Bydlení ve vlastním bytě nebo domě je pro Čechy skoro samozřejmostí. Zatímco v ostatních zemích Evropy to tak není – v sousedním Německu dokonce polovina lidí bydlí v nájmu, Češi milují bydlet „ve svém“. Toužíme mít dům, založit rodinu, pořídit si domácího mazlíčka, užívat si grilování na zahradě…

Bydlet v moderním rodinném domě a nebát se účtů za elektřinu? Sen? Ne, skutečnost. Specialisté na dřevostavby Plzeň z firmy EasyHomes vás o tom přesvědčí. | Foto: Easy Homes Solutions s.r.o.

Bohužel vzhledem k aktuální situaci na trhu s nemovitostmi, se stavebními materiály a hypotékami to mnohdy není tak jednoduché a mladé rodiny musí přehodnocovat své priority. Co když ale existuje alternativa, se kterou si lze sny splnit a neuvázat se přitom k astronomické hypotéce?

Dřevostavba může stát do půl roky od zahájení výstavby

Řešením jsou moderní dřevostavby. Aktuálně jsou volbou číslo jedna i pro radikální zastánce klasických cihlových domů. V době, kdy se na každou cihlu čekají fronty jako v minulém režimu na banány, se stavba cihlového domu rovná téměř sebevraždě. Proti tomu u dřevostavby stále platí, že do půl roku od získání stavebního povolení může stát a rodina se může začít zabydlovat.

Stačí vám malý domek? Ušetříte při výstavbě a nemusíte se bát faktur za elektřinu

Rychlost výstavby je obrovským benefitem, který dělá z dřevostaveb bestseller. Ale co když po domě touží mladá rodina, pár nebo jednotlivec, kteří aktuálně nemají dostatek peněz na to, aby si postavili velký dům? Na to jsme se zeptali u firmy EasyHomes. „V naší nabídce najdete moderní dřevostavby různých velikostí. Pokud aktuálně oceníte z jakéhokoliv důvodu spíše skromnější bydlení, nabízíme i opravdu malé domy, takzvané tiny houses. Kromě toho, že už pořizovací náklady jsou mnohem nižší než u velkých domů, se v takovém domě nemusíte bát ani faktur za elektřinu. Vytopíte je raz dva,“ říkají specialisté z EasyHomes dřevostavby Plzeň.

Velkým plusem dřevostavby je i variabilita a možnost budoucího rozšíření. Pokud budete potřebovat zvětšit obytný prostor, jde to velmi snadno. Stačí přistavět další modul. S rozšířením se navíc dá počítat i v okamžiku projektování. Jak plány, tak aktuální stavbu lze na rozšíření domu „předpřipravit“. Tuto alternativu vzhledem k aktuálním poměrům ve společnosti volí stále více lidí.

Dřevostavby získávají body i díky dobrým „recenzím“

Moderní dřevostavby jsou v dnešní době stále populárnější. Kromě již zmíněných výhod se dostávají do popředí i další benefity. Na rozdíl od dřívějších let, kdy mnozí ani nevěděli, „do čeho jdou“, se dnes mnozí majitelé dřevostaveb dělí o zkušenosti. Ti, co stavbu teprve plánují, tak mají přístup k recenzím, které jim o dřevostavbách řeknou více než jen reklamní poutače stavebních firem.

I díky zkušenostem spokojených obyvatel moderních dřevostaveb se tyto domy proslavily tím, že se v nich dobře žije - je v nich příjemné klima a ani náklady na vytápění díky skvělým izolačním vlastnostem nejsou tak vysoké jako u domu zděného. Kdo by nechtěl bydlet v moderním rodinném domě, kde se navíc nemusíte bát nákladného provozu? To je splněný sen!