Sen o novém bydlení se během uplynulých několika měsíců mnohým rozplynul. Máme ale pro vás jeden tip, který může vrátit plány na bydlení ve vlastním rodinném domě opět do hry. Řešením jsou dřevostavby.

Foto: Easy Homes Solutions s.r.o.

Dřevostavby stojí rychle – nečekáte na stavební materiál

Ptáte se proč? Půjdeme na to z druhé strany. Co vedlo mnohé k tomu, aby sen o rodinném domě zavrhli? Buď to byl nedostatek financí a nedostupnost hypotéky, nebo nedostupnost stavebního materiálu. Pokud se vám nechtělo stát frontu na cihly, chápeme vás. Právě tento problém ale řeší volba moderní dřevostavby velmi elegantně. Firma EasyHomes z Plzně hlásí, že zejména u menších modulových dřevostaveb stále platí, že od chvíle, kdy získáte stavební povolení, se můžete do půl roku stěhovat.

A co když je problém nedostatek finančních prostředků? V současné době asi nemá cenu říkat, že by něco mohlo být levné. V době, kdy si nekoupíte levně ani máslo na linecké cukroví, by to znělo jako sci-fi. Dřevostavby mají ale jednu velkou výhodu. Mohou se skládat postupně. Pokud je váš rozpočet aktuálně napjatý, ale nechcete se vzdát snu o zahrádce se záhonem rajčat, je řešení. Postavte si „tiny house“, tedy malý domek.

Dřevostavbu o užitné ploše garsonky v budoucnu snadno rozšíříte

Pořizovací náklady malého domku jsou přirozeně mnohem menší. Pokud vám aktuálně stačí dům o užitné ploše garsonky nebo 1+1, je to řešení jako ušité na míru právě pro vás. V budoucnu lze dům rozšířit o další část a zvětšit si tak obytný prostor. Jste dva, ale plánujete založit rodinu? Až nastane ten správný čas, jednoduše přistavte – a věřte, že u dřevostavby to jde mnohem jednodušeji než u cihlového domu.

A nejlepší na tom je i to, že s budoucím rozšířením můžete počítat i nyní. V EasyHomes vám připraví projekt rovnou na dřevostavbu s budoucí přístavbou. Vyhnete se tak pozdějšímu vyřizování na úřadech a vše půjde hladce jako po másle.

Kde všude staví EasyHomes své dřevostavby? Jižní Čechy, severní Čechy i Rakousko

Když už byla řeč o EasyHomes, stálo by za to firmu představit. EasyHomes staví moderní dřevostavby již od roku 2013. V jejich nabídce najdete hned několik praktických typových domů, ale vzhledem k tomu, že disponují vlastní projekční kanceláří, vám navrhnou i dům zcela na přání. Ačkoliv jsou z Plzně, hranice města ani kraje pro ně nejsou limitem. Naopak. Chtěli byste vědět, kde všude najdete jejich dřevostavby? Jižní Čechy, severní Čechy i Rakousko.

Aktuálně se staví o sto šest i u nás v jižních Čechách. Zajímá vás, zda by EasyHomes přijeli i za vámi a zda by se vám vyplatila stavba dřevostavby? České Budějovice jsou jihočeskou metropolí, ale specialisté z EasyHomes nestaví jen tam své dřevostavby. Písek a okolí jsou také jejich “revírem”. Ještě jsme se adresou netrefili? Máme pro vás tip. Přestaňte do vyhledávačů ťukat “dřevostavby Tábor” a podobná hesla a raději do EasyHomes rovnou zavolejte. Na čísle 602 308 267 se dozvíte vše, co potřebujete.

