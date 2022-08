Spousta úspěšných e-shopů se potýká s existenčními problémy

Foto: Pexels

Jak přežít v době nejistoty ve zdraví a udržet si stabilitu?

První polovina roku 2022 nebyla z pohledu obratu nákupů na internetu nikterak přívětivá. Očekávaný růstu z minulých let se nenaplnil, zažíváme výrazný pokles aktivity zákazníků. Světová ekonomika zažívá další těžkou zkoušku. Eshopy zažívají svůj VUCA World.

Meziroční analýzy trhu zpravidla ukazují již zaběhnutý trend, kdy po finančně náročném konci roku spojeném zejména s výdaji okolo Vánoc nastává období stagnace, kdy Češi v průběhu jara spíše neutrácí a k zvýšení fluktuace zboží z e-shopů se vracejí až začátkem léta, kdy se prodeje opět zvedají. Má smysl investovat do rozvoje svého podnikání nebo začít všemožně šetřit?

Jak uchopit příležitosti, které v dynamicky proměnné době přicházejí?

Letošní rok však doposud z těchto zajetých kolejí vybočuje. Ukazuje se totiž, že k jarní obnově internetových nákupů v roce 2022 nedošlo, a tržby prodejců meziročně výrazně opadly. Stále můžeme říci, že oproti rokům 2020 a 2021 je zisk e-commerce vyšší. Zatímco však mezi roky 2020 a 2021 došlo v jarním období o nárůst o cca. 3 miliardy korun, v letošním roce je to pouze o 1 miliardu. Navíc při zhodnocení uplynulých dvou kvartálů roku 2022 lze sledovat sestupný trend, který v posledních letech nebyl pozorován a hovořilo se spíše o opačné tendenci.

Pandemické období minulých let vyvolalo ve spoustě internetových obchodníků touhu po honbě za vyššími zisky. Ve velkém tedy začali zajišťovat větší sklady a zásobovat se zbožím. Rok 2022 však pro ně byl studenou sprchou, kdy například e-shop Bonami, který vám přináší každý den novou inspirace pro vaše bydlení, disponoval větší skladovou plochou, než činil předběžný odhad. V takovém případě může nastat problém s rozvázáním podnájemních smluv a firmy se tak mohou na několik let upsat k platbě za nevyužívané prostory. Obdobně na tom byl i e-shop Footshop.cz zaměřující se na oblečení a obuv. Nejvýrazněji pak pokles internetových nákupů pocítila slovenská firma Dedoles, která se v minulých letech rozhodla k výrazné expanzi na evropský trh, která se jim však letos stala osudnou. Opačný trend naopak zaznamenal auto průmysl a autodoplňky.

Zdroj: Pexels

Trendem letošního roku je šetřit

Rok 2022 zatím nebyl pro světovou ekonomiku velmi přívětivý. Trh se ještě pořádně nevzpamatoval z pandemie koronaviru a problémy s dodávkami zboží zejména z Číny, a na Evropu už udeřila další krize v podobě války na Ukrajině. V důsledku tohoto konfliktu došlo ke skokovému nárůstu cen průmyslových surovin, nákladů na výrobu a dalších položek, které vyvolaly kolaps evropského trhu. Lidé v důsledku poplašných zpráv z médií omezili nákupy na internetu na minimum a raději své peníze drží v kapse pro případ, že se bude situace dále zhoršovat. Je otázkou, jak bude vývoj trhu pokračovat v druhé polovině roku, kdy se pravděpodobně velká část e-shopů adaptuje na nové podmínky a začne na ně reagovat. Nemusí to však být samozřejmostí. Jaký je tedy úspěšný recept na překonání aktuální krize?

Nemůžete prodávat? Prodejte se!

Patříte-li mezi majitele internetového obchodu, na který má aktuální ekonomická situace výrazný dopad, řešením pro vás můžou být kvalitní zpětné odkazy, přes které na váš e-shop přijdou noví zákazníci. Vaším hlavním cílem by totiž v roce 2022 mělo být probudit v lidech zájem k nákupu právě u Vás. A jak toho docílit? Nejmocnější zbraní v tomto zdánlivě nerovném souboji je schopnost vlastní propagace. K tomu lze využít nejrůznější reklamní kampaně, které cílí na Vámi žádanou výseč populace, nabídnutí nadstandardních služeb k nákupu, jako je například prodloužená záruka či možnost výměny zboží za nové. Musíte lidem zkrátka nabídnout něco, co prolomí jejich nutkání šetřit a přesvědčí je o tom, že i v době krize je stále možné se aktivně zapojit do aktivit na internetovém trhu. Výhodné je také se psát PR článek o Vašem obchodě či produktu, které v lidech vzbudí zvědavost, zavedou je na Vaše stránky, a pak už je opět jen na Vás, zda se této šance chopíte a zúročíte své schopnosti prodejce či nikoliv.

“Posilujte brand svého e-shopu“

Ať už se pro propagaci a zlepšení Vašich tržeb rozhodnete jakkoliv, držíme Vám palce v překonání tohoto nelehkého období a věříme, že se situace v následujících měsících obrátí k lepšímu jak pro Vás, tak pro celý evropský trh.