Letovisko Makarská leží ve střední Dalmácii, jde o jednu z nejoblíbenějších oblastí. Má totiž co nabídnout pro všechny dobrodruhy – ať už chcete vyrazit s partou přátel za novými zážitky, nebo si chcete užít klidnější dovolenou s dětmi.

Foto: kite_rin / stock.adobe.com

Krásné pláže

Dovolená v Chorvatsku je neodmyslitelně spjata s mořem a sluněním se na pláži. Vyrazit můžete do samotného centra Makarské riviéry – města Makarská. Čekají vás zde oblázkové pláže a mírný vstup do vody. Jsou zde i příjemné zátoky, nebo dokonce nudistická pláž. Ovšem zejména v sezóně je zde poměrně rušno. Pokud si ale chcete užít nejen pláže, ale i zábavu, kulturní akce a různé zážitky, pak se sem vyplatí vyrazit.

Nabízí se i další oblasti Makarské riviéry, kde můžete strávit příjemnou dovolenou. Mezi oblíbená letoviska patří Brela, Tučepi, Podgora, Gradac, Baška Voda a další. Riviéra je poměrně rozlehlá, je tak z čeho vybírat. Najít se dají i klidnější místa, kde si užijete ničím nerušený pobyt u moře.

Přírodní park Biokovo

Pokud chcete poznat Chorvatsko i z trochu jiného úhlu, vydejte se do přírodního parku Biokovo. Jde o nejdelší a nejvyšší pohoří, láká na zajímavou procházku, kde zažijete něco jiného než moře. Vyrazit můžete pěšky z Tučepi, ale jde o poměrně náročný výlet. Přijet můžete i vlastním autem, případně využijte mikrobus. Užijete si zde krásný výhled. A pokud se chcete dozvědět i zajímavosti, nabízí se služby průvodce. Nebo vyrazte samostatně – na pořádnou túru či jen menší procházku, během které vás budou provázet informační tabule.

Řeka Cetina

Dalmácií protéká řeka Cetina. V okolí vás čeká spousta skvělých zážitků. Řeku můžete sjet na kajaku či raftu – pod dohledem profesionálů, nemusíte tak mít zkušenosti. Pro dobrodruhy je zde možnost lezení po skalách. Nebo zažijte adrenalin na zip line – tento zážitek si užijí i děti. Jízdu na ocelovém laně můžete vyzkoušet v oblastech Tučepi nebo Brela. Nicméně ta nejkrásnější trasa s výhledem na řeku na vás čeká v Omiši, kde je zip line nejdelší. Nachází se přitom nedaleko od Makarské.

Historické centrum

Dovolená na Makarské si vás získá krásnou přírodou. Ale čekají vás zde i různé zážitky. Pokud zrovna neprahnete po dobrodružství, projděte si centrum Makarské. Na náměstí je kostel sv. Marka a socha františkánského mnicha Andriji Kačiće Miošiće z 18. století. Zaujme i krásná kašna. Pak se můžete vydat do okolních uliček a poznávat historii tohoto místa. Samozřejmě nechybí útulné kavárny a zmrzlinárny, ve kterých se můžete občerstvit na cestu či si jen užít krásný výhled.

Astronomická observatoř

Vesmír je fascinující pro malé i velké. Zažijte okouzlující pozorování hvězd ve hvězdárně v centru Makarske. Stavba je sama o sobě působivá díky své architektuře, kolem se navíc rozléhá park. Jde o příjemné místo na výlet. Nejlepší je ale vyrazit v noci – během léta je hvězdárna otevřena každou noc, můžete si tak užít tak trochu jiný výhled.

Františkánský klášter

Návštěva kláštera nadchne nejen milovníky historie. Historie budovy sahá do 15. století, během let byl ale klášter přestavěn, jelikož vyhořel. Během osmanské okupace se z něj dokonce stala mešita. Dnes jde o zajímavé místo, a to zejména zevnitř. Uvnitř se totiž nachází rozsáhlá knihovna a umělecká galerie. Navíc je zde i muzeum mušlí – čeká vás zde sbírka zhruba 3 000 mušlí z celého světa.

Kulturní akce

Pokud si chcete užít spoustu zábavy, letní Makarská je to pravé místo, kam vyrazit. Každoročně zde probíhá Makarské léto, během kterého se konají rozmanité akce. Rozhodně je z čeho vybírat.

Kromě moře a zábavy okuste i místní kuchyni a vína. Nabízí se různé speciality, nechybí samozřejmě ani mořské plody. Vyzkoušet můžete různé degustace, ale klidně jen zavítejte do některé z místních restaurací a užijte si jedinečný zážitek.