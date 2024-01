Drůbežářský závod Klatovy je druhým největším zpracovatelem kuřecího masa a výrobce uzenin z kuřecího masa v České republice.

Drůbežářský závod Klatovy. | Foto: Drůbežářský závod Klatovy, a.s.

Historie Drůbežářského závodu Klatovy a.s. se píše od roku 1966, kdy byla dokončena výstavba drůbežářského závodu, v roce 1970 proběhla dostavba závodu s kapacitou zpracování 20.000 tun drůbeže za rok. Transformace na Drůbežářský závod Klatovy a.s. byla realizována v roce 1992 a už o pět let později byla zahájena výroba kuřecích uzenin a polotovarů. V letech 2001 až 2006 proběhla rozsáhlá modernizace výrobních prostor. V současné době je v Drůbežářském závodu Klatovy denně poraženo okolo 95.000 kusů živých kuřat, což představuje 200 tun živé suroviny a cca 150 tun kuřecího masa. Zpracovaná drůbež pochází výhradně z českých uzavřených chovů. Společnost má vlastní výkrm živých kuřat s odchovem 617.000 kuřat v jednom turnusu a vlastní porážku. Vysokou kvalitu technologií a hygieny dokládá certifikát IFS a ocenění samotných výrobků značkou KLASA, Regionální potravina, Česká chuťovka a Dětská chuťovka.

Nejmodernější světové technologie používané při výrobě a produkty, které získaly řadu ocenění, řadí společnost ke špičce českého masného a uzenářského průmyslu a jsou důkazem, že kvalita českých potravin směle konkuruje potravinářským závodům v zemích EU.

Sledované statistické údaje ukazují na zvyšující spotřebu chlazeného kuřecího masa. Spotřeba činí cca 30 kg/osoba/rok. Tato čísla dokazují zvýšený prodej našich výrobků, a to nejen chlazeného kuřecího masa, ale také kuřecích uzenin.

V současné době pracuje v naší společnosti cca 700 zaměstnanců. Zhruba 400 lidí tvoří interní zaměstnanci, ostatní jsou zaměstnanci agentur práce, které k nám na základě smluv vysílají jejich zaměstnavatelé. Doplňování interních zaměstnanců se snažíme řešit spoluprací s úřady práce, nejen v Klatovech, ale i v regionech s větší nezaměstnaností. Dále vlastním vyřizováním zaměstnaneckých karet pro zaměstnance mimo EU.

Klatovy se nachází v regionu s velmi nízkým procentem nezaměstnanosti, z toho důvodu hledáme zaměstnance v jiných regionech. Struktura výroby a specifikace provozu vyžaduje velmi dobrou zdravotní způsobilost zaměstnanců. Zajišťujeme vstupní a pravidelné preventivní zdravotní prohlídky.

Společnost se také věnuje důsledně péči o své zaměstnance, jak ze strany bezpečnosti práce, tak i zlepšení pracovních podmínek a zlepšení finanční situace zaměstnanců i jejich rodin.

Zabezpečujeme ochranné pracovní oděvy a ostatní pracovní doplňky podle vykonávané pracovní pozice. Zajišťujeme jejich praní i čištění.

Od roku 2013 jsme držiteli certifikátu Bezpečný podnik a od roku 2015 certifikátu Mamma/Parent Friendly – společnost přátelská rodině. Oba tyto certifikáty opakovaně úspěšně obhajujeme.

BENEFITY pro zaměstnance společnosti

Závodní stravování s výrazným příspěvkem zaměstnavatele

Čerpání benefitů s použitím karty EDENRED dle vlastního výběru

Příspěvek na předškolní péči

Příspěvek na penzijní připojištění

Příspěvek (1/2 ceny) na rekondiční pobyty v Konstantinových Lázních, délka pobytu dle vlastního výběru a nabídky

Poukázky na zvýhodněný nákup našich výrobků

ODMĚNY a mimořádné příspěvky pro zaměstnance společnosti

Odměna při pracovních výročích

Odměna při odchodu do důchodu 8 000 Kč

Jednorázový bonus na dovolenou 3 000 Kč

Věrnostní bonus za odpracované roky

Příspěvek na dopravu do zaměstnání a zpět

Náborový příspěvek do výše 20 000 Kč

5 týdnů dovolené

Roční odměny

INFORMACE A PODMÍNKY OHLEDNĚ NÁBORU PRACOVNÍKŮ VÁM RÁDI POSKYTNEME:

PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ DRŮBEŽÁŘSKÉHO ZÁVODU KLATOVY a.s.

Tel. 376 353 383

Email: personalni@dzklatovy.cz

www.dzklatovy.cz