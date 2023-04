Druhý ročník tematického víkendu O ZAHRADĚ má ambici oslovit novou skupinu návštěvníků a otevírat zajímavá témata, alternativní přístupy a novinky, které milovníci zahrad v hobby marketu nenajdou.

O zahradě | Foto: Plzeň 2015

Program nabídne o víkendu 22. a 23. dubna v DEPO2015 přednášky a prezentace rozdělné na tematickou sobotu a praktickou neděli. Téma uvede první přednáškou Jak to (ne)umíme s vodou. hydrobiolog RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. Různým pohledům na vodu v zahradě se bude program věnovat i dále. Řeč bude o dešťových záhonech, realizaci jezírek, permakulturním pohledu na vodu nebo elektronických systémech na řízené zavlažování. Nedělní prezentace se zaměří na praktické dovednosti. Návštěvníci se dozví, jak vypěstovat mikrozeleninu, jak pečovat o stromy řezem, podle čeho se řídit při výběru osiva, z jakých prvků se skládá přírodní zahrada, nebo jak si navrhnout zahradu tak, aby zdobila po celý rok.

Kromě přednášek budou připraveny také praktické workshopy pro děti i dospělé. V sobotu půjde o floristický workshop netradiční přírodní kytice s Milenou Vladykovou z květinářství Kytky od Kokšína, v neděli pak o sérii 3 workshopů zaměřených na pokojové rostliny s Vendulou Špačkovou z květinářství Kytky v oblacích. Děti si budou moci oba víkendové dny osít malý květníček a vyrobit pestrobarevný zápich v rámci workshopu Od semínka ve venkovní pěstírněDEPO.

Nezbytnou součástí akce pak bude swap, tedy bezplatná měnírna rostlin, a otevřené tržiště s nabídkou českých sazenic bylin, trvalek a jedlých keřů, semen, zavařenin a dalších jedlých produktů ze zahrady i zahradního vybavení a dekorací. Do DEPO2015 dorazí tito prodejci: Anežčin - Milan Douděra, Ateliér s duší, Ber Med, Bylinkové zahradnictví Písek, Ekozahrada Raková, Kotvičníková farma, Kytky od Kokšína, Kytky v oblacích, Od Mileny z Dolan, Sady Nebílovy, Sirupy od Červenky, ViBe beton, Vitellaria, Vobrousek, Zahrada Na roubence, Zahrada u Konipáska, Zahrada u Malíře, Zahradnictví Rokycanská, ZAKOŘEŇOVAČKA

Oba víkendové dny bude otevřeno gastro okénko Aleny Gajduškové, která bude v Tržnici DEPO připravovat dobroty ze zahrady. V sobotu nabídne rolky s medvědím česnekem, polévku hastrmanku a kopřivové lívanečky, nedělní menu pak zacílí na děti s nabídkou palačinek s domácími jablečnými povidly.

Od 6.dubna bude ve výstavním prostoru GAFA v DEPO2015 ke zhlédnutí expozice studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, oboru Environmentální design pro architekturu, Aquadiversity představující architektonické a designové návrhy objektů umístěných v souvislosti s vodní plochou. Studentské práce budou doplněny pracemi vedoucího ateliéru Prof. Zdeňka Fránka, které řeší otázku, co vše ještě může být architektura.

Sobotní program je navíc propojen s festivalem kutilů a vynálezců Maker Faire, který je plný workshopů, interaktivních aktivit a především zvídavých lidí. Festival propojuje nadšence a odborníky, kombinuje v sobě moderní technologie, tradiční řemesla, vědu a design a jeho součástí bude letos také sekce zaměřená na zahradu.

V neděli zve DEPO2015 na akci O zahradě rodiny s dětmi, které se mohou těšit na dětský zahradnický workshop, dětské menu u gastro okénka a od 16h pak na pohádku Příhody včelích medvídků v podání divadla Krapet.

Vstupné na akci je zdarma, zpoplatněny jsou přednášky, workshopy pro dospělé a dětské divadlo, . Vstupenky je možné zakoupit přes potál goout. U workshopů pro děti a gastro okénka se vybírá pouze příspěvek na materiál.

Více o programu: https://www.depo2015.cz/o-zahrade-ag161/o-zahrade-2023-a4051

Vstupenky na GoOut: https://goout.net/cs/o-zahrade-2023/szdjygv/

Celkový program:



SOBOTA I NEDĚLE

10:00–17:00 Dětský zahradnický workshop Od semínka v PěstírněDEPO

12:00-16:00 Gastrookénko zahradních dobrot s Alenou Gajduškovou

10:00–17:00 Swap - bezplatná měnírna rostlin, semínek



SOBOTA

Přednášky

10:00–11:00 Jak to (ne)umíme s vodou. / RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.

11:00–12:00 Voda v permakultuře / Ing. Jana Kotoučková (Ekoinfocentrum Jihlava)

13:00–14:00 Cesty vody v zahradě / Ing. Tereza Antošová (Perenniculum)

14:00–15:00 Tvorba zahradního jezírka / Vladimír Tomeš (Koipro)

15:00–16:00 Zahradní automatizace aneb konec zalévání kropáčem / Ing. Tomáš Čechura (ZČU)

16:00–17:00 Jak funguje trh s řezanými květinami? / Jolana Teuberová (Výkvět)



Workshopy

13:00–15:00 Netradiční přírodní kytice s Milenou Vladykovou / Milena Vladyková (Kytky od Kokšína)



NEDĚLE

Přednášky

10:00–11:00 Klíčky a mikrozelenina / Alena Lehmanová (EKOZAHRADA RAKOVÁ)

11:00–12:00 Jak se pustit do semenaření? / Klára Hrdá (Semínkovna)

13:00–14:00 Ovocné stromy – o správné péči aneb čeho se vystříhat. / Jan Papež (Zahrady s duší)

14:00–15:00 Co je to přírodní zahrada? / Věrka Dvořáková (Zahrada u Malíře)

15:00–16:00 Zahrada, která zdobí celý rok. / Alena Zelenková (Zahrada u Konipáska)

16:00–17:00 Propojení užitkové a okrasné zahrady / Milena Vladyková (Kytky od Kokšína)



Workshopy

10:00–12:00 Kokedama s Vendulou Špačkovou / Vendula Špačková (Kytky v oblacích)

13:00–14:00 Malé vlhkomilné terárium s Vendulou Špačkovou / Vendula Špačková (Kytky v oblacích)

15:00–16:00 Rašeliníková tyč s popínavkou s Vendulou Špačkovou / Vendula Špačková (Kytky v oblacích)



Dětské divadlo

16:00–17:00 Příhody včelích medvídků / Divadlo Krapet