Ceny dřevních pelet pro vytápění zažívají strmý pád: nyní jsou k dostání od 7,50 Kč za kilo. Zároveň pokračuje zvýšená poptávka po kotlích a kamnech na pelety. Na instalaci se čeká i několik týdnů, protože zájem o peletové vytápění přesahuje kapacity výrobců i topenářů.

Foto: EPC

Turbulentní rok 2022 je za námi a můžeme říci, že cena pelet se během akutní energetické krize ukázala jako podstatně stabilnější než u elektřiny, plynu a jiných paliv. Cenový výkyv trval jen čtyři měsíce a spousty peletových domácností se ani nedotknul, protože se zásobily už na jaře. Totéž se doporučuje i letos.

„Kupovat pelety už na jaře, to radíme dlouhé roky a je to skutečně nejlepší způsob, jak si zajistit nízký účet za vytápění,“ uvádí Vladimír Stupavský z národní asociace Klastr Česká peleta. Také letos experti očekávají, že cena pelet bude postupně padat, až dosáhne koncem dubna svého minima. Kolik to bude, to zatím není jisté. Loni pelety v květnu dosáhly stály okolo 7 Kč.

Zásobit by se měly i domácnosti, které teprve instalují peletový kotel v průběhu letošního roku. „Na instalaci kotle si možná počkáte, ale palivo můžete objednat na jaře. Někteří výrobci nabízejí i objednávku s odloženým datem doručení, pokud sklad pelet ještě nemáte hotový,“ radí Stupavský.

Zdroj: EPC

Nový kotel nebo kamna na pelety si v roce 2022 pořídilo asi 8 tisíc domácností, podobné číslo očekáváme i letos. Pelety jsou cesta k nezávislosti na plynu, stabilně nízkým cenám i vyššímu komfortu. Jejich cena se dlouhodobě drží hned za nejlevnějším kusovým dřevem, na rozdíl od kotlů na dřevo jsou však peletové kotle plně automatické.

Zdroj: EPC

Kde zjistit vaše skutečné náklady?

Energetické krize přinutila řadu lidí k tomu, aby změnili svůj pohled na to, jaké palivo je nebo není dlouhodobě výhodné. Jestli také uvažujete o změně, můžete aktuální ceny paliv sledovat nyní online. Na webových stránkách České pelety najdete novou kalkulačku, která sleduje ceny dřeva, pelet, briket, plynu, elektřiny, uhlí i vytápění tepelnými čerpadly.

„Sledujeme aktuální ceny paliv na českém trhu, ale zohledňujeme taky účinnosti jednotlivých zdrojů tepla. Je rozdíl, jestli topíte ve starém kotli na dřevo nebo zplyňovacím, případně ve starém atmosférickém plynovém kotli nebo kotli kondenzačním,“ vysvětluje Stupavský.

Navíc je možné upravit si údaje na míru – když zadáte konkrétní účinnost vašeho kotle a cenu, za kterou jste koupili palivo, dozvíte se, jaké jsou vaše náklady na kWh. Ihned uvidíte, o kolik dráž nebo levněji byste mohli vytápět s jinými palivy (u pelet se aktuálně náklady pohybují kolem 2 Kč za kWh).

Zdroj: EPC

Zdroj: EPC

Kde a jak dřevěné pelety objednat?

Dřevěné pelety se vyrábějí ze zbytků z dřevařské výroby, proto najdeme peletárnu dnes už u každé větší pily. Dřevařům se totiž vyplatí pilinu lisovat a prodávat jako vysoce kvalitní palivo. Svého lokálního dodavatele si můžete vybrat přes Národní vyhledávač pelet na webové adrese Koupitpelety.cz.

Objednávat můžete pelety v sáčcích nebo volně ložené, které se rozvážejí speciální cisternou a jsou vždy o něco levnější. Cena by však neměla být jediným kritériem při objednávce pelet. Důležitá je také kvalita, aby pelety měly nejlepší možnou výhřevnost a nerozpadaly se. Naštěstí 96 % českých výrobců má mezinárodní certifikaci ENplus, která kvalitu hlídá. Poznáte to podle kulatého razítka na sáčcích s peletami nebo na webových stránkách prodejců.