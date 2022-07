Non stop je možné od úterý nakupovat v nově zrekonstruované prodejně COOP na Horní Bráně v Českém Krumlově. Je to druhá automatická samoobslužná prodejna v Česku, avšak třikrát větší než první takový obchod před několika měsíci zprovozněný ve Strakonicích.

Foto: Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici

Český Krumlov – Síť COOP pokračuje v otevírání automatických prodejen, kde lze nakupovat 24 hodin denně sedm dní v týdnu. Druhou prodejnou se po slavnostním otevření stala samoobsluha kaplické Jednoty v Českém Krumlově, která je součástí sítě COOP. Tady si oproti strakonickému obchodu zákazníci mohou vybírat z daleko širší nabídky zboží, která zahrnuje více než čtyři tisíce položek. Lidé si tu mohou nakoupit i maso nebo vybírat z široké nabídky čerstvého ovoce a zeleniny. Během běžné provozní doby krumlovská prodejna funguje stejně jako doposud, kdy se zákazníkům věnují prodavačky. Poté se již zákazníci při nákupu musí obsloužit sami. Potřebují k tomu svou bankovní identitu. Čili pro vstup do prodejny si zákazník musí do mobilního telefonu s pomocí QR kódu stáhnout aplikaci Contio a do ní se zaregistrovat. Platbu za vybrané zboží pak provede u samoobslužné pokladny, které již lidé znají z velkých marketů. Nejprve musí na čtečku pokladny načíst svůj QR kód. Pak naskenovat zboží a zaplatit kartou. Pro odchod z prodejny zákazník opět využije QR kód z aplikace.

Zdroj: Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici

„Aplikaci si stáhnete pomocí QR kódu, vstoupíte do prodejny, v aplikaci se zaregistrujete pomocí přihlašovacích údajů do bankovní identity,“ popisoval po přestřihnutí pásky Lukáš Němčík, ředitel rozvoje a marketingu sítě COOP. „V ten okamžik jste snímáni pomocí kamer. Tady na prodejně jich je 16, snímají celý prostor. Kamery jsou propojeny s pultem centrální ochrany, kde sedí osoba, jež sleduje, co se v prodejně děje. Zákazník si vybírá zboží. Pak dojde k automatické pokladně, zaplatí pomocí platební karty a zase přes čárový kód odchází.“ Zmodernizovaná krumlovská samoobsluha disponuje i obslužným pultem s nabídkou lahůdek, ten se však během večerního a nočního provozu uzavře. „V automatickém režimu pochopitelně není možné, aby si lidé sami krájeli uzeniny a podobně,“ řekl Lukáš Němčík. „Proto je pult zatažen roletou.“ Prodejna má ale jinou výhodu. „Lidé si zde během automatického provozu mohou nakoupit i tabákové výrobky, prémiový alkohol a vybírat ve specializované sekci vín,“ upozornil Lukáš Němčík. „To je veliká výhoda využití bankovní identity, že toto zboží nemohou získat osoby mladší osmnácti let, na rozdíl od automatických konceptů, které jsou jinde v Evropě.“ Z dosavadních zkušeností z automatického prodeje plyne, že lidé nejčastěji chodí nakupovat do půlnoci a ve volných dnech, kdy právě více kupují alkohol, sladkosti a jiné pochutiny.

Prodejna v Českém Krumlově stojí v Kaplické ulici na okraji historického centra. Obyvatelům města, zaměstnancům firem i turistům umožní rychlý nákup bez cestování jinam. Během automatického provozu se však dovnitř dostanou pouze Češi. „Moc se na provoz automatické prodejny těšíme,“ řekl Jan Hoffmann, provozně technický manažer Jednoty, družstva spotřebitelů v Kaplici. „Očekáváme od toho velké věci. Hlavně v oblasti rozšíření dostupnosti služby prodeje potravin širšímu okolí i české turistické klientele. Jsme zvědaví na návštěvnost prodejny.“ Budoucí návštěvníci nemusí mít obavy, že by eventuálně v případě technických potíží mohli v prodejně uvíznout. „V prodejně je nouzové tlačítko, které je propojené s pultem centrální ochrany,“ ubezpečil Jan Hoffmann. “Její pracovník se zákazníkem v nouzi naváže komunikaci přes mikrofon, případně ho z prodejny propustí, nebo přijede na místo. Stejně tak ostraze neunikne, kdyby se někdo pokoušel v prodejně něco zcizit nebo poškodit.

Zdroj: Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici

Letos spotřební družstva sítě prodejen COOP slaví 175 let existence. „A jsme na to hrdí, protože neexistuje příliš podniků, které se mohou chlubit takovou dlouhou tradicí,“ zdůraznil Lukáš Němčík. „Každý měsíc rekonstruujeme desítky prodejen po republice. Před dvěma roky jsme přišli s konceptem Obchod 2030, což je soubor inovací v našich prodejnách tak, aby poskytovaly vše, co zákazník potřebuje a nemusel pro to jezdit jinam do měst. Automatická prodejna je rozšířením tohoto konceptu služeb. O tuto technologii jsme se zajímali už několik let. Snažili jsme se inspirovat v zahraničí. Každý koncept je něčím zajímavý, každý má nějaké svoje ale. My využili bankovní identity, díky tomu můžeme identifikovat věk vstupujících a nabídnout plný sortiment.“

Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici, v ulici Kaplická má 150 m2 prodejní plochy má šest zaměstnanců.

Otevřeno s personálem 7 – 17 hodin, v sobotu do 11 hodin.

Jak se dostat do prodejny:

• Po otevření aplikace Contio 24, se potvrdíte smluvní podmínky aplikace a potvrdí tlačítkem registrovat.

• V dalším kroku si v aplikaci vyberete ze seznamu Coop Český Krumlov a potvrdíte OK a pak tlačítko Další.

• Potvrdíte souhlas podmínkami vstupu na prodejnu, a stisknete tlačítko BANK ID – přihlásit se bankovní identitou.

• Vyberte vaši banku (aktuálně jsou podporované: AirBank, Česká Spořitelna, ČSOB, Komerční banka a Moneta Money Bank)

• Přihlásíte se svou bankovní identitou a aplikace vygeneruje váš autorizační QR kód, kterým si budete otevírat vstup na prodejnu v bezobslužném režimu