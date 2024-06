Krásná příroda, památky, romantika i zážitky. Ne nadarmo je Český ráj skutečným rájem pro turisty. V jeho srdci můžete navštívit město Turnov, kde se cílem vašich cest může stát Muzeum Českého ráje, jeho stálé expozice a tematické výstavy. A nebudete litovat. Nádhera a pestrost drahých kamenů, ale také muzeum plné zábavy, akce i poučení – takové je Muzeum Českého ráje v Turnově.

Muzeum Českého ráje v Turnově | Foto: archiv Muzea Českého ráje v Turnově

Specializací muzea jsou drahé kameny a jejich zpracování (tzv. kamenářství). Najdete zde geologicko-mineralogickou expozici, která Vás zavede do pestrého světa nerostů, na ukázkách broušených a rytých drahokamů se seznámíte s technologií jejich zpracování a představí se i historické šperky, následované těmi, které od roku 1984 vznikají na mezinárodních šperkařských sympoziích v Turnově. V podzemní Klenotnici je vystavena luxusní historická kolekce šperkařských prací ze sbírky turnovské umělecko-průmyslové školy. Expozice Horolezectví – Z Českého ráje na vrcholy světa je výjimečnou expozicí pro všechny milovníky skal a hor. Jedinečná stálá expozice v České republice svým tématem i výtvarným řešením. Vedle řady interaktivních prvků, jako např. vázání uzlů nebo Via Ferrata, si mohou návštěvníci tuto expozici užít i s horolezeckými hracími kartami.

Vaše cesta nemusí v turnovském muzeu skončit. Podél Jizery se můžete procházkou či na kole vydat z Turnova do Dolánek na Dlaskův statek, který není jenom krásná roubená stavba. Je to velká zemědělská usedlost se stodolou, třemi branami a mohutným trámcovým plotem, který celý areál uzavírá. Jedinečný prostor vás přenese do dob dávno minulých. A i když je v létě před branou rušno, za branou se rázem ocitnete v jiném světě.

Zdroj: archiv Muzea Českého ráje v Turnově

A ne ledajakém. V letošním roce vás nečeká jen prohlídka obytného domu a hospodářských budov s paní průvodkyní, ale celý statek ožije děním, které k životu ve vesnické chalupě odjakživa patřilo. Běžnými pracemi jako je štípání dřeva, praní prádla, opravami nářadí ale taky dětskou hrou. Činnostmi, které byly dříve normální a běžné, ale z našeho života se postupně vytrácejí a dnešním dětem jsou často neznámé. Práce, které jsou spojené s pěstováním zemědělských plodin a ovoce, chovem domácích zvířat, ale také s všedním životem lidí, kteří v takové zemědělské usedlosti bydleli. Od úterý do soboty bude na statku prostě živo. Ve světnici, ve stodole nebo na dvoře bude pracovat chasa nebo některý z řemeslníků, se kterým si budete moci popovídat o různých řemeslech. Třeba o pletení košíků a slaměných ošatek, o zpracování vlny nebo orobince, o tom, jak se štípal šindel na střechu, o výrobě ozdob z foukaných perliček, o řezání dřevěných forem na máslo nebo perník. Na statku bude taky chasa – čeledín nebo děvečka. A ti budou potřebovat, abyste jim pomohli naštípat a srovnat dřevo, usušit bylinky a ovoce na zimu, nasušit seno pro králíky a dobytek, načesat vlnu, ale třeba taky vyplajchovat a na valše vyprat prádlo. Možná si při téhle práci spolu s námi připomenete, že život na statku nebyl dříve úplně snadný. Lidé, kteří tu žili, museli spoustu věcí znát a umět, museli být nejen hodně pracovití, ale také zruční. A právě některé z jejich dovedností se od nich budete moci naučit!

Prázdniny v Muzeu Českého ráje v Turnově a Dlaskově statku v Dolánkách

DEN S MINERALOGEM 2024

2. 7. / 9. 7. / 16. 7. / 23. 7. / 30. 7. / 6. 8. / 13. 8. / 20. 8. / 27. 8. (9:00–17:00)

Vstupné 50 Kč

Zdroj: archiv Muzea Českého ráje v Turnově

Zážitkový program s geologickou tématikou (nejen) pro děti. Odlévání a barvení zkamenělin ze sádry; rýžování českých granátů a olivínů pomocí rýžovacích pánví; hledání drahých a rudních kamenů ve štěrkové drti; odkrývání kostry dinosaura; dobývání drahých kamenů; burza minerálů.

