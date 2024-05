Pokud nejste zastánci bikeparkových dálnic či prakticky vydlážděných tratí a spíše vyhledáváte přírodní traily s technickými pasážemi alá jak příroda dala, nechte se inspirovat těmi nejpanoramatičtějšími švýcarskými traily. Zatímco Davos Klosters představuje největší singltrailovou arénu Švýcarska, v Aletsch Areně, na kterou se podívám v příštím článku, vás traily protáhnou přímo podél největšího alpského ledovce.

Davos Klosters leží v nám nejbližším švýcarském kantonu Graubünden, a tak je jednou z jeho výhod oproti jiným švýcarským střediskům také sympatická vzdálenost z Česka, kdy cesta z Prahy zabere zhruba nějakých 7 hodin (680 km). Davos a jeho sousední vesnička Klosters jsou provázané jedním dlouhým údolím lemovaným horami, které sahají až do výšky 2 844 metrů, přičemž na řadu z nich vedou lanovky, ať už kabinkové, visuté nebo pozemní. Kdo rád zdolává hory „za své“, bude tu ve svém živlu, protože na všechny starty trailů vedou stoupací singltraily případně šotolinové cesty. Celkově se tu dá projet až na 700 km XC stezek, endurových trailů a také zpevněných cyklostezek, takže ani za týden tu prakticky nemáte šanci projet všechny trasy. Také proto je jedno z hlavních hesel Davos Klosters „žádný trail nejedeš dvakrát“ nebo „víc trailů nejde“. Nutno však podotknout, že singltraily tu nemají v zásadě jen klesající charakter a na jejich délce musíte leckdy šlápnout do pedálů a vyjet i nějaké to stoupání.

Takovým „must-ride“ trailem v Davosu je bezpochyby Alps Epic Trail, který je se svou délkou 45 km nejdelším singltrailem Švýcarska a jako jeden z mála v Evropě je také asociací IMBA (International Mountain Bike Association) zařazen mezi tz. epické traily, které mají být jedny z nejlepších trailů světa. V Evropě najdeme pouze 4 epické traily, a to zmíněný Alps Epic Trail ve Švýcarsku, dále jde o trail ve Finsku, Walesu a na Islandu, tedy jedná se skutečně o prestižní označení.

Alps Epic Trail startuje z vrcholu Jakobshorn, kam vás přímo z městečka Davos vyveze kapacitní lanovka, a rázem se ocitnete v nadmořské výšce 2 590 m. Odtud je potřeba držet se směrem „Sertig Dörfli“, ujet kousek po šotolinové cestě a následně se před vámi skví horská pěšina, která se žene bezlesou krajinou po úbočí hor a kromě ryze přírodního trailu nabídne i neokoukatelné alpské scenérie.

Na Alps Epic Trailu naklesáte dohromady 2070 metrů, 615 metrů ale nastoupáte, takže se vracíme k tomu, že singltraily tu v zásadě nejsou jen z kopce. „Nejsjezdovější“ pasáží je přímo ta úvodní, kdy se trail plynule a pozvolně vine bezlesou krajinou a je místy proložený kameny, které v některých místech ladně projedete, v jiných je zas potřeba trochu toho technického umu a nějakého svižnějšího „přišlápnutí“. Při sjíždění do údolí Sertig pak naopak můžeme místy skoro mluvit o flowtrailu a trochu se tu přidá i na rychlosti. Z údolí Sertig pak začne trail nekompromisně stoupat na vrchol Rinerhorn po stoupacím singltrailu, nicméně komu se nechce do kopce, může sjet po trailu č. 647 podél údolí do Frauenkirchu, odkud se po cyklostezce dostanete k nástupní stanici lanovky vyvážející na Rinerhorn, kde se na Alps Epic Trail znovu napojíte.

Z Rinerhornu následujte značení směrem na Monstein, kde vás tamní singltrail bude spíš houpat, tedy nepojedete ani úplně z kopce, ani do kopce, ale kopírujete víceméně vrstevnici, vedoucí lesními pasážemi s poměrně technickými sekcemi v kořenech. Alps Epic Trail vede až do vesničky Filisur, odkud vás zpátky do Davosu odveze vlak (pokud se v Davos Klosters ubytujete, dostanete pobytovou kartu a vlak na této trase máte zdarma). Po cestě doporučuji zastávku ve vesničce Monstein, kde můžete v tamním pivovaru ochutnat lokální pivo Monsteiner.

Další bikovou výzvou v Davos Klosters je bezesporu tzv. Bahnentour, což je cyklistický okruh v délce necelých 120 km, přičemž ty nejdůležitější výškové metry vám mají ušetřit lanovky či pozemní vláček, a to dohromady 9x. Díky lanovkám má být Bahnentour zvládnutelná za pouhý den, rozhodně ale není přitom čas na ranní vyspávání či dlouhé obědvání. Kdo má rád pohodu, dobroty na horských chatách a rád si zastaví pro pár „instagramovek“, ten si Bahnentour může rozdělit klidně do několika dní.

V rámci Bahnentour se podíváte na všechny vrcholy lemující údolí, nastoupáte 650 m a naklesáte úctyhodných 9501 m. Osobně se mi tu nejvíc líbí pasáž na trailu Chörbschorn v úseku Chörbschornhütte – Stafelalp, která vás hned na úvod protáhne po vysokohorském hřebínku, jenž svou okolní scenérií bere dech a následně vás opět bezlesou krajinou nechá plynule a bez větší technické náročnosti klesat do údolí.

Přírodních singltrailů je tu tedy opravdu nespočet a spouštějí se ze všech kopců a směrů. Kdo by však zatoužil po nějaké té čistě bikeparkové lajně s wallridy a dalšími dřevěnými prvky, může se směle nechat vyvézt kabinovou lanovkou z Klosters na vrchol Gotschna, odkud se v rámci „Gotschna Freeride“ spouští jediná bikeparková trať v údolí. Pouze na této jediné trati nenajdete žádné kameny ani kořeny, je spíše vyhlazená, ovšem podstatný podíl trati oproti ostatním tvoří sekce z dřevěných lávek a dalších dřevěných prvků jako jsou například wallridy.

Na letní dovolenou do Davos Klosters se dá klidně vyrazit s celou rodinkou, včetně těch, co cyklistice neholdují, protože je tu spousta jiných sportovních i zábavních aktivit. O řadu z nich se postará například jezero Davosersee, kde lze provozovat škálu vodních sportů od windsurfingu, přes katamarán až po vodní vlek. V jezeře se dá samozřejmě i vykoupat nebo se dá u něj pinknout i beachvolejbal.

Děti nejlépe zabavíte na vrcholu Madrisa, který je obsypaný nejrůznějšími atrakcemi jako je vodní park, prolézačky, houpačky, domečky, obří vyhlídková věž s tobogány, starším dětem se tu pak může líbit lezecká stěna, pohodový pěší okruh kolem vodní nádrže nebo dětská zoo s kozičkami a králíky.

V příštím vydání se podíváme do dalšího bike ráje Švýcarska – Aletsch Areny.

Text: Andrea Rucká Drengubáková

Foto: Tomáš Rucký