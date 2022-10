Ptáte se jak toho dosáhnout? Česká síť odpovídá:

V současné době je k tomu jediná cesta a tou je samovýroba. Energii si může vyrábět každý, kdo má střechu nebo podíl na střeše. Je jedno zda občan, firma, obec, dům, klub nebo škola. Prostě každý, kdo má nemovitost nebo se stane členem sdružení, které si prostor na výrobu pronajme.

A hned následuje druhá otázka: A co když nemám žádné úspory nebo dokonce dluhy?

A Česká síť odpovídá: Nevadí. Máme zajištěné financování a ze své nemovitosti uděláte perpetum mobile. Nebo jak to lépe vystihuje čeština „stroj na peníze“. Propočet uděláme jak na rodinný dům, tak pro jakoukoliv nemovitost, kde to funguje obdobně. Jen jsou jiné dotace a trochu jiné poměry.

Na rodinný dům se podle dotačního programu Nová zelená úsporám může s dotační podporou umístit elektrárna o výkonu do 10 kWp, tak aby by byl mikrozdroj. V blízké budoucnosti pravděpodobně větší, až do 50 kWp. Ale dotaci z tohoto programu zatím v optimální výši dostanete jen na 10 kWp a stejně tak velké baterie. Navíc dostanete dotaci na solární ohřev vody o výkonu 1,65 kWp a 2x nabíječky pro elektromobily. Dotace je celkem 330 tisíc Kč.

A začínáme počítat: Celý komplet stojí 650.000,- Kč – 330.000,- Kč dotace. Cena po dotaci je jen 320.000,- Kč. Takováto elektrárna vyrobí většinou v Českých podmínkách 12 MWh elektrické energie. Výkupní cena elektrické energie například firmou Entri a.s. je 11.707,- Kč za MWh. Elektrickou energii prodáte ročně za 140.000,- Kč. Roční splátka za elektrárnu je při 5-tileté splatnosti 79.999,-. Od připojení elektrárny k distribuci budete vydělávat. Po 5 letech máte elektrárnu zaplacenou a máte krásný pasivní příjem.

A kdy si nejlépe elektrárnu objednat? Česká síť odpovídá:

Hned, z několika důvodů:

1. Kdo přijde dřív, bude mít elektrárnu připojenou od distribuce. Připojovací kapacita distribuční sítě je omezena.

2. Kdo přijde dřív, dostane dotaci. Množství peněz v dotačních titulech není neomezené.

3. Čím dřív elektrárnu mám, tím dřív a víc vydělám.

A poslední otázka: Proč elektrárnu od České sítě a ne od někoho jiného?

Na to máme několik odpovědí. Za prvé elektrárna od České sítě je chytrá. Má chytré řízení, krásnou aplikaci s přesným zobrazením co se děje, dohledem, servisem a optimalizací nákupu a prodeje elektrické energie. Na energii vyděláte více než s ostatními konkurenčními firmami.

Za druhé má vyřešené financování, elektrárnu získá téměř každý. Nepotřebujete investovat žádné vlastní prostředky a platí to i pro seniory, pro které je to především nebo samoživitele a podobně.

Za čtvrté krátké dodací termíny a odborná montáž.

A za páté jsme česká firma s téměř 30-tiletou tradicí a máme pro Vás i další benefity.

A ještě jedna poslední záludná otázka: A co když nemám nemovitost?

Česká síť odpovídá. V současné době připravujeme investorské projekty, kde můžete investovat prostředky do elektrárny, kterou budete vlastnit jen částečně. Návratnost vložených prostředků při současné situaci na trhu je 1 až 3 roky podle druhu, velikosti projektu a strategii obchodu s elektrickou energií.

A kde si vše objednám nebo zjistím další informace? Nejlépe na telefonním čísle 777 59 66 69, na pobočkách České sítě v Plzni, Klatovech a Domažlicích, na stránkách www.ceskasit.cz nebo e-mailu obchod@ceskasit.cz.