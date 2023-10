Domácí péče Plzeň, jejíž zdravotní sestry ošetřují pacienty v domácím prostředí. Služba je plně hrazena ze zdravotního pojištění a má na ni nárok každý občan, který potřebuje zdravotnickou pomoc, ale jeho zdravotní stav nevyžaduje hospitalizaci.

Plzeň – Dobruška rozšířila svou působnost na okres Plzeň – jih a nově klientům nabízí i cvičení pomocí virtuální reality VR Medical.

POSTARAJÍ SE O VÍCE KLIENTŮ

Zdravotní sestra Jitka Fialová Čejková dojíždí od letošního března ošetřovat klienty v jejich domovech na Plzeň – jih a část Rokycanska. Čekají na ni například v Blovicích, Nepomuku, Žinkovech nebo Spáleném Poříčí. Říká, že škála zdravotních výkonů je podobná jako v Plzni, ale lidé jsou jiní než ve městě. „Jsou vděčnější za pomoc, těší se, že za nimi přijedu. Pomáhá jim to i psychicky, protože někteří se díky onemocnění a imobilitě ocitají v sociální izolaci,“ vysvětluje Jitka Fialová Čejková, která má několikaletou praxi na interně v Mulačově nemocnici a dodnes má částečný úvazek na interně v Privamedu. V domácí péči má na starosti kontrolu celkového zdravotního stavu pacientů, odběr biologického materiálu, měření EKG, ošetřovatelskou rehabilitaci, prevenci dekubitů, ošetření kožních defektů, podávání léků či infuzí k zajištění hydratace, aplikace inzulínu, cévkování žen i mužů, ošetření stomií a celkově podporu pacientovy sebeobsluhy a soběstačnosti.

„Domácí péče má řadu výhod. Je komfortní pro klienta, který nemusí jezdit kvůli odběru krve, měření EKG, převazu či cévkování složitě k lékaři, zdravotní sestra se o vše postará v bezpečném prostředí jeho domova. Nezanedbatelný je i finanční přínos. Šetříme zdravotnickému sytému peníze, náklady na pobyt pacienta na lůžku v nemocnici nebo jeho převoz sanitkou k lékaři by byly nesrovantelně vyšší,“ připomíná jednatelka Dobrušky Kateřina Kozáková.

Dodává, že ačkoliv právo na tento typ zdravotní péče má každý občan ČR bez ohledu na to, zda žije ve velkém městě či na venkově a přestože v posledních letech počty agentur domácí péče narůstají, rozdíly v dostupnosti domácí péče ve velkých městech a mimo ně zůstává. „Věříme, že alespoň části těchto pacientů a jejich blízkým, kteří o ně pečují, můžeme pomoci,“ uvádí Jitka Fialová Čejková. Ta denně pečuje o zhruba jedenáct až dvanáct klientů. V rámci péče zajišťuje také kontakty s praktickými lékaři. „Zatím poskytujeme službu od pondělí do pátku, ale již brzy počítáme s rozšířením i na víkendy,“ uzavírá.

VIRTUÁLNÍ CVIČENÍ SE KLIENTŮM LÍBÍ

„Paní, která je po lehké mozkové příhodě a má indisponovanou pravou ruku, je z virtuálního cvičení doslova nadšená. Baví ji například virtuální sbírání a ukládání ovoce nebo zalévaní hadicí,“ popisuje zdravotní sestra Anna Honzátková a otevírá elegantní kufřík s přístrojem podobným brýlím a tabletem, v němž je řídící centrum. „Lze v něm nastavit rozmanité programy zaměřené na potřeby jednotlivých klientů. Jsou tu i dechová cvičení nebo sekvence pro relaxaci, takže klient, který se už řadu let nedostal z domu, se podívá trojrozměrně do hor, k moři, k jezeru. Lidé jsou nadšení a při cvičení zapomínají na bolesti, protože se soustřeďují na činnosti a virtuální prostředí, které jim program zprostředkovává. Vlastně jim umožňuje kontakt se životem před onemocněním, kdy jezdili na dovolené, do přírody nebo pracovali na zahradě,“ vysvětluje Anna Honzátková. Terapie je tak nejen efektivní, ale i zábavná. „A podle toho, jak se jim to daří, mohu pacientům zvyšovat nebo snižovat rychlost, frekvenci i dobu cvičení. Ovládání je jednoduché, a nesetkala jsem se zatím s tím, že by někomu cvičení působilo jakékoliv problémy, třeba že by se lidem točila hlava,“ říká Anna Honzátková, která rehabilitační programy nejprve zkouší sama na sobě. Obvykle s klienty cvičí patnáct až dvacet minut denně, a všichni tvrdí, že jim to velmi rychle uteklo. „Přístroj je pro naše klienty velkým přínosem. Programy jsou pacientům uzpůsobené na míru a jsou designované pro rozmanitou škálu diagnóz. Vedle rehabilitací je virtuální realita využitelná třeba pro aktivizaci seniorů nebo jako doplňková terapie pro onkologické pacienty po chemoterapii. Tím, že se jejich mysl odpoutá od momentálního fyzického stavu, je to doslova nabíjí energií,“ uvádí jednatelka Dobrušky Kateřina Kozáková s tím, že zmíněný přístroj používají zatím jako jediná agentura domácí péče v Plzeňském kraji.

Alena Nová