I taková stálice, jakou jsou dveře, se mění. Každý, kdo zařizuje novostavbu, případně rekonstruuje, narazí na pojmy, se kterými se dříve, co se týče dveří, třeba vůbec nesetkal. Mění se též sortiment kování. Pojďte se podívat na některé aktuální trendy, které byste, jestliže chcete to nejlepší, neměli přehlédnout.

Foto: mand.cz

Jde to i bez zárubně

Za jeden z velkých hitů moderních interiérů se považují skryté zárubně. Už dávno neplatí, že dveře musí mít zárubeň, která se v posledních dekádách kvůli vyšší estetice obkládala tzv. obložkovými zárubněmi. Dnes se nosí žádné zárubně nemít. Ukryté mohou být u klasických jednokřídlých i dvoukřídlých dveří. Bez zárubně to sluší i dveřím posuvným, či už po zdi, nebo do stavebního pouzdra v sádrokartonové zdi.

Skryté zárubně pro posuvné dveře nabízí Eclisse Syntesis Line. Jde o bezobložková, tedy skrytá pouzdra, která elegantně splynou se zdí. U posuvných dveří do stavebního pouzdra, pokud je otevřeme, lze dosáhnout efektu zdi bez dveří. Což dnes oceníme třeba v interiérech, kde sice chceme ponechat možnost otevřených prostor, přesto se nám občas dveře hodí.

Pro otočné dveře se hodí skryté zárubně Battente. Skryté zárubně s bezfalcovými dveřmi vytvoří se zdí naprosto dokonalou rovinu. Pokud dekor zdi a dveří sjednotíme, bývají dveře na zdi téměř neviditelné i při zavřených dveřích. Jinou možností je naopak mezi zdí a dveřmi vytvořit kontrast. Třeba reversním vzorem.

Jaký je rozdíl mezi skrytými dveřmi a bezfalcovými dveřmi?

Ne každý je takový minimalista, aby si zárubně odepřel zcela. Existuje i velice využívaný kompromis. Dveřím ponechává krásný rám v podobě zárubně, avšak moderní vzhled dveřím dávají dveře v jedné rovině se zárubní. Těmto dveřím se říká bezfalcové dveře (též bezpolodrážkové dveře). E-shop Mand.cz dodává bezfalcové provedení pro všechny modely prodávaných dveří.

I starší byt s těmito novými dveřmi znatelně omládne. Zvládnete si je vybrat i bez bytového architekta, přitom váš byt začne okamžitě po jejich osazení vypadat, jako by vám jej navrhlo interiérové studio. Dveře na milimetr přesně zapadnou do zárubně a nádherně splynou v jedné rovině. Tyto dveře se hodí do minimalistických i moderních interiérů. Jde o důkaz toho, že rčení „Méně je více“ platí i při výběru dveří. Bezfalcové dveře lze rovněž vybavit magnetických zámkem. Díky němu docílíme tichého chodu dveří.

Nejčastěji se bezfalcové dveře osazují v dřevěném dekoru, přičemž dekor zárubně a dveří bývá stejný. Dveře bývají širší a vytváří výrazný prvek ve zdi. Současně však díky zachování roviny zárubně a dveří velice elegantní a decentní.

Bezfalcové dveře se vyrábí na příčky o minimální tloušťce 9 cm. Tímto způsobem je možné osadit nejen klasické interiérové dveře, ale i dveře protipožární. U těchto však počítejte s tím, že musí mít viditelné panty. U běžných interiérových bezfalcových dveří bývají panty ukryté.

Kdo si potrpí na luxusním vzhledu svého bydlení, rozhodně by měl vsadit na bezfalcové dveře. Jde o jeden z aktuálních hitů, co se týče designu dveří pro soukromé, ale též komerční objekty.

Dřevo je prostě dřevo

Někdo si jiné než dřevěné dveře neumí ve svém interiéru představit. Budou krásné v přírodně laděných interiérech, hodí se k použití při rekonstrukci starších chalup, kde staré dveře již ani po restaurování nedokázaly plnit svůj funkční a estetický účel. Dřevěné dveře mohou vypadat i velice moderně, stačí si vybrat ty bez zbytečně zdobných lišt.

Levné dřevěné dveře se vyrábí ze smrkového masivu. Lze si je pořídit i bez povrchové úpravy a tu pak ladit s interiérem. Třeba na ně použít vosky, přírodní mléčné barvy, nebo jiný typ zajímavé patiny. Dřevěným dveřím sluší samozřejmě i prosklení, které jim navíc přidává další funkční prvek. A taktéž estetický.

Vyberte si vhodné kliky na dveře

Vybrat si krásné dveře nestačí. Jejich nedílnou součástí bývají i kliky. Klika umí změnit charakter dveří a na jejím výběru skutečně záleží. Navíc na klice závisí i to, jak rádi budeme s dveřmi manipulovat. Když nám klika nesedne do ruky nebudeme spokojeni s dveřmi jako s celkem.

Kliky na dveře se nabízí jako štítové a rozetové kování. Štítové je to, kde na jednom štítku najdeme umístěnou kliku i otvor pro klíč. U rozetového jsou klika a štítek s otvorem na klíč samostatné. Mohlo by se zdát, že rozetové kování je výdobytkem moderní doby. Ale překvapivě se používalo i v minulosti, a to dříve než to štítové. Pravdou je, že se na čas utáhlo do pozadí, a až teď se s plnou parádou vrací.

Výběr moderního kování je obrovský. Luxusní kliky na dveře dají dokonalý vzhled starším i novým dveřím. Často se není třeba bát kombinovat třeba dveře ze zdánlivě neopracovaného masivu s hypermoderní klikou, zejména tou se štítovým kováním. Tyto kontrasty se dokonale doplňují a vůbec nemusíte shánět žádné historické napodobeniny. Moderní kliky mají prostě své kouzlo.

Kliky vybíráme samozřejmě podle tvaru. Hodí se podívat na samotnou kliku a zvážit, jestli padne dobře do ruky. To zejména u tak frekventovaných dveří, jakými jdou dveře na toaletu a do koupelny. I když dveře a kliky bychom měli mít ujednocené do všech místností.

Záleží též na materiálu kliku. Tradiční si vyberete kliky stříbrné, ideálně z nerezu, nebo poniklované. Impozantně vypadá bronz nebo měď s patinou. Stále též existují zákazníci, kteří dávají přednost zlatým klikám. Avšak jestli hledáte moderní hit, budou to matné černé kliky. Úžasně vypadají zejména v provedení s rozetovým kováním. Každému se samozřejmě bude líbit jiná klika, ale černá v hranatém designu a se čtvercovými rozetami je skutečná perla mezi moderními klikami do interiéru.

Jestliže však přece jen trváte na klasice, kterou je rustikální kování, není to žádný problém. Jeho nabídka je dnes nejen široká, ale i velice vkusná. Krásná rustikální kování si vyberete pro interiér i na vchodové dveře do bytu či domu.