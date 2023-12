Zvyšte svůj vklad, jinak přijdete o státní příspěvky.

V současné době mohou lidé, kteří spoří na penzi a každý měsíc si odloží alespoň 300 korun, počítat s bonusovým příspěvkem od státu ve výši 90 korun. Avšak nová legislativní úprava by měla nastavit minimální měsíční úsporu pro získání státního příspěvku na 500 korun. Pokud by účastníci penzijního spoření vkládali částky od 1700 korun a výše, mohli by získat maximální státní podporu až 340 korun. K dnešnímu dni je stanoven limit pro státní příspěvek na 1000 korun měsíčně, což odpovídá 230 korunám.

Cílem je přesvědčit občany, aby pro svou budoucnost spořili větší finanční prostředky, a proto stát přistupuje k navýšení státního příspěvku.

„Je důležité, aby třetí pilíř penzijního systému lépe motivoval k vkládání vyšších částek, než je pouhé minimum pro získání státní podpory,“ řekl Právu předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. Stát věří, že tato změna povede účastníky penzijního spoření k ambicióznějším finančním cílům. „Je to definitivně krok správným směrem.“ V současnosti průměrná měsíční úspora činí přibližně 800 korun, což nejenže nevyužívá plný potenciál státní podpory, ale ani není dostatečnou sumou pro zajištění komfortní penze,“

Vláda se chystá přijmout rozsáhlou reformu důchodového systému, která by měla přinést řadu změn. Podrobnosti o tom, jak bude reforma vypadat a co vše se změní, najdete níže…

Vyšší státní příspěvek a další plánované změny přehledně

Změna ve výši státních příspěvků se dotkne všech smluv penzijního spoření od ledna, včetně těch již uzavřených. Výše příspěvku se bude navíc procentuálně snižovat v závislosti na výši vkladů. Kde dříve odpovídal státní příspěvek u vkladu 300 korun třiceti procentům (90 korun), u tisícikoruny bylo to 23 procent (230 korun), nově by stát při vkladu 1000 korun poskytl příspěvek 200 korun. Ke konci minulého roku si na penzi ve třetím pilíři spořilo téměř 4,4 milionu lidí s podporou státního příspěvku. Průměrný měsíční vklad účastníka penzijního připojištění se zvýšil o 14 korun na 795 korun a v případě doplňkového penzijního spoření o 24 korun na 853 korun, viz. Níže.

Doufáme, že tyto informace pomohou Vám lépe porozumět chystaným změnám a motivovat k proaktivnímu přístupu k vlastnímu penzijnímu plánování.

