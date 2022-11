Z osmiletého cyklu zlatých a stříbrných medailí Dějiny Ostravy – Osm staletí města spatřila světlo světa v těchto dnech letošní, v pořadí druhá, medaile, která nese název OSTRAVA JAKO CENTRUM OBCHODU – HISTORICKÉ DĚDICTVÍ. Námětově se hlásí k 660 letům udělení tržních práv Karlem IV. Ostravě a 150. výročí založení Ostravského muzea.

Foto: Viera Gřondělová - Ostravské muzeum

Za celým tímto výjimečným numizmatickým počinem stojí MIAME MSK s. r. o. a medaile pro ni razila Česká mincovna: „Náměty jsme vybírali tak, aby odrážely aspekty důležité pro existenci Ostravy a současně byly spojeny s kulatými výročími.“ Celý seriál tvoří symbolicky osm medailí každoročně emitovaných v poslední čtvrtině roku. První z nich byla loňská Živá příroda Ostravska – s podtitulem věda a školství.

„U příležitosti křtu druhé pamětní medaile ze série 800 let dějin Ostravy jsme připravili výstavu s názvem Jdeme nakupovat, která představí základní milníky a témata fenoménu obchodu, protože medaile připomíná rok 1362 a udělení trhového práva městu Ostrava,“ přiblížil Filip Petlička, ředitel Ostravského muzea, s tím, že zároveň si letos připomínáme 150 let od počátků ostravského muzejnictví. „Proto bude medaile pokřtěna právě u nás v muzeu, z čehož máme obrovskou radost. Vedle výstavy Jdeme nakupovat bude v muzeu vystavena samotná pamětní medaile a další předměty související s Českou mincovnou a produkcí pamětní medailí,“ dodal Petlička.

Zdroj: Viera Gřondělová - Ostravské muzeum

Výstava nejen zlatých a stříbrných medailí k výročí Ostravy představuje vybraný průřez produktovou tvorbou České mincovny, která vstupuje do třetí dekády svého života. „A náš nejprestižnější produkt tvoří ústřední téma ve vitrínách. Držíme za něj také dvojnásobný zápis do České knihy rekordů o nejtěžší sériově vyráběné minci. Zlaté a stříbrné investiční mince Český lev v letošním roce navíc oslavily své pětileté výročí,“ připomněla mluvčí České mincovny Lenka Klimentová s tím, že výstava potrvá v Ostravském muzeu až do 27. listopadu 2022.

Zdroj: Viera Gřondělová - Ostravské muzeum

„Dříve jsem si naivně myslel, že firmu nebo instituci v prvé řadě tvoří její ekonomické možnosti či kvalita sbírek a nějaká míra povědomí. Dnes již ve svých letech vím, že to jsou prioritně lidé, jejich práce, kolektiv, nápady, edukace… Je radost být přizvaný někam, kde to funguje a vzniká něco nového a vůbec nikomu nevadí, že je to pouze na měsíc,“ hodnotí spolupráci subjektů Petr Maďa, produkční projektu a největší obchodní partner České mincovny pro severní Moravu.

Zdroj: Viera Gřondělová - Ostravské muzeum

Autorem návrhu reversu, který je pro všechny ročníky stejný, je Asamat Baltajev. Hlavní motiv tvoří heraldická symbolika z městského praporu doplněná alegorickými prvky. „Do reversu se podařilo skrýt určitou symboliku, například osmičky – počtu staletí od první písemné zmínky o městě a také počtu medailí v cyklu,“ upozorňuje na zajímavost Maďa a dodává, že avers se každoročně mění: „Každý ročník zpracovává jiný medailér.“ Navazuje se tak na starou tradici jednotné strany se znakem a měnících se příležitostných stran u podobných ražeb.

Zdroj: Viera Gřondělová - Ostravské muzeum

Zatímco averz první medaile z cyklu Dějiny Ostravy – Osm staletí města - Živá příroda Ostravska – s podtitulem věda a školství byla z dílny medailérky Márie Poldaufové, ta letošní je od uznávaného medailéra a pedagoga Petra Horáka. Kompletní cyklus vytvoří specifickou galerii prací současných medailérů v jejich generačním průřezu. „Autory jsme vybírali z našich nejlepších medailérů od zkušených renomovaných autorů po slibné nejmladší,“ vyzdvihl u příležitosti loňské premiéry Vítězslav Vilímek z Ostravské univerzity.

Postupně bude celý cyklus obsahovat ještě: Osídlení území Ostravy – město tvořené člověkem, Neživá příroda Ostravska – vznik kamenouhelných slojí, Poslední válečný konflikt na Ostravsku – Češi, Němci, Poláci a Židé, Umění a sběratelství v Ostravě – inspirace a tvorba, Budování města a urbanismus – první písemná zmínka o Ostravě a v roce 2028 jej uzavře Těžební a těžký průmysl na Ostravsku – zmizelá povolání.

Zdroj: Viera Gřondělová - Ostravské muzeum

„Velikosti a hmotnosti medailí jsou zvoleny tak, aby odrážely charakteristické rysy českých pamětních mincí a historických oběžných mincí z drahých kovů. Vyrábějí se všechny z jednoho výtvarného návrhu v běžné kvalitě,“ upřesňuje Petr Maďa s tím, že zlatá dukátová medaile s průměrem 19,75 mm má hmotnost 3,49 g. Stříbrná tolarová medaile o průměru 40 mm váží 29 g.

Všechny medaile z cyklu Dějiny Ostravy – Osm staletí města razí a. s. Česká mincovna v Jablonci nad Nisou. „Nesmírně si vážíme, že naše dlouhodobá spolupráce na zajímavých projektech pokračuje a uvádíme do života další medaili z osmiletého cyklu, který vzdává hold Ostravě a Ostravsku,“ uvedl obchodní ředitel a člen představenstva České mincovny Aleš Brix.

Společnost Česká mincovna razí od 1. července 1993 nejen všechny oběžné mince, ale také všechny české pamětní mince pro Českou národní banku, ale i množství vlastních pamětních, investičních a dárkových produktů z drahých kovů.

Zdroj: Česká mincovna, a.s.