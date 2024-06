Čím více lidí, tím více legrace. Jet na dovolenou ve dvou, nebo dokonce sám, je naprosto v pořádku. Kdo si ale chce užít kopec zábavy, ten vyráží s partou. Jenže jak to logisticky vyřešit, když se nevejdete do auta? Řešení je jednoduché. Půjčte si minibus!

Foto: https://www.taggart.cz/

Samozřejmě se dá vyrazit ve dvou nebo třech autech. Tato varianta je ale značně problematická. Snadno se stane, že se jedno auto ztratí – třeba špatně odbočí nebo sjede z dálnice. Více vozidel se velmi špatně koordinuje. Každé potřebuje zastavit na pauzu v jiný čas, každé jede jinak rychle. Dříve nebo později se prostě rozdělí. Kromě toho se připravíte o spoustu zábavy, kterou byste zažili, kdybyste cestovali společně. Také potřebujete více řidičů, to znamená více lidí, kteří musí být střízliví.

Cesta minibusem nebo mikrobusem je naproti tomu opravdový zážitek. Takový malý minibus nebo 7místné SUV můžete řídit i s řidičským průkazem skupiny B. V případě dlouhých cest do zahraničí je nespornou výhodou, že řídí jen jeden člověk místo dvou řidičů v různých autech – lépe se vystřídáte.

Půjčte si minibus či mikrobus

Jaké vozidlo byste si tedy na takový výlet s celou partou nebo širší rodinou měli pořídit? Existuje několik vhodných typů, které vám nabídne dobrá autopůjčovna. Pro každého se hodí jiná varianta, nelze říct, že jedna je nejlepší. Záleží na tom, kolik vás je, jak daleko jedete, kolik věcí si s sebou berete apod.

SUV a minivany – Některé modely SUV, crossoverů či sedanů jsou upravené pro větší počet cestujících. Bavíme se obvykle o 6 až 8 místech. Jsou poměrně malé, takže se s nimi všude dobře vejdete. Nevýhodou je, že větší množství sedaček bývá umístěno na úkor zavazadlového prostoru.

Mikrobusy – Tady se bavíme o 9 až 12 sedadlech. Mikrobus není nic jiného než malý autobus, oproti SUV či minivanu nabídne více prostoru. U menších modelů (do 3,5 t a s 8+1 místy) vám bude stačit klasické řidičské oprávnění, pro větší mikrobusy je však nutné řidičské oprávnění skupiny D.

Minibusy a autobusy – Pokud jde o 13 a více sedadel, dostáváme se do kategorie minibusů. To už je pro skupinu přátel, kteří jedou na výlet, docela velké vozidlo. Musíte mít řidičské oprávnění na autobus.

Většina lidí, kteří si půjčují tyto typy vozidel na dovolenou, sahá po mikrobusu či minivanu. Je to ale jen na vás. Dobrá půjčovna minibusu vám nabídne více variant a probere s vámi plusy a mínusy. Velkým omezením je to řidičské oprávnění. Máte ve skupině někoho, kdo by mohl řídit minibus nebo autobus?

Vždycky chtějte auto s moderními technologiemi

Vybrali jste vhodný typ a teď přemýšlíte, po kterém konkrétním modelu sáhnout? Můžete prostudovat spotřebu, velikost a prostornost. Určitě si ale udělejte čas na kontrolu bezpečnostních prvků a inovací. Řídit vícemístné vozidlo je o něco komplikovanější než osobní automobil, obzvlášť pokud na to nejste zvyklí. Mikrobus je delší, širší, celkově jede jinak než vaše městské vozítko. Právě proto je dobré vybrat si takový, který vám díky moderním technologiím jízdu co nejvíce usnadní.

Doporučujeme poohlédnout se zejména po:

Adaptivním tempomatu, který dokáže sám udržovat bezpečnou vzdálenost od auta jedoucího před vámi.

Monitorování mrtvého úhlu, jež vás upozorní na vozidla v mrtvém úhlu, která ve zpětném zrcátku neuvidíte.

Parkovací senzory považujeme za nutnost, přece jen budete parkovat s autem rozměrů, na něž nejste zvyklí.

Je toho samozřejmě více. Airbagy či pevnou karoserii už ani nezmiňujeme. Vyberte si auto, které odpovídá vašemu plánu. Čím dále jedete, tím vybavenější a výkonnější vůz vyhledávejte. Ale kde ho vlastně hledat?

Půjčovna minibusů s bezkonkurenčními cenami

Autopůjčoven s bohatou nabídkou osobních automobilů je spousta. Dodávky v nich jsou také k vidění poměrně často. Minibusy a mikrobusy jsou ale už docela specifickým odvětvím, jež nenajdete všude. Jako půjčovna minibusu funguje například autopůjčovna Taggart, velmi známá a prověřená společnost, u které se nemusíte ničeho obávat. Důkazem jsou výborná hodnocení klientů, přes dva tisíce 5* hodnocení na Googlu a podobně skvělá hodnocení na Firmy.cz. Firma sídlí v Praze, má tam rovnou dvě pobočky. Ať už vás láká pronájem mikrobusu, minivanu nebo autobusu, tady se o vás postarají.

Taggart nabízí jak dlouhodobý, tak krátkodobý pronájem auta. Je tedy jedno, jestli jedete na dvouměsíční roadtrip po Evropě, nebo na týden do Chorvatska. U svých vozů nabízí dva tarify, a to bez limitů km. Samozřejmostí je možnost vyjet s autem do zahraničí bez dalších poplatků za tuto cestu. Hodit se vám bude i zapsání dalšího řidiče zdarma, nepřiplácíte nic za to, že se chcete střídat za volantem.

Co je pro dlouhé cesty do zahraničí hodně důležité, autopůjčovna Taggart má ve svém vozovém parku pouze zánovní vozy. Vždy vám bude půjčeno auto, které je v perfektním stavu a má nízký počet najetých kilometrů. Díky tomu je minimalizovaná šance, že se vám auto někde na cestách pokazí. A kdyby k tomu přece jenom došlo, prostě si zavoláte asistenci, vše je zajištěné.

Na kolik tohle všechno vyjde? Taggart se chlubí velmi výhodnými cenami. Podívejte se, jaký má tato půjčovna aut ceník. Svůj potenciální vůz si v klidu vyberete online, pak vyplníte formulář nebo se ozvete telefonicky a vše dohodnete. Následně už si svůj minibus jen vyzvednete, případně vám bude přistaven na místo dle domluvy.

Ceny pronájmu minibusů se pohybují mezi 1 000 a 1 500 Kč na den, na celý měsíc se bavíme o částkách kolem 40 000 Kč. A abychom nezapomněli, v nabídce jsou vozy s manuální i automatickou převodovkou.