Foto: TANOVA SERVICE a.s.

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Nízkouhlíkové technologie IV - Elektromobilita

Název projektu: Pořízení 2 elektromobilů k podnikatelským účelům společnosti TANOVA SERVICE a.s.

Zdroj: TANOVA SERVICE a.s.

Jméno žadatele: TANOVA SERVICE a.s. Termín realizace: 14. 11. 2019 - 4. 9. 2020

Způsobilé výdaje: 1 398 980,00 Kč

Dotace: 1 049 235,00 Kč

Popis projektu: Cílem projektu bylo pořízení dvou elektromobilů a dvou nabíjecích stanic za účelem přechodu společnosti TANOVA SERVICE a.s. k nízkouhlíkové dopravě a šetrnějšímu využívání energetických zdrojů. Doprovodným přínosem přechodu na elektromobilitu je i snížení nákladů na provoz a pravidelnou údržbu automobilu.

Závěry a výsledky: V rámci projektu došlo k investici do elektromobilů a nabíjecích stanic, které slouží k podnikatelským účelům žadatele.

Zdroj: TANOVA SERVICE a.s.