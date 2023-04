Mnozí motoristé nejsou zrovna nadšení z postupné elektrifikace evropského, potažmo českého vozového parku. Uživatelů vozů s alternativním pohonem ovšem přibývá a je fér si přiznat, že pro specifické účely jsou hybridní či elektrické vozy objektivně lepším řešením. Za překážku pořízení takového vozu bývá často považována vysoká cena. Není tak divu, že jejich podíl na českém vozovém parku jen nepatrně přesahuje jedno procento. I přes pomalý nárůst se trh těmito vozy postupně plní, proto jsou dnes v nabídce i zajímavé alternativy v podobě ojetých hybridů či „elektrik“, které čekají na druhé majitele. Zatímco u autobazarů a dealerství má tento segment vozů jen 5% podíl na prodejích, online prodejce Carvago hlásí více než 12% podíl. Proč je tomu tak?

Foto: carvago.com

V Česku výběr omezuje

Podívali jsme se na rozdíl v nabídce takových vozů u serveru Sauto.cz, který je největším inzertním katalogem u nás a většina prodejců i soukromých inzerentů nabízí své vozidlo právě tam, a evropského online tržiště Carvago, kde najdeme vozy téměř z celé Evropy. Ihned zaujala zjevná shoda mezi podíly v nabídce a podíly prodejů. V době tvorby tohoto článku říkaly počty hybridních a EV vozů toto:

EV a Hybridní vozy EV a Hybrid v nabídce Podíl na prodejích Počet všech vozů v nabídce Podíl EV a Hybrid v nabídce Sauto.cz 3 913 5 % 83 048 4,7 % Carvago.com 98 765 12,6 % 809 731 12,2 %



Komu se elektrický či hybridní vůz vyplatí?

Denně podnikáte cesty za prací, povinnostmi či zábavou do blízkého města a ujedete do 50–200 kilometrů. Máte doma i v práci nabíječku, tzv. wallbox, ideálně připojený na soustavu solárních panelů. Pokud na vás tento popis sedí, bude pro vás i planetu volba kvalitního hybridu či elektromobilu tou správnou. S každým nesouhlasem se míra úspory i šetrnosti k planetě snižuje. Hybridní vozy bývají nejefektivnější na krátké vzdálenosti a naopak rychlé a delší přesuny po dálnici pro ně nejsou. U elektromobilů je zase třeba při delších cestách počítat s relativně vysokými náklady na rychlonabíjení u veřejných stanic.

Na co se při koupi zaměřit

Při koupi ojetého hybridního či elektrického vozu platí stejná poučka jako v případě všech ostatních ojetin. Pokud zrovna nejste automechanik nebo technický nadšenec do aut, raději nechte kontrolu stavu ojetiny na profesionálech, kteří jsou schopni posoudit stav i případné investice pro bezchybné fungování vozu. U elektrických vozů je samozřejmě nejdiskutovanější a také nejdražší součástkou baterie. Vždy byste si měli nechat zkontrolovat její stáří, nájezd a případně kapacitu a samotné auto vybírat i podle toho, jakou nabízel výrobce záruku. V době začínající elektrifikace se někteří výrobci snaží předhánět s nabídkami, takže i čtyři roky starý elektromobil může mít na baterii stále několik let záruky. Pozor byste si měli dát také na stav brzd. Protože elektrifikovaná auta brzdí převážně rekuperací, netrápí brzdy opotřebení, ale naopak koroze. Elektrický vůz používaný především v městském provozu může mít brzdy, které skoro nikdy nebrzdi a to je také problém. Před koupí tedy ověřte jejich funkčnost prudším brzděním.

Komerční sdělení