické místnosti. Napojit na něj však můžete i bazén, nebo tepelné čerpadlo využívat v létě ke chlazení. Je to tedy všestranný zdroj energie s návratností kolem 7 let, na kterou Daikin poskytuje prodlouženou záruku.

Vnitřní jednotka vysokoteplotního tepelného čerpadla vzduch-voda Altherma 3 H HT s integrovaným zásobníkem na teplou vodu ušetří hodně místa.Zdroj: Daikin

Dotace na klimatizace

Velmi výhodné a v některých případech vlastně i jediné možné řešení může být vytápění klimatizací. To když se chcete zbavit elektrických přímotopů, ale nemáte rozvody teplovodního vytápění. I na to stát přispívá. 60 000 Kč pro rodinné domy a 18 000 Kč na bytovou jednotku v bytovém domě.

Klimatizace Perfera je optimalizovaná pro vytápění (celoroční účinnost A+++).Zdroj: Daikin

Pokud budete přitápět klimatizací a plynový kotel si necháte v záloze jen pro případné tuhé mrazy, tak sice nárok na dotaci nemáte, ale můžete i při současných cenách elektřiny (a plynu) ušetřit citelnou část nákladů na energie. Návratnost investice tedy může dávat smysl i bez dotace. Vždy záleží na energetické náročnosti domu nebo bytu.

Dotace na náhradu plynového kotle

V současné chvíli program Nová zelená úsporám přímé dotace na výměnu plynových kotlů nenabízí, ale podporuje určité typy zařízení pro ohřev vody (solární panely nebo tepelné čerpadlo). Právě tuto dotaci lze využít při náhradě plynového kotle, který k ohřevu teplé užitkové vody pro domácnost původně sloužil. Konkrétně můžete získat částku 45 000 Kč na tepelné čerpadlo + 5 000 Kč na nezbytnou projektovou dokumentaci.

Pro nákup zařízení na ohřev vody (solárních panelů nebo tepelného čerpadla) lze využít dotaci až 50 000 Kč.Zdroj: Daikin