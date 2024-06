Jedním ze základních prvků každé místnosti jsou beze sporu dveře. Oddělují jednotlivé prostory v bytě a vytvářejí komfortní zónu soukromí. Už při plánování stavby či rekonstrukce je nutné se zamyslet nad jejich výběrem. Ujasnit si, jaké a kam umístit a jaký budou plnit účel. Stavební pouzdra pro zasouvací dveře mohou být v takovém případě chytrým a elegantním pomocníkem.

Atypické stavební pouzdro PURE se šířkou stavebního otvoru až 2 000 mm | Foto: JAP FUTURE

Obecně mají stavební pouzdra několik nesporných výhod. Dokážou nabídnout designové a bezbariérové řešení stavebního otvoru, ušetřit nebo důmyslněji vytvořit prostorové dispozice a využít atypických výšek dveří nebo dodatečného vložení tlumiče pro tiché zavírání.

Stavební pouzdro NORMA STANDARD – skladba omítky a stav po dokončeníZdroj: JAP FUTURE

Při výběru konkrétního stavebního pouzdra na českém trhu je velmi důležité nahlédnout i pod pokličku. Není totiž pouzdro jako pouzdro. Pouze na stavební pouzdra od jediného českého výrobce JAP dostanete doživotní záruku, protože firma si za svým produktem plně stojí. Doživotní záruka se vztahuje na samotné stavební pouzdro, vozíčky a montážní balíček. Na ostatní příslušenství k pouzdrům zůstává 2letá záruka.

Stavební pouzdro NORMA UNIBOXZdroj: JAP FUTURE

JAP vyrábí stavební pouzdra v různém provedení už 30 let, a to jsou zkušenosti k nezaplacení. Ve spojení s vyspělým technickým zázemím a kvalitními materiály vznikl produkt, který se pyšní vedle doživotní záruky i mnoha dalšími výhodami. Pan Petr Paksi, jednatel této společnosti doplňuje: „Například vozíčky, které umožňují hladký pohyb dveřního křídla v kolejnici, mají v ČR certifikaci životnosti na 98 let. Naše stavební pouzdra jsou plně kombinovatelné se všemi dveřmi dostupnými na českém trhu a je možné do nich použít dveře jak v dřevěném, tak skleněném provedení, a to až do nosnosti 120 kg“.

Stavební pouzdra EMOTIVE II KOMFORT a AKTIVE II STANDARDZdroj: JAP FUTURE

Dalším plusovým bodem pro stavební pouzdra JAP je krátká dodací lhůta. Na pouzdra nemusíte čekat, protože jediný český výrobce stavebních pouzder je má na skladě, takže stačí objednat. Pouzdra JAP jsou skvělou volbou. Zkrátka dostáváte to nejlepší, co na trhu je.

