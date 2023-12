Bylo nebylo jedno malé cukrářství v sušickém hotelu Fialka. Každý kdo vešel byl omámen kouzlem „čarovných“ výrobků plných smetany, čokolády, oříšků, skořice a především umem mistra cukráře Karla Sedleckého. V té době věc nevídaná. A tak není divu, že zákazníci podléhali kouzlu chuťové dokonalosti a věhlas oněch výrobků daleko přesáhl hranice města.

V družstevní výrobně v Sušici se stále vyrábí nejen cukrářské, ale i lahůdkářské výrobky. | Foto: ZKD Sušice

Neúprosný čas však mávnul kouzelným proutkem a mnohé se změnilo. Cukrárna se uzavřela, nežije již ani onen mistr cukrář a všichni jsme zestárli. Náš pohádkový příběh však nekončí. Ony krásné, dokonalé výrobky a to nejenom cukrářské, ale i lahůdkářské se vyrábí dále v družstevní výrobně v Sušici. ZKD Sušice dokázalo zachovat vlastní receptury z nichž jsou některé více jak padesát let staré. Nemění se ani kvalita použitých surovin, technologické postupy a ruční práce při jejich výrobě. Například při výrobě salátů i každá změna dodavatele určité suroviny může ovlivnit jeho celkovou chuť a tím i zklamat svého zákazníka. Proto je vše dopředu testováno a hodnoceno. Tím výrobna zaručuje chuťový standard svých výrobků. Další předností je i čerstvost, kdy již od tří hodin ráno probíhá výroba tak, aby ten samý den byla dodána do družstevních prodejen. Dále se jedná i o minimální použití přírodních konzervantů. Některé výrobky dokonce žádné nemají. I když pracovníci výrobny stále přicházejí s novinkami, dá se říci, že většina výrobků je „retro“ s léty otestovanou kvalitou.

Zdroj: ZKD SušiceA právě kdy jindy ochutnat tyto tradiční a kvalitní výrobky, než o Vánocích a při silvestrovských oslavách. Mimo tradiční sortiment připravila výrobna i speciality. Jedná se například o hotová těsta na pečení, vánoční čajové cukroví, Vlašský salát speciál a i silvestrovské aspikové výrobky. Nejedna hospodyňka jistě ocení i ušetřený drahocenný čas a nějakou tu dobrotu z družstevní výrobny na vánoční a silvestrovský stůl si ráda objedná. Ke všemu je to tak snadné. Stačí zajít do své prodejny COOP, vše si dohodnout a poté si vše ve stanovený čas vyzvednout. Díky posíleným rozvozům, budou výrobky čerstvé, kvalitní a chutné. Dá se říci, že to bude dodáno „přímo na Váš stůl.“

Za to, že tyto výrobky si stále nachází své místo na trhu, patří poděkování nejenom jejím pracovníkům, ale i zákazníkům, kteří si cení chuť a kvalitu. Proto jim všechny cukrářky a kuchařky z družstevní výrobny v Sušici přejí krásné Vánoce, bujarého Silvestra, hodně zdraví a při konzumaci jejich specialit přejí: „Dobrou chuť“.

