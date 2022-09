ProOlomouc a Piráti chystají asistenční centrum. Když bude zle, musí pomoci i radnice.

Foto: Archiv ProOlomouc a Piráti

Zatímco některým z nás přicházejí vyrozumění od distributorů o 100% či vyšším zvýšení záloh na energie, a inflace zvedá razantně i další ceny, čekali jsme přes léto na srozumitelný plán vlády, jak pomůže těm, kteří se ne vlastní vinou dostanou do neřešitelných těžkostí. Ve dnech, kdy píšeme tento článek, ještě kroky vlády neznáme. Doufáme, že vláda přijme účinný plán a vyřeší zejména adresnou pomoc potřebným. V koalici ProOlomouc a Piráti jsme však připraveni pomáhat i z pozice města těmi nástroji, které má radnice k dispozici.

První opatření, které hodláme přijmout, je slabé jen zdánlivě. Česká republika má totiž systém státní sociální pomoci, který poskytuje záchrannou síť. Řada lidí však o možnostech pomoci vůbec neví, obává se o ni požádat, či je pro ně orientace v byrokratickém systému velkou překážkou. Budeme-li součástí příští vedení města, ihned zřídíme asistenční centrum, které lidem pomůže zorientovat se v možnostech, které mají, získat státní pomoc, na kterou mají nárok, i adresnou pomoc, kterou nabídne nová radnice.

Jaká další opatření plánujeme? V krizi nezvýšíme nájemné v městských bytech, poplatky hrazené městu a daň z nemovitostí. Zasadíme se maximálně o to, aby místní dodavatelé vody a tepla - Moravská vodárenská a Oltherm - v krizi nezvýšili ceny vodného, stočného a dodávek tepla.

Dále zavedeme adresnou pomoc těm, kdo budou zvýšením cen přímo ohrožení. Lidem v nouzi radnice uhradí poplatky za odpad a pomůže uhradit školní i mimoškolní aktivity dětí, aby nebyly po 2 letech covidu postiženy dalším vyloučením z aktivního života. Pokud by se situace zhoršila ještě víc, sáhneme dočasně po plošných opatřeních, jako je zavedení jízdného zdarma pro děti do 15 let.

Nelehká situace s energiemi bude v krátkém čase další výzvou, ve které musíme prokázat soudržnost a umět pomoci těm, kdo pomoc potřebují. Jsme si jisti, že to společně zvládneme. ProOlomouc a Piráti se ucházejí o vedení olomoucké radnice nejen kvůli modernizaci města a jeho větší vstřícnosti k obyvatelům, ale i proto, aby zvládnutí energetické krize mělo pro všechny rozumné východisko.

Tomáš Pejpek, Viktor Tichák a Kateřina Dobrozemská, koalice ProOlomouc a Piráti

Zadavatel / zpracovatel : ProOlomouc a Piráti