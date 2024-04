Česko-kanadská mateřská škola Maple Bear Olomouc se chystá na dny otevřených dveří 23. a 24. dubna 2024. Přihlaste se!

Mateřská škola Maple Bear, kde děti také nosí uniformy | Foto: Maple Bear CEE

Maple Bear je známý po celém světě, nový v České republice. Jde o největší a nejrychleji rostoucí síť kanadských škol, která nabízí vysoce kvalitní vzdělání dětem ve věku od jesliček až po střední školu. S důrazem na bilingvní vzdělávání a respektování kanadských vzdělávacích standardů, Maple Bear si získala renomé po celém světě.

Maple Bear Olomouc je novou pobočkou této prestižní sítě, otevírající své brány do mateřské školy pro děti ve věku od 3 do 6 let od příštího školního roku 2024/2025. O rok později, v září 2025, se školka rozroste o základní školu.

Maple Bear Olomouc se pyšní moderním prostředím areálu BEA centra na třídě Kosmonautů, nadčasovým vybavením školy dle kanadských standardů a kvalifikovaným pedagogickým týmem, pravidelně školeným a pod dohledem expertů kanadského vzdělávání, který se zaměřuje na individuální rozvoj každého žáka, včetně jeho sociální a emocionální stránky.

Co dalšího může Maple Bear nabídnout?

· Žáci nesedí v běžných lavicích, jak je známe ze škol. Místo toho se ve třídách Maple Bear nachází tzv. learning centers, které si můžete představit jako místa vyhrazená pro specifické typy aktivit (např. čtenářský koutek, dramatický koutek, prostor pro tvoření).

· Maple Bear Olomouc rozvíjí dovednosti pro 21. století. Mezi ně patří: Komunikace, spolupráce, leadership, kritické myšlení, kreativita, digitální gramotnost a globální občanství.

· Jedna třída se skládá z maximálního počtu 20 žáků. Navíc jsou v jedné třídě vždy přítomni alespoň dva učitelé, jeden z česky mluvícího prostředí a druhý ze zahraničí.

· V Maple Bear všichni žáci, učitelé a další zaměstnanci školy nosí uniformy. Jedná se o bezpečnostní prvek, který zároveň podporuje sounáležitost.

Vizualizace MŠ Maple Bear Olomouc, vstupní hala s recepcíZdroj: Maple Bear Olomouc

Vizualizace MŠ Maple Bear Olomouc, vstupní hala s prostorem na hraníZdroj: Maple Bear Olomouc

Chcete již nyní blíže poznat Mateřskou a základní školu Maple Bear v Olomouci a rozhodnout se, zda je vhodná pro vaše dítě? Setkejte se s ředitelem Lukášem Ondruchem osobně. Rezervujte si osobní schůzku nebo se přihlaste na den otevřených dveří MŠ Maple Bear Olomouc 23. a 24. dubna 2024 od 10, 14 a 16 hodin na rohu tř. Kosmonautů a ulice Nezvalova, Olomouc. Přihlášení: Maple Bear Olomouc – Den otevřených dveří

Pozvánka na den oteveřných dveří MŠ Maple Bear OlomoucZdroj: Maple Bear Olomouc

Přihlaste se na webu Maple Bear OlomoucZdroj: Maple Bear Olomouc

Tým Maple Bear Olomouc a Czechia se zahraničními hosty na exkluzivní prezentaci v NH Collection OlomoucZdroj: Maple Bear Olomouc