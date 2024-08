Rozhovor s Ing. Davidem Vychytilem - náměstkem hejtmana Zlínského kraje.

Foto: ANO 2011

Na několik otázek souvisejících s ekonomickými pohledy na Zlínský kraj a jeho investiční aktivity ve Zlíně nám odpoví náměstek hejtmana, Ing. David Vychytil, který má zodpovědnost za ekonomiku, finance a rozvoj podnikání.

Jak vnímáte, z pohledu Vašeho čtyřletého funkčního období, ekonomickou situaci Zlínského kraje?

Bylo by asi “předvolebně” populární odpovědět, že žádné problémy nejsou, bohužel opak je pravdou. Zlínský kraj se rychle vylidňuje, každý rok ztrácíme 1.500 obyvatel, tempo se zrychluje. Brzy budeme kraj s nejvyšším průměrným věkem, zároveň patříme mezi kraje s nejnižší průměrnou mzdou.



Kde vidíte příčiny stávající situace?

Je jich více, ale základní jsou dvě. První je oblast přerozdělování daní. Nelze akceptovat, že jsme „okrádáni“ ve prospěch jiných krajů. A to už od 2005. Tehdy zástupci Zlínského kraje zcela rezignovali na vyjednávání a došlo ke zvýhodnění jiných. Naší aktivitou se nyní podařilo parlamentu předložit návrh zákona, který tuto historickou nespravedlnost může odstranit.



Jaká je ta druhá příčina?

Ke zlepšení uvedené situace jsou nutné investice do klíčových oblastí. Řízení kraje jsme přebírali bez připravených projektů. Jejich kvalitní příprava zabere čas, často v řádu let. Při mém nástupu do funkce byla roční výše investic 1,0 mld. Kč, to je asi 7% z výdajů rozpočtu. V roce 2024 je to 3,7 mld. Kč, což představuje přibližně 20% z celkových výdajů. Daří se nám vyrovnávat velký dluh po našich předchůdcích.



Podařilo se v uvedeném období snížit provozní náklady kraje? Pokud ano, v jakých oblastech?

Je jich více. K nejvýznamnějším patří optimalizace jízdních řádů ve veřejné dopravě, kdy ročně vynaložíme na veřejnou obslužnost 2,0 mld. Kč. Příspěvek kraje se díky předchozím nevýhodným smlouvám výrazně zvyšoval a byl neudržitelný. Zvýšenou efektivitou pro kraj šetříme ročně stovky miliónů. V roce 2021 jsme zastropovali do konce roku 2024 ceny energií a tím jsme ušetřili 300 miliónů.



Jaké byly tedy investice kraje ve Zlíně?

Abychom zastavili dlouhodobě negativní trendy demografického i ekonomického vývoje Zlína, byly klíčovými prioritami investic oblasti zajištění zdravotní péče, školství, kultury a sociálních služeb. Celkový objem investic byl vyšší, než 1,36 mld. Kč.



Zdroj: ANO 2011

Můžete být konkrétnější?

Jistě. Ve zdravotnictví, konkrétně na Zdravotní záchranou službu Zlínského kraje, to bylo 421,8 mil. Kč. Největší akcí je vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích za 208,7 mil. Kč. Pořízena byla také nová sanitní vozidla za 84,6 mil. Kč.

Do školství zamířilo 290,8 mil. Kč, nejvýznamnější akcí je rekonstrukce domova mládeže SPŠP–COP v rozsahu 161,3 mil. Kč. Pro zajištění a zkvalitnění sociálních služeb pak 249,2 mil. Kč, např. Domov pro osoby zdravotně postižené v Přílukách za 92,8 mil. Kč. A nesmím zapomenout na ZOO a zámek Lešná s 30,7 mil. Kč pro záchranné a chovné centrum pro lvy.

Uvedený výčet a rozsah aktivit je opravdu impozantní.

A samozřejmě není úplný. Věřím, že se jedná o začátek našich rozvojových aktivit.

Patří mezi ně například výstavba v areálu KNTB, výrazné investice do rozvoje UTB spojené s novými obory, podpora programů pro rozvoj bydlení, sociální oblasti a v neposlední řadě také investice do dopravy. Postupujeme systematicky dle schválených strategických dokumentů kraje, doporučení předních ekonomů a vlastních zkušeností, mimo jiné i ze zahraničí.

Děkuji za rozhovor.