Rozšířený program:

2. 7. / 9. 7. / 6. 8. / 13. 8. (10:00–12:00 a 14:00–16:00) Řezání a leštění drahých kamenů

16. 7. / 20. 8. (od 10:30 a 14:00) Komentované prohlídky výstavy Drahé kameny Podkrkonoší

Zdroj: archiv Muzea Českého ráje v Turnově

LEZU, LEZEŠ, LEZEME – Prázdninové lezecké čtvrtky

4. 7. / 11. 7. / 18. 7. / 25. 7. / 1. 8. / 8. 8. / 15. 8. / 22. 8. / 29. 8. (9:00–17:00)

Vstup v rámci vstupenky do muzea

Zdroj: archiv Muzea Českého ráje v Turnově

Prázdninové lezecké čtvrtky přiblíží pohyb a bytí ve skalách, práci s lanem formou uzlování a další pro horolezce doplňkové pohybové aktivity. Návštěvníky čeká slackline, drytooling, trenažér spárového lezení nebo outdoor workshop (ukázka a praktické použití turistického i expedičního vybavení).

Zdroj: archiv Muzea Českého ráje v Turnově

4. 7. Lezení s cepíny na tréninkové ploše

11. 7. Slackline různých délek a výšek

18. 7. Ze světa outdooru – outdoor workshop (ukázka a praktické použití turistického i expedičního vybavení)

25. 7. Spárové lezení – Odborníci na spárové lezení z ObrWorks vás seznámí s touto specifickou technikou. Široké i úzké spárky si vyzkoušíte na vlastní ruce i nohy na trenažéru.

1. 8. Testovačka lezeček

8. 8. Ze světa outdooru – outdoor workshop (ukázka a praktické použití turistického i expedičního vybavení)

15. 8. Spárové lezení lezení – Odborníci na spárové lezení z ObrWorks vás seznámí s touto specifickou technikou. Široké i úzké spárky si vyzkoušíte na vlastní ruce i nohy na trenažéru.

22. 8. Slackline různých délek a výšek

29. 8. Lezení s cepíny na tréninkové ploše

LOUTKÁŘI DĚTEM V ATRIU MUZEA

Muzeum Českého ráje v Turnově / Vždy v 11:00, 13:00 a 15:00 / Jednotné vstupné: 45 Kč

Zdroj: archiv Muzea Českého ráje v Turnově

PROGRAM:

7. 7. TAJEMSTVÍ POHÁDKOVÉ KNÍŽKY I. – Lidový loutkář Jiří Polehňa, Hradec Králové

14. 7. ČERVENÁ KARKULKA – LS Na Židli Turnov

21. 7. PERNÍKOVÁ CHALOUPKA – LS Na Židli Turnov

28. 7. POHÁDKY O PEJSKOVI A KOČIČCE – LS Na Židli Turnov

4. 8. O NEPOŘÁDNÉM KŘEČKOVI, JAK SLONI K CHOBOTU PŘIŠLI – Divadlo Jednoho Edy Jeřmanice-Liberec

11. 8. O ČEM SI VYPRÁVĚLY VLAŠTOVKY – LS Šíro Lázně Bělohrad

18. 8. O ZLATÉ RYBCE – LD Před Branou Rakovník

25. 8. TŘI PRASÁTKA A VLK – LS Na Židli Turnov

1. 9. DVA KAŠPAŘI – Divadlo Bořivoj Praha

ŘEMESLNÉ SOBOTY NA DLASKOVĚ STATKU

6. 7. / 13. 7. / 20. 7. / 27. 7. / 3. 8. / 10. 8. / 17. 8. / 24. 8. / 31. 8.

Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova / 9:00–17:00

Vstup v rámci vstupenky do Dlaskova statku

Řemeslné dílničky – řemeslné techniky, tradiční materiály i zvyky, které se váží k životu na selské usedlosti.

Zdroj: archiv Muzea Českého ráje v Turnově

6. 7. Mašlovačka z husích brk

13. 7. Dřevěná káča

20. 7. Předení na kolovratu, plstění, kovaní podkovičky, pletení z pedigu

27. 7. Břidlicové srdce

3. 8. Růženec

10. 8. Drobnosti z pedigu

17. 8. Břidlicové srdce

24. 8. Dřevěné razítko s monogramem – linoryt

31. 8. Dřevěná káča

Zdroj: archiv Muzea Českého ráje v Turnově