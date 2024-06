Unicorn je česká softwarová společnost a přední hráč v oblasti IT, která provozuje 25 vývojových center v 6 evropských zemích. Jedno z nich se nachází i v Mladé Boleslavi, kde Unicorn pevně zakotvil svou pozici v automobilovém průmyslu, a to díky úspěšným projektům pro renomovanou automobilku Škoda Auto.

Z juniorního vývojáře na softwarového architekta. Takovou cestu ušel Pavel Tregl, který začínal v české softwarové společnosti Unicorn před více než 12 lety. Tehdy jako čerstvý absolvent Technické univerzity v Liberci, kdy začal svoji kariéru rozvíjet. Dnes působí na pobočce v Mladé Boleslavi a předává své zkušenosti ostatním, stejně nadaným juniorům.



Ve svém juniorském období si Pavel často zapisoval termíny, které mu nebyly známé, a pak si je po večerech hledal. Tento proaktivní přístup se pro něj stal klíčem k úspěchu a je to i první rada, kterou dává nováčkům. „Buďte aktivní, vzdělávejte se a zkoušejte nové věci," apeluje. Takový přístup mu umožnil postoupit od juniorního vývojáře až na pozici software architect, kde dnes stojí v čele technických aspektů mnoha významných projektů.

Přední pozice na trhu

Po více, jak třiceti letech na trhu se společnost stále drží mezi předními poskytovali IT systémů napříč odvětvími. Má stále otevřené dveře pro nové spolupracovníky, přibývají zajímavé projekty, ale také se zdokonalují ty stávající, jakým je třeba portál B2B pro Škoda Auto, což je Pavlův úplně první projekt. Jde o systém, který umožňuje automobilce efektivně komunikovat s výrobci, prodejci a servisy na globální úrovni.



Pavel hraje v tomto projektu klíčovou roli. Podílel se na jeho počátcích a nyní dohlíží na každý technický detail a je zodpovědný za celkové řešení. „Vývoj nových a lepších řešení mě baví," říká Pavel a dodává: „proto jsem rád, že jsem zpátky na svém prvním projektu. Dříve jsem se více věnoval psaní kódu, ale teď se soustředím na dohled nad projektem a mentorování nováčků. Znám to tady, mám přehled, co všechno se děje a mohu své zkušenosti a informace efektivně předávat," dodává s nadšením.

Pro Pavla je důležité mít vzor a pracovat s lidmi, od kterých se může učit a inspirovat. „Je výhoda, když máte kolem sebe někoho, ke komu můžete vzhlížet. My tuto možnost nabízíme, což je pro juniory obrovský game-changer," zdůrazňuje. Dále vnímá výhodu v tom, že společnost umožňuje vyzkoušet si odlišné typy projektů a vidět řešení od různých architektů. „Pro nováčky je to určitě výhoda, protože si toho více vyzkouší a naberou zkušenosti," dodává.



Vlastní vzdělávací akademie

Ve společnosti také funguje systematický vzdělávací systém Unicorn Top Gun Academy. Spolupracovníkům společnosti poskytuje nejrůznější kurzy, jenž odpovídají konkrétním profesním ambicím každého z nich. Tyto ambice pak pravidelně konzultují nejen se svým nadřízeným, ale také s kmotrem, kterého mají všichni.



Jde o seniornější kolegy a kolegyně, kteří fungují jako mentoři a předávají své zkušenosti, dohlíží na své kmotřence, odhalují jejich silné stránky, ale především poskytuje cennou zpětnou vazbu. Právě Pavel je skvělým příkladem tohoto modelu, protože má pod sebou hned několik kmotřenců, kterým takto pomáhá v jejich kariérní cestě a předává jim to, co se za 12 let naučil. „Dříve jsem si neuměl představit, že bych mohl třeba postavit software od základu. Ale Unicorn mi dodal sebevědomí a poskytl příležitost. A díky zkušeným kolegům kolem sebe jsem zjistil, že to dokážu," vzpomíná. Takové příležitosti k růstu jsou v Unicornu běžné, a proto je Pavel rád, že může pomáhat dalším talentovaným jedincům.

Práce v Unicornu nabízí unikátní kombinaci možností pro osobní i profesionální růst, díky čemuž je možné stát se součástí týmu, který nejen že řeší významné projekty s globálním dopadem v různých sektorech, ale také dbá na lidský přístup a podporu mezi kolegy. V Mladé Boleslavi je momentálně otevřená pozice Java Developer Automotive na které se mohou hlásit nováčci a třeba navázat na Pavlův úspěšný příběh. „Unicorn bych rozhodně doporučil každému, kdo hledá přátelské pracovní prostředí a chce se učit od špičkových odborníků v oboru. Pokud jste proaktivní a máte chuť se neustále zdokonalovat, Unicorn vám nabídne ideální podmínky," uzavírá Tregl.