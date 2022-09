Středa 1. září roku 1897 se nesmazatelně zapsala do historie, protože v ten den byly založeny Elektrické podniky královského hlavního města Prahy. Do vínku dostaly monopolní podnikání, provozování pražské dopravy, správu elektráren a rozvod elektrické energie.

Vjezd do areálu Ústřední elektrické stanice v Holešovicích kolem roku 1914 | Foto: Pražská energetika, a.s.

Cílem bylo zřizování nových elektráren, sjednocení do té doby živelného podnikání v energetice, rozšíření provozu elektrické dráhy a řízení postupného osvětlování pražských ulic, následně pak zavádění elektřiny do podniků, dílen, obchodů, služeb a hlavně městských bytů. To měla na starosti dvanáctičlenná správní rada pod vedením prvního předsedy Karla Tichého a prvních šest zaměstnanců.

Během 125 let prošla energetika v Praze velkým rozmachem, který nepřerušily ani rozpad Rakouska Uherska a vznik republiky, světové války, období normalizace a socialistická éra. V současnosti je Pražská energetika, která píše svoji samostatnou historii déle než 30 let, důstojným pokračovatelem díla založeného a budovaného našimi předchůdci.

Pokládka kabelu vysokého napětí kolem roku 1920Zdroj: Pražská energetika, a.s.

Dnes je Pražská energetika a její dceřiné společnosti stabilní a prosperující energetický koncern, jehož posláním je realizovat spolehlivé dodávky, výrobu a prodej energií a s nimi spojené služby nejen na území hlavního města Prahy, ale i na území celé České republiky. Energetická distribuční síť na území hl. m Prahy je jednoznačně nejspolehlivější v České republice a její kvalita je srovnatelná s kvalitou sítí ve velkých městech vyspělých evropských zemí.

Pražskou energetiku tvoří mateřská společnost a dalších sedm dceřiných společností zaměřených na poskytování širokého spektra energetických služeb, plánování, budování, provoz a údržbu energetických sítí s moderními prvky datových technologií. Každoročně distribuuje kolem 6 TWh a vyrábí v současnosti přibližně 34,18 GWh elektřiny z obnovitelných zdrojů. Je se svými více než 800 tisíci odběrnými místy třetím největším dodavatelem elektřiny v České republice a současně i provozovatelem vysoce kvalitní a spolehlivé distribuční sítě. Využívá k tomu moderní technologická řešení, podporuje inovace a dosahování energetických úspor.

O historii pražské energetiky se můžete více dozvědět v Muzeu PRE (www.muzeumpre.cz), které sídlí v budově TR Holešovice v Praze 7Zdroj: Pražská energetika, a.s.

PRE se řídí přísnými etickými standardy, ke kterým patří zejména odpovědné chování k zaměstnancům, ke společnosti a k životnímu prostředí. V rámci svých podnikatelských aktivit se hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje. Snaží se o to, aby její firemní kultura byla vždy orientována na stálý růst vnitřní efektivity, inovace a na podporu iniciativy a aktivity zaměstnanců v zájmu růstu hodnoty společnosti.

Uvědomuje si také svou společenskou odpovědnost a aktivně podporuje sociálně prospěšné projekty a organizace. Je vyhledávaným zaměstnavatelem a jejích více než 1 650 zaměstnanců se tak podílí na utváření regionu hlavního města Prahy jako místa pro kvalitní a spokojený život.