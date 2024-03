Pravidelnému pohybu se snaží věnovat čím dál větší množství lidí. A je to dobře, jelikož potíže, které mohou z důvodu jeho nedostatku člověka postihnout, jsou nejenom nepříjemné, ale i zdraví nebezpečné. Nedostatečně se však hovoří o obrovské důležitosti pravidelného pohybu dětí. Ovlivňuje zdravý vývoj jak jejich těla, tak i mysli.

Důležitost pravidelného pohybu pro zdravý vývoj dětského těla

Stejně jako u dospělých, tak i u dětí pravidelný pohyb zlepšuje nejenom jejich fyzickou kondici, ale zároveň pomáhá předcházet celé řadě onemocnění. Kromě toho se dětské tělo teprve vyvíjí a potřebuje impulsy k posílení svalů, šlach, kostí, srdce nebo třeba k rozšíření kapacity plic. Jde zde také o velmi pozitivní vliv na fungování mozku, o čemž si ještě povíme níže.

Pohyb (samozřejmě v kombinaci s vyváženou stravou) má přímý vliv zvyšování množství kostní hmoty. Děti si pak dostatkem pohybu zároveň budují „rezervu“ na dospělá léta, kdy pohyb už spíše zpomaluje její ztrátu.

Dále je zde pozitivní vliv pravidelného pohybu na srdce. I srdce je sval, který potřebuje cvičit, aby zvyšoval a udržoval svůj výkon. I zde je jasná investice do budoucího zdraví dětí. Totéž platí pro kapacitu plic, kterou lze navyšovat. Okysličený organismus je zdravější organismus, a pokud mají děti hezky roztažené plíce, dovedou samozřejmě na jeden nádech získat více kyslíku.

Vzhledem k množství cukru, který dnes děti přijímají nejenom ve sladkostech, ale také v běžných průmyslově zpracovaných potravinách, je každý pohyb navíc nesmírně důležitý k jejich zpracování. Pohyb zkrátka pozitivně působí na fungování celého metabolismu.

Vliv pravidelného pohybu na vývoj dětského mozku a psychiku

Studií, které potvrzují, že pravidelný pohyb prospívá psychickému zdraví dospělých, neustále přibývá. A nejinak je tomu i u dětí, jejichž mozek se navíc stále ještě vyvíjí. Ve skutečnosti je vývoj mozku zakončen až v 25. roku života. Dostatek pohybu udržuje mozek lépe prokrvený a okysličený, což vede ke zlepšení mentálních funkcí. Je to nesmírně důležité nejenom pro vyvíjející se mozek dětí, ale i pro „hotový“ mozek dospělých.

Pohyb prospívá celkové vitalitě a podporuje „chuť do života“. Při zvýšeném pohybu se do našeho těla vyplavují endorfiny, které ovlivňují naši náladu k lepšímu. V poslední době se objevují informace o nárůstu depresí u dětí. Na vině bude i nedostatek pohybu, který riziko depresí přímo snižuje.

Pravidelný pohyb nám také dopřává lepší pocit z nás samých, což má též velký vliv na psychický stav. Pokud se děti (i dospělí) pravidelně hýbají, zlepšuje to i jejich schopnost odolávat stresu a pohybem se také rychleji zbavíme stresových hormonů. „Návyk na pohyb“ se tak dětem velmi hodí i v dospělém životě.

Jak děti k pohybu motivovat

To, zda se děti pravidelnému pohybu věnují, mohou ve velkém ovlivnit rodiče. Mluvte se svými dětmi o důležitosti pohybu, avšak není na místě pokoušet se toho dosáhnout káráním nebo nucením k činnostem, které děti nebaví. Vždyť nemusí jít nutně o sport. Není třeba hned vběhnout do nejbližší pobočky Decathlonu a nakupovat vybavení.

Delší procházky spojené s přestávkou na zmrzlinu nebo párek v rohlíku děti jistě ocení. Nebo prosté blbnutí na zahradě. Můžete vymýšlet i nejrůznější hry, které udrží děti v pohybu a odměňovat je trofejemi a medailemi, které dnes za hubičku koupíte v obchodu se sportovními potřebami. Některé děti bude bavit kopání nebo házení míče, některé výlety na jízdním kole nebo elektrokole a další třeba badminton.

Ať je pravidelný pohyb rodinnou záležitostí

Nechte se pravidelně vtáhnout do dětského světa a při plánování vezměte v potaz to, co mají vaše děti rády. Kromě toho, že dopřejete sobě i potomkům pravidelný pohyb, prohloubíte rodinné vztahy a získáte cenné vzpomínky. A svým dětem tak prokážete velkou službu do budoucna. Děti si teprve budují své životní zvyky a vždy se učí od vás. Svých rodičů.