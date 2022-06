25 let společnosti emz-Hanauer s.r.o. a otevření přístavby v Černošíně. Závod emz v Černošíně měl zvlášť potěšující příležitost k oslavě.

Závod emz v Černošíně | Foto: e m z Hanauer s.r.o.

Nabburg / Černošín. U příležitosti 25. výročí bylo možné oslavit také otevření nové přístavby. Od roku 1997 píše společnost emz-Hanauer v Černošíně úspěšný příběh. Vedoucí závodu Anton Grabinger přivítal k tomuto milníku slavnostního řečníka Veita Schmuckera, vedení společnosti emz a manažerský tým z Nabburgu, místní jednatelku Janu Schmucker, starostu města Černošína pana Miroslava Plincelnera a místostarostku paní Hanu Merglovou, sousední firmy, předsednictvo "Sdružení západočeských firem", zástupce Průmyslové a obchodní komory pana Richarda Brunnera, stavební firmu a "zaměstnance první hodiny". Slavnostní ceremoniál doprovodila klasická hudba oceňovaného hudebníka Václava Hřebce.

Pamětný šálek. Místostarostka Černošína chválila emz jako vlajkovou loď.Zdroj: e m z Hanauer s.r.o.

Zaměstnanci PRVNÍ HODINY.Zdroj: e m z Hanauer s.r.o.

"Je to pro nás nesmírně potěšující událost. Je to událost, která dává naději a odvahu do budoucna a která po 25 letech "emz v Černošíně" představuje nový milník v úspěšném příběhu společnosti emz," říká ve svém úvodním slově vedoucí závodu Anton Grabinger.

Dokončení výstavby je také začátkem pro další rozvoj a vzestup společnosti emz-Hanauer, zajištění pracovních míst a modernějších a příjemnějších pracovních podmínek. Vzhledem k neustálému růstu bylo v posledních letech ve stávajících prostorách stále těsněji. Nové výrobky a rostoucí množství stávajících výrobků v kombinaci s dalšími novými činnostmi v závodě v Černošíně si vyžádaly rozšíření.

Díky této novostavbě se na jedné straně zvětšily výrobní prostory a na druhé straně se rozšířily skladovací prostory, aby bylo možné připravit zboží pro přímé doručování a přímé dodávání zákazníkům. Spojovací budovou mezi stávající a novou halou byl vytvořen předpoklad pro lepší tok materiálu. V rámci stavebního opatření byly také upraveny šatny a vznikla moderní serverovna.

Narozeninový dort pro zaměstnance emzZdroj: e m z Hanauer s.r.o.

Tímto stavebním rozšířením se vyjadřuje svazek s městem Černošín a okolními vesnicemi. emz-Hanauer je spolehlivým partnerem pro obyvatele tohoto regionu a dodává zákazníkům vysoce kvalitní výrobky.

Veit Schmucker, "global manager operation", ve své slavnostní řeči zdůraznil význam závodu v Černošíně v České republice pro společnost emz na celém světě a velmi ho těší její neustálý rozvoj. Jaké důvody vedly společnost emz v roce 1995 k odchodu do zahraničí?, dotázal se řečník a dospěl k závěru, že v polovině devadesátých let byla společnost emz čistě německou společností s přibližně 5% obratem se zákazníky mimo Německo. Zákazníci se stali mezinárodními. Společnost AEG koupila společnost Electrolux, ze společnosti Bauknecht se stala společnost Whirlpool. Zákazníci nás tlačili ke snížení cen a blízkost Nabburgu k hranicím se náhle stala konkurenční výhodou. Díky závodu v Černošíně se výrazně zlepšila nákladová situace a společnost emz v Černošíně a její zaměstnanci vždy hráli rozhodující roli v dalším rozvoji. "emz Černošín byla úspěšná, je úspěšná a roste, dokončili jsme nyní další stavební projekt." V souvislosti s růstem zaměstnává společnost emz také zaměstnance z Ukrajiny. Tito kolegové jsou součástí úspěšného příběhu společnosti emz. V rámci oslav "25 let společnosti emz Černošín" věnuje společnost emz dar ve výši 15 000 eur. Polovina půjde na podporu lidí na Ukrajině a druhá polovina na charitativní místní projekt ve městě Černošín s částkou 7 500 eur.

Na zástupce Průmyslové a obchodní komory Richarda Brunnera hluboce zapůsobila celosvětově působící rodinná společnost a popřál vše nejlepší k "25 letům společnosti emz-Hanauer v Černošíně".

Místostarostka Černošína Hana Merglová poděkovala společnosti emz za to, že je spolehlivou a moderní firmou. emz je pro město vlajkovou lodí, protože se neustále rozrůstá a z malé firmy vznikl velký areál. Emz utváří a podporuje život ve městě, ve spolcích a ve škole.

Základem úspěchu jsou spolehliví, motivovaní, oddaní, loajální a svědomití zaměstnanci. Během oslavy ocenili Jana Schmucker a Anton Grabinger "zaměstnance první hodiny". Spolu s dárkem, pamětním šálkem a listinou byli oceněni Jana Schmucker, Eva Čápová, Hana Nedvědová, Jiřina Nová, Helena Laiblová, Vladimír Laibl a Rudolf Michalčík.