Petřínská Štefánikova hvězdárna nabídne zcela nový pohled na oblohu pomocí moderních technologií.

Foto: Planetárium hlavního města Prahy

Hvězdárna na petřínském vrchu láká zájemce o vesmír již od roku 1928. Tehdy byla Praha o poznání menší a i světelného smogu bylo daleko méně. V dnešních dnech je problém již tak palčivý, že je komplikované návštěvníkům ukázat na obloze i ty nejjasnější objekty, natož pak vzdálené galaxie.

Proto bylo rozhodnuto využít renovace Königova dalekohledu, který byl na rok odvezen do německé Jeny a na jeho místo postavit nový elektronický dalekohled, který by nabídl pohled do hlubokého vesmíru. V průběhu letošního roku byla postupně testována špičková technika a nyní lze říci, že cíle bylo dosaženo vytvořením optimálního pozorovacího systému. Vysoce přesná montáž sama během několika sekund nastaví objekt do zorného pole světelného dalekohledu. Na špičce tohoto dalekohledu je poté umístěna citlivá kamera, která je schopná opět jen během několika sekund posbírat dostatek světla, aby pozorovatel mohl pohodlně sledovat to, co by v okuláru obyčejného dalekohledu nezahlédl ani náznakem.

Nový dalekohled nabídne nejen pohled na vzdálené a málo viditelné objekty, navíc také dovolí návštěvníkům na vlastní oči vidět tyto objekty barevně. Barvoslepost při nočním pozorování je tak další z našich fyziologických deficitů, který touto technikou můžeme obejít a kochat se obrazem ne nepodobným snímkům z kosmických teleskopů. Návštěvník si tak naplno užije rozmanitých tvarů mlhovin spojených s nejrůznějšími barevnými přechody, jako například na přiloženém obrázku. Těšit se ale může i na vzdálení galaxie, které ukáží, kde vznikají nové modravé hvězdokupy nebo naopak tmavé zásobárny plynu a prachu, které se teprve v hvězdokupy přemění. Nově také půjde sledovat i kupy galaxií vzdálené stovky milionů světelných let a studovat tak jejich dávnou minulost.

Setkáme se s Vámi u elektronického dalekohledu?

www.planetum.cz/aktualni-oteviraci-doba