Veterinární klinika MVDr. Radomíra Hynara s.r.o. provozuje veterinární nemocnici v Opavě-Jaktaři.

Foto: Zadavatel

Od založení společnosti v roce 2005 se snažíme neustále vyvíjet a zdokonalovat. Podařilo se nám vybudovat špičkové pracoviště s nadstandartní péči o malá i velká zvířata.

Objekt nemocnice byl vybrán přísně účelově jako bývalý statek v okrajové části Opavy, z důvodu vysoké specifikace spočívající pouze v léčení, hospitalizaci a ubytování zvířat. Je oplocen, s velkou zahradou a zázemím pro majitele i jejich zvířata. Nemocnice má samozřejmě bezbarierový přístup a vlastní parkoviště. Našimi zákazníky je vysoce hodnocena komplexnost našich služeb, rychlost diagnostiky, při které využíváme špičkové přístrojové vybavení.

Zdroj: Zadavatel

Jsme referenčním pracovištěm pro mnoho kolegů a pracovišť v rámci Moravy a Slezska. V rámci toho provádíme složité výkony typu operací kolen, osteosyntézy, hrudní a břišní chirurgii a co je málo známé i operace páteře.

Jsme tým veterinárních lékařů a sester specializujících se v jednotlivých oborech. Naší filozofií je vytvořit si s klientem rovnoprávný a otevřený vztah, který směřuje k jedinému cíli – komplexně a na 100 % zabezpečit zdraví a pohodu chovaných zvířat, umožnit majitelům si soužití s jejich zvířetem užít, jejich miláčkům pak zabezpečit servis od narození až po důstojné stáří.

Preferujeme vzájemnou důvěru mezi klientem a našimi pracovníky nejen v oblasti veterinární medicíny, ale i výživy, péči o tělo a psychické pohody zvířat.

Záleží nám nejen na zdraví zvířat našich klientů, ale také na ekologickém dopadu činnosti naši společnosti. Z tohoto důvodu jsme se v roce 2020 rozhodli zmodernizovat náš vozový park a pořídit tři elektromobily. Byli pořízeny dva vozy Škoda CITIGO a jeden vůz Škoda ENYAQ.

Zdroj: Zadavatel

Jaké jsou přínosy tohoto kroku?

Ekologický dopad: Elektromobily jsou šetrné k životnímu prostředí. Díky nim se snížili emise CO2 a dalších škodlivin, které by jinak byli vypuštěny do ovzduší. Elektromobily jezdí převážně na přebytky z fotovoltaické elektrárny na střeše kliniky, což dále zkracuje jeho uhlíkovou stopu.

Finanční úspory: I když pořízení elektromobilu vyžaduje investici, dlouhodobě se to vyplatí. Nižší provozní náklady na elektřinu a nižší údržba (např. absence výměny oleje) přináší finanční úspory.

Lepší přístup k pacientům: Elektromobil je tichý a rychlý. Veterináři se tak snadněji dostanou k pacientům, ať už jsou kdekoli. To je zvláště důležité při naléhavých případech.

Příklad pro klienty: Klienti veterinární kliniky vidí, že se klinika snaží o udržitelnost. To může inspirovat i je samotné k tomu, aby zvolili ekologičtější alternativy.

Nákup elektromobilů je spolufinancován Evropskou unií:

Zdroj: Zadavatel

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název programu: Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva V

Název projektu: Elektromobilita VETERINÁRNÍ KLINIKA MVDr. Radomíra Hynara s.r.o.

Název žadatele: VETERINÁRNÍ KLINIKA MVDr. Radomíra Hynara s.r.o.

Termín realizace: duben 2020–květen 2021

Způsobilé výdaje: 1 793 244 Kč

Dotace: 537 967,20 Kč

Číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0019738

Popis a cíl projektu: Cílem projektu je pořízení tří BEV elektro vozidel kategorie M1, které budou sloužit k vykonávání veterinárních služeb. Projekt bude mít také pozitivní dopad na zvýšení udržitelného způsobu dopravy.

Závěry a výsledky: Pořízené automobily využíváme ve své činnosti k zabezpečení provozu veterinární nemocnice. Jedná se o práci v terénu, sanitní činnost, zabezpečení nákupu zboží a materiálu. Velkým přínosem jsou nízké provozní naklady, ekologický dopad a lepší přístup k pacientům. Pořízení elektromobilů do naší firmy se nám osvědčilo, a i další případně pořízené automobily budou elektrické.