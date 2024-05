Tvrdonice – Rodinná firma manželů Vojtěcha a Gabriely Juřenčákových v Tvrdonicích na Břeclavsku se specializuje na prefabrikované nízkoenergetické nebo pasivní budovy z dřevěné konstrukce kotvené většinou na zemní vruty. Svými devadesáti realizacemi u nás, na Slovensku a v Maďarsku drží primát a patří mezi lídry svého oboru, kterým jsou zakázkové modulární dřevostavby.

Dřevostavby šetří planetu, zdraví, čas i náklady | Foto: Eko modular/archiv

Od obchodního k životnímu partnerství

„Vojtěch má řemeslo i podnikavého ducha takřka v krvi“ komentuje na webu rodinný příběh firmy Eko modular jeho manželka Gabriela. „Sice snil o dráze fotbalisty, ale když z toho sešlo, vrhnul se už ve svých studentských letech na podnikání.“ Podnikavý duch jej zavedl nakonec do role obchodníka na prodej mobilních domů. Tehdy poprvé přičichl k modulárním dřevostavbám. To Gabriela, druhý sloup rodinné firmy, měla cestu přímočarou. „Už jako malá holčička jsem věděla, že budu jednou chodit po firmě v montérkách a stavět domy. A přesně to dělám dnes“ komentuje s úsměvem svůj splněný sen. Vysokoškolskou specializací na dřevostavby a pasivní domy je skutečně odbornicí na svém místě a stará se ve firmě o veškerý mužský personál ve výrobě. To Vojtěch je naopak tváří firmy, věnuje se marketingu a samozřejmě obchodu, díky němuž se právě s Gabrielou seznámili.

Vojtěcha a Gabriela JuřenčákoviZdroj: Eko modular/archivNejen role ve firmě, ale i postup ve společném životě mají manželé Juřenčákovi trochu naruby. Společná pracovní vášeň nevedla ke svatbě, ale k založení vlastní společnosti. Eko modular se zrodil v únoru 2018, a až po překonání řady výrobních a provozních peripetií přišli o řadu let později oba podnikatelé na to, že mohou být výbornými kamarády, a nakonec i manžely. Tak se jejich společné firmě dostalo puncu rodinné.

Udržitelné bydlení pro budoucnost

„Když se podíváte za hranice, hlavně směrem k Baltu, tam jsou dřevostavby naprostým standardem. Vědí, že je to ekologičtější a ve finále i ekonomičtější varianta,“ uvádí Vojtěch hlavní přednost jejich podnikání. „Naším krédem je stavět s respektem k přírodě, a i když je na dřevo jakožto stavební materiál pohlíženo často s nedůvěrou, má dřevostavba, tím spíše modulární, řadu výhod“ pokračuje. „Modulární dřevostavby se stavějí mnohem rychleji než tradiční stavby. To znamená, že náklady na zaměstnance jsou nižší, protože stavba trvá kratší dobu. Materiály přesně vypočítány a minimalizuje se riziko ztrát. Dřevo jako stavební materiál má přirozeně lepší izolační vlastnosti než beton, a dřevěné konstrukce mají lepší energetickou účinnost, což dále snižuje provozní náklady. Neplatí ani zažitá zkratka, že dřevo rovná se zvýšené nebezpečí požáru. Certifikovaná modulární dřevostavba splňuje stejné požární normy a předpisy jako stavby z jiných materiálů,“ vypočítává.

Hlavní předností práce firmy Eko modular je v tom, že modulární dřevostavba vzniká ve výrobní hale, nikoli na místě, kde bude jednou stát. Stavba tak není závislá na rozmarech počasí, a její realizace trvá stejně dlouho v jakémkoli ročním období.

A nakonec největší bonus: Princip modularity dovoluje, že si klient namodeluje dům podle svých představ – včetně vybavení, spotřebičů, klidně i vnitřních žaluzií nebo povlečení na postel. Hotový modul pak doveze a složí na místo určení jeřáb. Zákazník dostává dům, v němž může obratem bydlet.

Zdroj: Eko modular/archiv

Maximální rozměr modulu, který firma vyrábí, je 4,5 x 13 m. Moduly se ale dají napojovat a nastavovat do sestav a tvarů písmen U, L, T, P, Z atd. Lze si to představit jako lego pro dospělé. Limitem vzhledem k dopravě hotových modulů je výška stropů. „Můžeme mít tak vysoké moduly, jak vysoké jsou podjezdy pod mosty cestou k zákazníkovi,“ poukazuje na neobvyklou překážku Vojtěch. „Převážíme prakticky hotový dům, respektive modul, se vším vybavením, skříňkami, spotřebiči a vším ostatním. Ve stěnách a stropech jsou už namontované rozvody vody i kanalizace, elektrorozvody, rekuperace, klimatizace, svítidla, všechno možné. A s tím vším se musíme vejít jako s nadrozměrným nákladem na silnice,“ osvětluje situaci. Maximální světlá výška, jakou mohou interiéry od tohoto výrobce mít, je tedy 2,8 metru. Jinak se pomocí modulů dá sestavit téměř libovolně velký dům – případně komerční prostor.

Pionýři a jedničky trhu

V oblasti modulárních dřevostaveb byli manželé Juřenčákovi v ČR jedni z prvních pionýrů, a to jim přineslo pozici jedničky na trhu a specialistů, na které se obracejí architektonické i projekční kanceláře. Své modulární dřevostavby neustále vylepšují a drží jedno prvenství za druhým: vybudovali první modulární školku v ČR jako dřevostavbu, postavili první pasivní modulární dům na patro u nás, ozkoušeli i modulární saunu, a současný cíl je realizovat modulární bytový dům. Jejich stavby mají mimořádné kvality související s udržením tepla, což potvrzují výsledky pravidelného testování.

Zdroj: Eko modular/archiv

V současné době zaměstnávají 18 lidí a práci dávají dalším 50 spolupracovníkům z okolních firem. Společnost se těší obratu přes 60 milionů korun, a vedle výroby se manželé Juřenčákovi věnují i vzdělávání a své expertní know-how předávají na školeních a seminářích odborníkům. O svém počínání natáčí odborný podcast se stejnojmenným názvem firmy Eko modular.

Budoucnost efektivního a udržitelného stavebnictví spatřují manželé Juřenčákovi právě ve svém oboru. Ať už se tedy role modulárních dřevostaveb v budoucnu posune jakýmkoli směrem, Juřenčákovi se snaží být vždy ti první, kteří přijdou s novinkami a vyladí je k dokonalosti.