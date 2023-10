POHO Park Gabriela, TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání a REFRESH. Strategické projekty, o kterých se dnes rozhodovalo v rámci čerpání evropských peněz z Fondu pro spravedlivou transformaci. Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje (RSK), která je v celém procesu velmi důležitým schvalovacím orgánem, všechny tři projekty odsouhlasila. Posledním krokem k přidělení peněz na realizaci záměrů už je pouze konečné přiklepnutí dotace ze strany Ministerstva životního prostředí ČR.

Rekonstrukcí bývalého dolu vznikne na Karvinsku centrum pohornické krajiny POHO Park Gabriela | Foto: Moravskoslezský kraj

„Je to opravdu velmi složitý proces. Nesmíme se divit, usilujeme o miliardy, které mohou významně posílit transformaci našeho regionu. Jsem hrdý na všechny kolegy, kteří se na přípravě strategických projektů v našem kraji podílejí. Odvádějí perfektní práci a jsem přesvědčený, že velmi brzy má slova potvrdí i Ministerstvo životního prostředí, které má Operační program Spravedlivá transformace na starost. V Moravskoslezském kraji se připravuje celkem 13 strategických projektů, deset z nich se již o evropské peníze přihlásilo, dnešním rozhodnutím Regionální stálé konference je jich v poslední fázi před získáním dotace sedm,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška a připomněl, že zelenou od RSK už mají i Černá kostka - Centrum digitalizace, vědy a inovací, Life & Environment Research Center​ Ostrava (LERCO), Centrum veřejných energetiků a CEPIS - Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií.

Hejtman Moravskoslezského kraje Jan KrkoškaZdroj: Moravskoslezský kraj

„Když bych měl jednoduše vysvětlit poslední fázi schvalování: Po dlouhých a náročných přípravách se projekty hlásí o dotaci do výzvy Operačního programu Spravedlivá transformace. To je těch deset, které jsou z našeho regionu už přihlášené. Projekty posoudí odborníci z EU a ministerstva a pošlou své dotazy či připomínky. S těmi se nositelé projektů musí náležitě vypořádat a své argumenty předložit Regionální stálé konferenci. Pokud je vypořádání veškerých připomínek v pořádku, dá projektům Regionální stálá konference zelenou. To se dnes podařilo u POHO parku, TPA a projektu REFRESH. V našem kraji tak máme už sedm projektů, které čekají na konečné rozhodnutí ministerstva,“ vysvětlil hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška s tím, že ze sedmi takto schválených projektů jsou nejdál Černá kostka a LERCO, ty už prošly jednáním Výběrové komise Ministerstva životního prostředí a každým dnem by mělo být podepsáno rozhodnutí o přidělení dotací.