Ekologický přístup ke stavebnictví zvýraznila společnost Holcim, výrobce stavebních materiálů sídlící v Čížkovicích na Litoměřicku, také nákupem elektrických čtyřkolek. Ty jsou určeny pro pohyb v areálu firmy. Důvod investice vysvětlil generální ředitel Holcim Česko Miroslav Kratochvíl.

Foto: Zadavatel inzerce

„Tato novinka vyplynula z našich požadavků na bezpečnost. Areál firmy je poměrně rozsáhlý a naši lidé, zvláště z údržby a výroby, se zde pohybovali pěšky či na kolech. Když ale napadne sníh, je námraza nebo do prašného prostředí zaprší, může vzniknout nebezpečná situace. A protože je pro nás bezpečnost našich zaměstnanců na prvním místě, rozhodli jsme se zkraje tohoto roku zakázat ve firmě pohyb na kole a zároveň pořídit elektrické čtyřkolky,“ vysvětlil Miroslav Kratochvíl.

Zdroj: Zadavatel inzerce

Někteří zaměstnanci za den napočítají i 30 tisíc kroků po areálu, i proto se na nové čtyřkolky těšili. Firma nechtěla jít cestou kompromisů, proto ani neuvažovala například o elektrických koloběžkách. Celkem 6 strojů s kabinou, vybavených bezpečnostními pásy a na přání firmy i oranžovým majáčkem kvůli pohybu těžké techniky v areálu, má dojezd 40 kilometrů. Nabíjet je lze přes noc v klasické zásuvce.

Čtyřkolka má i tzv. kouli pro připojení vozíku a disponuje malou korbičkou pro převoz nářadí. Stroj dosahuje rychlosti dvacet kilometrů v hodině.

Zdroj: Zadavatel inzerce

Zdroj: Zadavatel inzerce

Elektrické kamiony

Holcim Česko výhledově rovněž počítá s výměnou naftových kamionů na přepravu stavebnin za elektrické. „Je to hudba poměrně blízké budoucnosti, protože Holcim celosvětově uzavřel smlouvu s firmou Volvo na dodávku tisícovky elektrických kamionů. Usilujeme o několik vozů i pro Českou republiku. Trošku to komplikuje fakt, že u nás neexistují v této oblasti žádné pobídky či dotace narozdíl třeba od Švýcarska, Německa či Španělsku, kde tyto vozy již jezdí,“ doplnil generální ředitel společnosti Holcim Česko. Navíc by firma tuto novinku musela řešit s dodavatelem, který jí dopravu smluvně zajišťuje.

Zdroj: Zadavatel inzerce