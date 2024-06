Ekofestival poprvé v Českých Budějovicích představí finalisty E.ON Energy Globe

Komerční sdělení

Koncerty skupin Děda Mládek Illegal Band a Lake Malawi. Lukáš Hejlík jako moderátor celé akce na pódiu. Rozhovory s osobnostmi, které mají co říci k udržitelnosti a ekologii a worshopy pro děti i dospělé – například o upcyclingu oděvů, street artu nebo bike trialu. Vedle toho spousta lokálních pokrmů od českobudějovických kuchařů a také představení letošních šesti finálových projektů prestižní ekologické soutěže E.ON Energy Globe. To je ve zkratce historicky první Ekofestival, který zavítá do Českých Budějovic v sobotu 8. června. Začne ve 14 hodin na Sokolském ostrově a vstup na něj bude zcela zdarma.

E.ON Energy Globe | Foto: E.ON Energy Globe