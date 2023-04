Objevte kouzlo montovaných rodinných domů z keramického betonu, které spojují výhody pevného dlouhověkého materiálu a montované stavby. Už dávno totiž neplatí, že kdo chce bydlet rychle, musí stavět ze dřeva, nebo z modulů. I dům, který tu bude bez problémů sloužit vašim dětem a vnoučatům se dá postavit za 1 den. A bydlet můžete do půl roku.

Dům jedním tahem (DJT) staví typové rodinné domy z velkoplošných dílců z keramického betonu (Liaporbetonu). V nabídce najdete 20 moderních typových domů, které reflektují nejčastější požadavky zákazníků. Typový projekt získáte zdarma. Jedná se o kvalitní projekty prověřené reálnou výstavbou. Vybrat vám pomohou nové virtuální prohlídky.

Hrubá stavba bungalovu je hotová za 1 den, stavba patrového domu trvá jen o den více. Dům připravený k dokončení se střechou a výplněmi otvorů zabere 2 měsíce a hotový dům k nastěhování můžete mít už za půl roku. Domy z Liaporbetonu postavené rychlostí dřevostavby mají všechny podstatné vlastnosti, které byste hledali u domů cihlových - příjemné a zdravé mikroklima v létě i zimě, dobré izolační vlastnosti nebo třeba snadné přivrtávání poliček, na které se nemusíte bát položit něco těžšího. Navíc díky nízkému podílu mokrých procesů při výstavbě nemusí Domy jedním tahem vymrznout přes zimu. Další výhodou je také jednodušší a levnější dokončení díky řadě vychytávek.

Všechny tyto výhody si na vlastní kůži vyzkoušeli majitelé domu Plutos ve Středočeském kraji.

“Příprava stavby a stavba samotná běžely jak na drátkách. Ráno jsme odjeli do práce a odpoledne už bylo postaveno. Dům jsme přebírali od DJT za pár týdnů ve fázi “k dokončení”. To jsme si zajistili částečně svépomocí a částečně s místními firmami. Díky tomu se nám povedlo dost ušetřit. Ani dnes bychom neměnili” Říkají majitelé, kteří ve svém domě bydlí už 6 let. A vedoucí prodeje Dům jedním tahem Roman Ullmann dodává: “Našim zákazníkům nabízíme to, co nikdo jiný na stavebním trhu. Kombinaci velmi rychlé výstavby a domu se skvělými vlastnostmi, který bude sloužit bez problémů a bez ztráty hodnoty nejen jejich dětem, ale také vnoučatům a pravnoučatům. Díky předání domu ve fázi “k dokončení” mohou na finalizaci domu ušetřit až 20 % při porovnání s domy na klíč. Od nás získají navíc podrobný manuál k úspěšnému dokončení domu.”

