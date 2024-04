Technologická společnost Unicorn pořádá 16. dubna v Hradci Králové další ze svých setkání nazvaných Meetups.

Nadcházející event s názvem „Dvakrát měř, jednou řež – bezpečnost (nejen) v IT“, nabídne účastníkům příležitost setkat se s předními experty v oblasti kyberbezpečnosti, a získat tak cenné informace a rady, jak se bránit aktuálním hrozbám číhajícím v kyberprostoru.

Sérii těchto setkání pod názvem Unicorn Open Meetups pořádá česká softwarová společnost Unicorn už od roku 2018. Jedná se o neformální srazy IT nadšenců, na nichž tuzemští experti v oblasti informačních technologií sdílejí své zkušenosti a seznamují účastníky s nejnovějšími trendy ze světa IT. „Naším záměrem je sdružovat IT komunity v různých lokalitách, vzájemně se vzdělávat a zůstávat s nimi i po skončení akce v kontaktu,“ popisuje smysl srazů Pavla Slaná, marketingová koordinátorka pro východní Čechy.

V loňském roce se Meetups konal v Hradci Králové hned dvakrát. Na konci května se setkání zaměřilo na svět energetiky v IT. „Během informacemi nabitého večera jsme se například dozvěděli, jak dlouho lidstvu trvalo, než se mu podařilo efektivně využívat elektřinu, jaké možnosti se otevírají s integrací umělé inteligence do elektrických sítí, nebo jak porovnávat energie a obchodovat s nimi. Několik odvážlivců také otestovalo naše speciální rotopedy a na vlastní kůži si vyzkoušeli, kolik energie je zapotřebí pro výrobu elektřiny,“ vzpomíná na loňský jarní sraz Pavla Slaná.

Připraveni na rizika a výzvy AI

Ještě úspěšnější byl druhý hradecký Meetups, který se uskutečnil na konci října. Tématem „halloweenského“ setkání byla umělá inteligence, která už více než rok rezonuje nejen IT komunitou. Setkání nazvané AI: Návrat do budoucnosti přilákalo rekordní počet účastníků. „Při přednáškách jsme se seznámili s tím, jak funguje aplikace uuBusinessChat, vytvořená společností Unicorn, probrali jsme hlavní rizikové faktory umělé inteligence a také jsme demonstrovali, jak v praxi vypadá autonomní jízda mobilního robota v terénu. A nakonec nás čekalo překvapení v podobě prezentace aplikace BeerSport,“ zmiňuje témata podzimního setkání Pavla Slaná.

Nadcházející dubnový Meetups se opět uskuteční ve východočeské metropoli, kde se na téma kyberbezpečnosti sejde v kavárně Artičok řada odborníků, mezi nimi například expert na kyberbezpečnost a rovněž autor mnoha publikací věnujících se tomuto tématu, docent hradecké univerzity, Josef Horálek. Docent Horálek se ve své přednášce zaměří na aktuální trendy v kybernetických hrozbách. Jeho prezentace poskytne odpovědi na otázky, jak bezpečná naše data v současné době jsou, jaké představují kybernetické útoky aktuální hrozby a jaké zranitelnosti útočníci nejčastěji využívají. Detailně rozebere situaci z pohledu Evropské agentury pro kybernetickou bezpečnost (ENISA), Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a takéz pohledu každodenní praxe.

Bezpečnostní hrozby v digitálním věku

Na setkání nebudou chybět ani zástupci společnosti axelum, mezi nimi například Marek Malcovský, Senior Offensive Security & Red Team. Přítomným odprezentuje své poznatky a zkušenosti z oblasti bezpečnosti externího perimetru. Jeho prezentace bude zahrnovat simulace útoků na banky, představení služby Perimeter Guard, která je navržena k odhalení zranitelností a poskytování pohledu na každou organizaci z perspektivy útočníka.

„Představím také široké spektrum služeb našeho Red Teamu, který se zaměřuje především na vyspělé organizace jako jsou banky a pojišťovny. Vysvětlím, co je penetrační testování nových aplikací a jak prověřujeme zaměstnance testovaných institucí v kontextu phishingových a dalších kyberútoků,“ láká na svou přednášku Marek Malcovský.

Prezentace se rovněž dotkne různých rizik spojených s testovacím prostředím, používáním produkčních dat ve vývoji, slabými hesly a externími přístupy k serverům. „Pobavíme se například o tom, jak skupiny z různých koutů světa, včetně Ruska, mohou infikovat počítače a krást hesla,“ dodává Marek Malcovský.

Proč si Meetups nenechat ujít?

Setkání je ideální příležitostí pro všechny, kdo se chtějí dozvědět více o nejnovějších tématech, trendech a praktikách v oblasti kyberbezpečnosti. Nabídne nejen přednášky od špičkových expertů, ale i prostor pro diskuzi, dotazy a networking s ostatními profesionály a nadšenci do IT. Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost rozšířit své znalosti a kontakty v oblasti kyberbezpečnosti.

Pro registraci a více informací navštivte webové stránky Unicorn Open Meetups.

