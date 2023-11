O první adventní neděli 3. prosince si mohou návštěvníci domu hraček Hamleys odnést nejen vánoční dárky, ale především nevšední kulturní zážitek. Přímo v Hamleys totiž zazpívá dětský pěvecký sbor Zvonečky ze sborového studia Gymnázia a hudební školy hl. m. Prahy. Sbor se představí v rámci tří volně přístupných vystoupení vždy od 14, 15 a 16 hodin.

Foto: Dětský pěvecký sbor Zvonečky

V neděli 3. prosince zpříjemní nákupy v hračkářství Hamleys dětský pěvecký sbor Zvonečky. Vystoupí hned třikrát během odpoledne s programem koled a vánočních písní. Sbor složený z dětí ve věku od osmi let bude zpívat v přízemí u velkého kolotoče za doprovodu klavíru a dalších nástrojů.

Sborové studio Zvoneček – Praha GMHŠ se skládá ze čtyř pěveckých sborů. Nejmladší přípravný sbor Zvonítka pracuje s dětmi od čtyř let. Zvonítka zpívají jednohlasé písničky, umělé i lidové, zpracované našimi nejlepšími skladateli, s doprovodem klavíru a Orffových nástrojů. Starší děti od osmi let navštěvují sbor Zvonečky. Zpívají náročnější jednohlasé až tříhlasé skladby, a kromě lidových a umělých písniček začínají i s repertoárem duchovních skladeb s varhanním doprovodem. V koncertním sboru Zvonky – Praha zpívají děti zhruba od 10 let. Koncertní sbor má v repertoáru nejen klasickou, staletími prověřenou hudbu, ale také vícehlasá díla současných skladatelů. Vedle klavírních a varhanních doprovodů využívá i další nástroje: flétnu, housle, violoncello, klarinet, bicí atd. Poslední součástí studia je dívčí komorní sbor Abbellimento, který tvoří nejzkušenější zpěvačky koncertního sboru ve věku od patnácti let. Komorní sbor má v repertoáru nejnáročnější sborovou tvorbu různých žánrů včetně duchovní hudby, zpívá z velké části a capella.

Celé sborové studio působí v rámci Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy, ZUŠ. Od svého založení v roce 1996 ho vede sbormistryně Jarmila Novenková. Za svou dlouholetou historii má za sebou celou řadu mezinárodních úspěchů a vítězství na soutěžích a festivalech. Sbor koncertoval po celé Evropě, ale také v Japonsku, Číně a dvakrát se představil posluchačům v USA a Kanadě. Studio dosud natočilo a vydalo deset CD a spolupracovalo na řadě projektů (reklamní spoty, dětské programy, účast v divadelním představení, adventní koncert ČT, účinkování v seriálu Gympl TV NOVA apod.). Další informace naleznete na webu www.zvonecek.cz.