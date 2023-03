I když jsou občas ještě pěkné ranní mrazíky, jaro se blíží mílovými kroky. Než se nadějeme, vytáhne nás slunce ven na zahrady, kde začnou probíhat jarní úklidy. Nejen zahrada však potřebuje svojí pozimní úpravu. I náš dům na ni čeká.

Okna, záclony, koberce, třídění oblečení atd., to všechno patří k jarní údržbě. Ale nejsou důležité jen věci uvnitř domu. Důležité je se podívat i kolem domu.

Začneme na střeše. Je třeba pozorně prohlédnout krytinu, zejména hřeben, zda tam nechybí nějaká vrchní taška. Po zimě je také dobré určitě prohlédnout i okapy. Mohou být plné nepořádku, nebo dokonce popraskané od ledu.

A když už jste na té střeše a následně zavítáte i půdu. I zde je potřeba udělat pořádek. Vycházet staré věci, a třeba vytvořit praktičtější prostor na využití. Ale jak to udělat. Určitě by bylo dobré zateplit strop, aby tam bylo příjemně. Ideální by bylo nechat si postavit Stropní systém MAGMARELAX – novou pochůzí podlahu.

Pomohou moderní technologie

Moderní technologie umožňuje zřídit na půdě rovnou podlahu, přičemž vznikne dutina vhodná k aplikaci izolace. Izolace totiž výrazně zvyšuje komfort bydlení. Nejenže tlumí zvuk, v zimě navíc chrání spodní místnosti před únikem tepla. Stropní systém MAGMARELAX® je vždy vyrobený na míru.

Systém zajistí nejen zateplení stropu minerální izolací MAGMARELX, ale tvoří lehkou, přesnou, variabilní, vysoce únosnou, finančně nenáročnou a přesto moderní, ekologickou a krásnou podlahu. Je vytvořena z OSB desek.

Do dutin konstrukce podlahy izolatéři nafoukají zhruba za tři hodiny minerální vlnu. Vše se děje za běžného provozu domácnosti. Nenadělají nepořádek, nevzniknou odřezky. Ani paní domu nepocítí, že se na půdě něco děje. Izolační vrstva je jednolitá, nejsou zde mezery a nevznikají tepelné mosty. V zimním období dosáhnete velkých úspor nákladů na topení. Vždyť stropem uniká až třetina tepla z obytných místností. Úspora je další velkou předností izolované podlahy na půdě.

V případě, že si nebudete chtít pořídit na půdě novou podlahu je možné systém MAGMARELAX aplikovat přímo do dutiny v podlaze půdy. Stačí, když máte k dispozici volný prostor nad stropem obytných místností. Díky této technologii se zateplí i velmi těžko přístupné prostory. Stačí jen několik otvorů v podlaze půdy, které se po nafoukání znovu uzavřou. Vše je dokonale utěsněno, i ty nejmenší skulinky, kudy by mohlo teplo unikat.

Třetí možností je nafoukání izolace přímo na podlahu půdy. Izolujete tam, kde není dutý prostor k dispozici nebo je příliš nízký. Na volnou plochu podlahy půdy se nafouká vrstva minerální vlny o síle 20 až 30 centimetrů. Tato vrstva již velmi dobře tepelně izoluje a zároveň ji lze pořídit za rozumnou cenu. Poměr ceny a úspory nákladů na topení zde vychází nejlépe. Nevýhodou však je, že půda není jinak využitelná.

Není nad chytré řešení

Zateplení podlahy na půdě je vedlejším produktem jarního úklidu. Zateplením stropu lze ušetřit tisíce korun za topení ročně, až 30% nákladů a je to opravdu skvělé řešení. Návratnost investice nepřesáhne pět let.

