Používání elektrokoloběžek se v poslední době enormně rozšířilo. Hlavně Praha je jich plná a Pražané si dnes nejsou jisti tím, zda se na ně odněkud nevyřítí šílený jezdec a nesrazí je nemilosrdně k zemi.

Ing. Zdeněk Trmota (Trikolora) &. JUDr. Vladimíra Bondarenková, D.E.A (SPD)

Na rozdíl od kola je totiž koloběžka mnohem hůře ovladatelná. A tak, zatímco jásají ti, kteří finančně žijí z cizineckého ruchu, chodci se cítí v čím dál větším ohrožení. Stát i samosprávy by měly dávat přednost ochraně zdraví obyvatel Prahy před chvilkovou zábavou lidí, kteří (pokud nepočítáme mládež duševně znetvořenou v našich zdivočelých školách) často pocházejí z kulturně odlišných končin, kde ohleduplnost nikdy neexistovala, nebo tam v důsledku pochybného vzdělání a výchovy už existovat přestala. Chvilkové potěšení jedněch může zaplatit svým zdravím nic zlého netušící občan, který kráčí po chodníku, a my všichni se pak budeme podílet na úhradě nákladů na zdravotní péči o člověka, kterého nepozorný, lhostejný, opilý nebo zfetovaný „řidič“ elektrokoloběžky srazí k zemi. Není to tím, že bychom neměli dostatečnou legislativu, ale tím, že není dost rázně vymáhaná v praxi. Když vezmeme na misky vah tyto dva protichůdné zájmy, zábavu a zdraví, je jasné, co musí převážit. Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého, především pak jeho zdraví a bezpečnost.

Co je však neméně závažné, je fakt, že na koloběžkách se většinou neprohánějí jejich vlastníci, ale že si je jezdci krátkodobě pronajímají, protože po Praze se elektrokoloběžky k pronajmutí válí doslova na každém patníku a úspěšně tak hyzdí naše hlavní město. A tím se dostáváme k dalšímu módnímu a veskrze nebezpečnému jevu, a tím je sdílení věcí.

Místo vlastnictví si člověk cokoliv jen na chvíli pronajme. Zaplatí za pronájem, věc použije a pak ji zase odloží, aby si ji pronajal někdo další. Podobně to v Praze funguje například s koly nebo auty, i když ne v tak velkém měřítku jako u koloběžek. Zato se zde rozbujelo sdílení bytů pro krátkodobé ubytování, nahrazující levnější hotely. To sice prospívá majitelům těchto bytů, ale pro ostatní obyvatele domu se tyto sdílené obchody mohou stát jízdenkou do pekla, neboť co jiného je život v domě, kde každý den celou noc vyřvávají ožralové, multikulturně tam močí, zvrací a někdy i napadají uživatele ostatních bytů? Jak se mají takoví lidé vyspat, aby mohli jít ráno do práce? Jak má v takovém domě matka uspat malé dítě?

Sdílená ekonomika vypadá na první pohled velmi moderně a výhodně. Člověk nepotřebuje mnoho peněz, aby si mohl něco koupit, a o danou věc se pak nemusí ani v nejmenším starat. Vypadá to pohodlně. Má to však jeden háček. Ten, kdo využívá sdílené ekonomiky, nic nevlastní. Nic nemá. Navíc začne být psychologicky i fakticky bez kořenů, protože člověk, který něco dlouho vlastní, si k tomu buduje i určitý citový vztah. Je například velmi podrážděný, když se jeho věci něco přihodí. Často si věci nechá opravit, místo aby je zahodil a koupil si nové. Představte si třeba souseda, jemuž někdo poškodí lak na karosérii automobilu, na který dlouho šetřil nebo ho ještě splácí formou leasingu. Odpoutání lidí od věcí tak způsobí jejich lhostejnost a přinese další zvýšené nároky na ekonomickou reprodukci a více zatíží životní prostředí.

Jednoho krásného dne oběť sdílené ekonomiky zjistí, že je žebrákem, který bude muset udělat cokoliv, co mu vlastník poručí. Vlastník totiž může jakkoliv zvyšovat ceny a může si se zbožím dělat, co ho jen napadne. A pokud by se sdílená ekonomika masově rozšířila, budeme tady mít masu naprosto nemajetných lidí a hrstka nadnárodních korporací bude vlastnit úplně všechno. Lidé by pak už nebyli svobodní, ale byli by hříčkou v jejich rukách. Co pak bude bránit nadnárodní korporaci nebo státu v jejích službách, když se rozhodne, že nemáte ty správné politické názory a nechováte se podle jejich představ, aby vám zboží a služby prostě odepřely? Nenechali jste se popáté očkovat nějakým geneticky upraveným svinstvem? Nebude pro vás automobil. Dívali jste se doma na zakázaného rasistického Vinnetoua a soused vás udal? Nedokážete si týden nic objednat k jídlu. Odmítli jste dítě poslat na školení neziskovky o prospěšnosti přeoperování pohlaví? Zablokují vám na měsíc účet. A neuděláte s tím nic, žádné úplatky nepomůžou. Pak už bude pozdě a vy si budete matně pamatovat, že to kdysi nějak začalo těmi koloběžkami a airbnb byty.

Sdílená ekonomika je totiž, podobně jako rušení plateb v hotovosti, velkým nepřítelem svobody. Sdílení je v podstatě jen jiná cesta ke společnému vlastnictví tak, jak si ho naplánovali kdysi komunisté, proto nepřekvapí, že sdílenou ekonomiku nejvíc prosazují Piráti, coby novodobí komunisté. My to ale nechceme. Nechceme zotročené, majetku zbavené obyvatelstvo. Vždyť jaká hodnota je vyšší než svoboda jedince a svoboda a suverenita občanů České republiky?

Autoři: Ing. Zdeněk Trmota (Trikolora) &. JUDr. Vladimíra Bondarenková, D.E.A (SPD)

