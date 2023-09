Dřevo a výrobky ze dřeva mají u nás dlouhou tradici a v posledních letech jeho použití zejména v exteriéru roste. Používá se především u drobných staveb jako jsou například terasy, pergoly, garážová stání, přístřešky na dřevo, dětská hřiště, fasády budov, ploty atd. A zde je důležité pamatovat, jak dřevo ochránit před napadením dřevokaznými houbami, plísněmi a hmyzem.

Jediným opravdu účinným způsobem je vakuo-tlaková impregnace dřeva, jelikož běžné nátěrové hmoty dřevo neochrání. V důsledku teplotních výkyvů dochází k rozpínání a smršťování dřeva, při němž v krycím nátěru vznikají praskliny a dochází k jeho degradaci. Tlakovou impregnací je účinná látka vtlačena i pod povrch dřeva. Takto ošetřené dřevo již nemusíte natírat! Ušetříte si tak spoustu času, starostí, a hlavně vašim výrobkům ze dřeva výrazně prodloužíte životnost. Zamezíte ohrožení dřeva dřevokaznými houbami a škůdci! Při vakuo-tlakové impregnaci dochází k rovnoměrnému rozdělení účinných látek do ošetřeného dřeva. V případě potřeby jiného barevného odstínu lze dřevo následně natřít barevnou tenkovrstvou lazurou. Díky předchozí impregnaci prodloužíte i životnost tohoto finálního nátěru. Nicméně hlavní výhodou impregnovaného dřeva je, že vyžaduje zcela minimální údržbu. Je nejlepší volbou pro ochranu všech druhů dřevěných prvků v exteriéru a v kontaktu se zemí, jako jsou např. dětská hřiště, lavičky, zahradní nábytek, ploty, palisády, ohrady pro zvířata, sloupy a kůly. Životnost provedené ochrany dřeva v exteriéru je 15-30 let (v závislosti na třídě použití a příjmu). Barva čerstvě impregnovaného dřeva je olivově zelená a vlivem slunečního záření se postupně mění v do přirozeného odstínu dřeva.

Ekologie a vliv na životní prostředí

Při vysokotlaké impregnaci se používají moderní technologie a impregnační látky, které jsou naprosto bezpečné a do životního prostředí neuvolňují žádné nečistoty. Jsou tedy zcela nezávadné, bez chemických nečistot, navíc bez nepříjemných zápachů. Impregnované dřevo je například ve skandinávských zemích volbou číslo jedna. Dnešní evropská i česká legislativa velmi přísně posuzuje škodlivost chemických látek, které se mohou dostat do kontaktu s půdou, živočichy nebo s přírodou obecně. Výrobci impregnačních látek i firmy, které zajišťují vysokotlakovou impregnaci, musí splňovat nejpřísnější ekologické normy. Ošetřené dřevo nemá negativní vliv na zdraví dětí, dospělých osob a zvířat při dermálním kontaktu.

Použitím dřeva jako stavebního materiálu má pozitivní vliv na životní prostředí, jelikož se jedná o obnovitelný zdroj a díky impregnaci dojde ještě k výraznému prodloužení jeho životnosti. Použitím domácích dřevin navíc podporujeme přirozený proces lesního a dřevozpracujícího hospodářství.

Dřevo jako jedinečný materiál

Jak už jsme zmínili na začátku článku, dřevo je jedinečným a estetickým materiálem. Díky jeho vakuo-tlakové úpravě se nám rozšiřují možnosti jeho použití v exteriéru. Nejčastěji používanou dřevinou je v našich podmínkách smrk a borovice. Pro zahradní účely se více používá dřevo borové. Vzhledem k vyššímu obsahu pryskyřice je více trvanlivé a zároveň dobře absorbuje impregnační látky. V současné době se využívá pro stavbu dřevěných teras, které jsou zónou odpočinku a setkávání v zahradách. Stále častěji jej můžeme vidět i na fasádách domů, které díky dřevu získají přirozený a nadčasový vzhled. Na místě je zmínit i stavby jako jsou pergoly, garážová stání a dřevníky. Bez těchto drobných staveb na zahradách a v okolí domů se téměř nelze obejít. Univerzálnost dřeva umožňuje jeho použití pro celou řadu dalších výrobků typu nadzemních záhonů, truhlíků, květináčů a dřevěného nábytku. Nakonec nesmíme zapomenout zmínit další velmi používanou dřevinu na našich zahradách. A tou je dub. Jedná se o vysoce kvalitní dřevo s dlouhou životností. Příkladem je využití dubových pražců, které jsou díky svému rozměru a masivnosti používané jako schody, terasy, chodníky a opěrné zdi. Nemluvíme zde o starých vyřazených pražcích z kolejových drah, ale o čerstvém dřevě, které dodá vaší zahradě na rozdíl od betonových prvků úžasnou atmosféru.

Při použití vakuo-tlakově ošetřeného dřeva vám všechny tyto konstrukce vydrží roky a jejich vzhled se bude vlivem počasí měnit jen velmi pozvolna. Když už do projektu dáváte svou energii, udělejte jej tak, abyste se na něj mohli podívat i po deseti letech a stále jste byli spokojení.

