V letech 2020 - 2021 Jiří Hrachovina (jako Fyzická osoba podnikající) realizoval projekt Elektromobilita v rámci programu Nízkouhlíkové technologie, který spadá pod Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2013 - 2020).

Jiří Hrachovina (jako Fyzická osoba podnikající) do svého majetku pořídil elektromobil Tesla Model 3. | Foto: zadavatel inzerce

Implementace inovativní technologie čisté mobility do podnikání Jiřího Hrachoviny proběhla skrze pořízení 1 ks elektromobilu (BEV) v kategorii M1.

Využívání elektromobilu v podniku Jiřího Hrachoviny je hodnoceno pozitivně:

Pořízení elektromobilu (dále také BEV) bylo do mého podnikání plánováno již od roku 2016, kdy jsem se začal soustředit na elektromobily a zaujala mne myšlenka nízkonákladového a hlavně lokálně bezemisního provozu automobilu.

Na začátku se jednalo o revoluční myšlenku, avšak s možnostmi dotačního projektu a tudíž snížením nákladů na pořízení elektrovozidla jsem neváhal s realizací.

Zdroj: Jiří Hrachovina

Za dnes již více než 3 roky provozu mého služebního vozu Tesla model 3 LR jsem najezdil již více než130 tis Km. Díky elektro pohonu elektromobilu je každá cesta zážitkem. Auto je velmi tiché, neskutečně efektivní na provoz. Spočítal jsem, že ročně při mém nájezdu ušetřím oproti spalovacímu vozu minimálně 80.000 Kč na provozních nákladem. Velmi nízké jsou také servisní náklady. Jsem moc rád, že BEV a hlavně vozy značky Tesla patří mezi špičku co se bezpečnosti týče.

Oproti často v českých mediích uváděným informacím je moje zkušenost s elektromobilem pozitivní. V rámci obchodních cest v mém severomoravském kraji je cestování v rámci dojezdu vozu cca 400 až 450 km naprosto dostačující. Delší cesty jsou s nepatrným plánováním taktéž v klidu zvládnutelné, hlavně díky mistrně provedené navigaci a síti nabíjecích stanic Tesla. Nabíjení vozu realizuji z 95% na vlastní stanici wallbox, kdy od jara do podzimu probíhá často díky vlastní fotovoltaické elektrárně zdarma.

Elektromobil je pro mne takovým přínosem, že se budu snažit jej vlastnit a využívat dlouhodobě, ideálně minimálně 10 let, což je oproti předchozím spalovacím vozům zásadní rozdíl, kdy jsem průměrně co 3 roky měnil vozidlo. To tedy nebylo příliš EKO.

Ve svém okolí šířím pozitivní osvětu s užíváním elektromobilu a již 3 přátelé si pořídili BEV také.

Elektromobil pro mé podnikání je jednoznačně užitečný.

Název programu, ze kterého byl projekt podpořen - Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program podpory Nízkouhlíkové technologie, Výzva V. programu podpory Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita.

Název projektu v rámci programu - Elektromobilita - Jiří Hrachovina

Jméno žadatele - Jiří Hrachovina

Termín realizace - 6. 1. 2020 - 17. 6. 2021

Způsobilé výdaje - Pořízení 1 ks vozidla - elektromobilu v kategorii M1 - celkem 1 484 490,00,- Kč. Způsobilé výdaje se rovnají pořizovací ceně vozu bez nákladů na přepravu, Žadatel není plátcem DPH.

Popis projektu - Projekt žadatele Jiří Hrachovina v rámci V. Výzvy programu podpory NUT zavedl do činnosti podniku inovativní technologie (TRL 9) čisté mobility. V rámci způsobilých výdajů byl pořízen 1x Elektromobil pro vlastní potřebu. Projekt je realizován v Moravskoslezském kraji.

Jiří Hrachovina (jako Fyzická osoba podnikající) získal celkovou dotaci ve výši 445 347,00,- Kč.