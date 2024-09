Přechod k nízkouhlíkové dopravě a šetrnějšímu využívání energetických zdrojů má ekonomický přínos ve snížení nákladů na provoz a pravidelnou údržbu.

Společnost SolOps a.s. díky finanční podpoře Evropské unie, operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – OP PIK „v rámci programu Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita“ pořídila 6 vozu Škoda Citigo iV.

Pořízením těchto elektromobilů zahájila naše společnost přechod k nízkouhlíkové dopravě a šetrnějšímu využívání energetických zdrojů, což je v souladu se zavedenou environmentální politikou společnosti.

Elektromobilita je zajímavou volbou díky energetické úspoře. Kolik se dá uspořit za 665 000km?

Koncept spotřeby "tank to wheel" se používá k hodnocení energetické účinnosti vozidel, tedy jak efektivně vozidlo přeměňuje uloženou energii v nádrži nebo akumulátoru na pohyb.

Spalovací vozidla, která jsou poháněna benzinem nebo naftou, mají relativně nízkou energetickou účinnost. Účinnost přeměny energie z paliva na pohon vozidla je mezi 20-40%. Elektrické motory mají účinnost konverze energie na pohyb kolem 85-90%, což je výrazně více než u spalovacích motorů.

Tento článek je zaměřen na reálný případ vozidel Tesla m3 a Škoda Citigo iV. Flotila těchto vozidel najela za 4 roky 665 000km při průměrné celoroční spotřebě 15kWh/100km. Při této spotřebě flotila vozidel spotřebovala 6 650 x 15kWh = 99,75MWh energie.

Ekvivalent spalovacího vozidla je Škoda Citigo s ekvivalentní průměrnou spotřebou 4,5l benzinu/100km. Za 665 000km to znamená 29 925l benzinu. 1l benzinu v sobě uchovává 8,9kWh energie, Z toho vyplývá celková spotřeba 29 925l x 8,9kWh = 266,3MWh spotřebované energie.

Energetická úspora „tank to wheel“ tedy činí 266,3 – 99,75 = 166,5MWh. Tato energie je, zjednodušeným trefným přirovnáním, protopena pánubohu do oken.

Pro představu - 70MWh energie dokáže zásobit celý 1 rok elektrickou energií 8 rodinných domů, které vaří, topí a ohřívají vodu elektrickou energií (tepelným čerpadlem) nebo jiné přirovnání –70MWh postačí vozidlu Škoda Citigo iV na ujetí 424 000km.

Z pohledu ekonomiky provozu by 29 925l benzinu stálo při 38,- CZK/l paliva celkem 1 137 150,- CZK.

Vozidel byla výhradně nabíjena z vlastní elektrické sítě při nákladech 5,- CZK/kWh, což je při celkové spotřebě 99,75MWh rovno 498 750,- CZK.

Ekonomická úspora „tank to wheel“ této flotily je tedy 1 137 150,- - 498 750,- = 638 400,- Kč.

Reálná úspora je však vyšší pro skutečnost, že flotila byla nabíjena v síti s vlastní FVE.

Další úspory: silniční daň, dálniční známky, provozní servisní náklady a parkovné.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0019801

Název projektu: SolOps a.s. - elektromobily kategorie M1, pořízení 4 ks

Název žadatele o dotaci: SolOps a.s.

Výše investice: 4 085 331 Kč

Výše podpory: 1 021 332,75 Kč

Realizace od 6.1.2020 do 3.9.2020.

