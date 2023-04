Stejně komfortní, ale podstatně levnější než plyn a elektřina. Takové jsou české dřevěné pelety, které se nyní prodávají okolo 8 Kč za kilo. To odpovídá ceně 1,90 Kč za kWh. Například výměna plynového kotle za peletový tedy znamená snížení nákladů na polovinu, u elektřiny je úspora ještě větší.

Foto: EPC

Majitelé rodinných domů mohou díky dřevěným peletám významně snížit svoje náklady na teplo. Stačí vyměnit starý kotel za peletový. Ideální čas pro nákup automatického kotle i dodávku pelet je na jaře, kdy jsou pelety nejlevnější.

Jarní ceny pelet klesly pod 8 Kč za kilo

„Doporučuji nakoupit si v květnu palivo na celou zimu. Vychází to každoročně asi o 15 % levněji než nákupy během topné sezóny,“ radí Vladimír Stupavský z národní asociace Česká peleta. Výrobci zlevňují, protože si potřebují zajistit odbyt pro pelety i v měsících, kdy se netopí. Aktuálně lze koupit kilogram pelet pod 8 Kč.

Jak si pelety stojí ve srovnání s jinými palivy, to si můžete spočítat v nové kalkulačce od České pelety. Ceny paliv se zde kombinují s účinností různých typů kotlů, abychom se dozvěděli přesně, kolik zaplatíme za každou kWh tepla. V případě automatického kotle na pelety je to v tuto chvíli 1,90 Kč za kWh, to je hluboko pod cenou plynu i elektřiny a levnější než topení tepelným čerpadlem.

Zdroj: EPC

Peletový kotel objednejte včas

Jarní měsíce jsou zároveň nejvhodnějším obdobím pro výměnu kotle, aby se vše stihlo před začátkem další topné sezony. Někdy stačí vyměnit starý kotel za nový a třeba místo uhlí navézt pelety. Jindy si změna vyžádá menší stavební úpravy. Vyplatí se postavit si velký sklad, kam na jaře uskladníte levné pelety na celou zimu.

„V loňském roce jsme zažili menší krizi, kdy zájem o peletové vytápění předčil možnosti výrobců i časové kapacity našich topenářů. V tuto chvíli jsou však kotle nebo kamna připraveny k instalacím a sehnat topenáře také není problém,“ přibližuje Stupavský. I letos můžou mít výrobci kotlů a topenáři koncem léta opět napilno.

S pořízením peletového kotle může v některých případech pomoci i stát. V dubnu 2023 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí novou vlnu Kotlíkových dotací, která se týká především nízkopříjmových domácností, které vyměňují starý uhelný kotel. Vedle toho lze pro kotle na biomasu získat dotaci také z Nové zelené úsporám.

Zdroj: EPC

Jak si vybrat pelety? Sledujte certifikaci

Pelety se vyrábějí z piliny, která vzniká jako vedlejší produkt při pořezu kulatiny na pilách. Peletárnu dnes už v Česku najdeme poblíž každé větší pily, takže není problém s dodávkami. Svého prodejce můžete najít například přes národní vyhledávač Koupitpelety.cz. Objednávejte vždy pelety s mezinárodní certifikací ENplus A1, které mají nejvyšší výhřevnost, nízký obsah popele a vlhkosti a nepoškodí vám kotel ani komín.

Zdroj: EPC