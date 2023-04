Celý rok šetřit na dovolenou, a pak se nepříjemně spálit špatným výběrem nechce nikdo z nás. Tento menší průvodce vám proces hledání dovolené u moře usnadní.

Foto: pixabay.com

Jak si vybrat ten nejlepší zájezd do Turecka

Zadejte do vyhledávače dovolená Turecko a najdete velkou spoustu zájezdů. Jak se ale vyznat v tom, kam vlastně jet? Jaké ceny jsou přiměřené a co už je drahota? A na co si raději dávat pozor? Na tohle všechno máme odpověď!

Krok číslo 1: ta správná lokalita

Křišťálově průzračné moře, dokonalé pláže a úchvatné přírodní kulisy hledejte v Alanyi. Právě tady se schovává proslulá Kleopatřina pláž. Původ jména hádáte správně – skutečně ji prý egyptská královna měla v oblibě. Zejména se tu bude líbit párům. Rodiny s dětmi nadchne třeba oblast Antalya. Tady má totiž hlavní slovo odpočinek u vody a skotačení v aquaparcích. Denní program bude pestrý i po jiných směrech. Nákupy a procházky budete mít co by kamenem dohodil. Připlaťte si za all inclusive a o celou rodinu je na týden skvěle postaráno.

Dovolená v Turecku je dobrou volbou i pro partu přátel nebo sportovní nadšence. Potápění, jachting i golf si užijete třeba v Beleku. Na své si tu přijdou i milovníci turistiky. Jak už je asi patrné – Turecko nabízí dokonalou dovolenou každému dle vlastní chuti.

Krok číslo 2: kolik by to mělo stát?

Obecně se tahle orientální země řadí spíše mezi levnější destinace. Last minute zájezd s přehledem seženete v průměru okolo 14 000 Kč na osobu. Za luxusní resort si ale, stejně jako kdekoliv jinde, samozřejmě připlatíte. I tak by se vaše dovolená v Turecku ale nemusela překlopit přes částku 20 000 Kč.

Krok číslo 3: očekávejte očekávané

Ať už se vydáte kamkoliv, nejprve si o dané zemi něco zjistěte. Zejména pak o Turecku, kde vás odlišné kulturní rozdíly mohou přivést do nepříjemných situací. Věděli jste třeba, že na nádražích, letištích a u většiny mešit se nesmí fotit? S ohledem na muslimské náboženství dbejte také na oblečení. Žena by neměla vycházet příliš odhalená. Kulturní zajímavostí pak jsou i perly jako vypít na návštěvě alespoň dva šálky čaje, jeden je považován za urážku. Neslušným gestem je také překládání nohy přes nohu.

K turistům jsou však obyvatelé Turecka velmi pohostinní a vy se nemusíte ničeho bát. Teď už zbývá jediné – vybrat si, kam přesně to letos bude.